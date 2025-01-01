Quickstart
Snowflake Cortex AI
Sviluppa applicazioni basate sull’AI generativa con LLM completamente gestiti e chatta con i tuoi servizi dati.
Efficienza
Non solo dati governati, ma anche la capacità di eseguire LLM avanzati, ricerche ibride allo stato dell’arte e altri servizi.
Semplicità
L’intelligenza artificiale serverless elimina la necessità di gestire l’infrastruttura per analizzare dati non strutturati e creare chatbot e altre app basate sull’AI.
Affidabilità
Proteggi il valore dei tuoi dati e modelli con la sicurezza e la governance unificata leader del settore apprezzate da migliaia di organizzazioni di tutto il mondo.
Cortex Analyst
Consente agli utenti aziendali di interagire con i dati utilizzando il linguaggio naturale per trovare le risposte più rapidamente, ottenere insight in modalità self-service e risparmiare tempo prezioso1
Cortex Search
Trova informazioni in modo rapido e sicuro ponendo domande su un insieme specifico di documenti aziendali con funzionalità di ricerca (semantica + parola chiave) e recupero ibride completamente gestite1
Modelli fondamentali e incorporati
Accedi a large language model (LLM) avanzati come Snowflake Arctic, Meta Llama 3, Mistral Large e altri utilizzando funzioni serverless.
Cortex Fine-Tuning
Personalizza i LLM in modo semplice e sicuro per aumentare l’accuratezza e le prestazioni dei modelli per le attività specifiche dei tuoi casi d’uso2
AI & ML Studio
Fornisci a tutti gli utenti, anche a chi non possiede competenze tecniche, la possibilità di utilizzare l’AI in sicurezza con un’interfaccia di sviluppo no‑code integrata1
1 Private preview 2 Public preview
Casi d’usodell’AI generativa
Elaborazione di testi in batch
Assistenti per l’analisi dei dati
Chatbot basati su documenti
Elaborazione del linguaggio naturale (NLP)
Ottieni funzionalità di analisi avanzate di data set testuali con riepiloghi personalizzati, analisi del sentiment, traduzione e altre attività basate sull’NLP.
Elaborazione intelligente dei documenti
Estrai contenuti come importi delle fatture o condizioni contrattuali da un ampio volume di documenti.
Assistente allo sviluppo SQL
Migliora la produttività di analisti, data engineer e altri sviluppatori SQL con l’AI che comprende il contesto dei tuoi dati per trasformare le domande in query SQL.
Business intelligence basata sull’AI
Consenti agli utenti aziendali di ottenere autonomamente insight in linguaggio naturale da qualsiasi applicazione con precisione elevata.
Ricerche nei documenti basate su RAG
Democratizza la conoscenza con applicazioni che possono fare ricerche all’interno di più documenti e altre risorse di testo come wiki e FAQ utilizzando la Retrieval Augmented Generation (RAG).
Funzionalità basate su Snowflake Cortex AI
Snowsight offre esperienze d’uso dell’AI completamente gestite
Migliora la produttività con il rivoluzionario assistente SQL AI‑powered che perfeziona le query attraverso la conversazione
Estrai valore da set di documenti PDF e di altro tipocon Arctic-TILT, un LLM multimodale sviluppato da Snowflake
* Ora in public preview
Trova più rapidamente i dati e le app di cui hai bisogno direttamente nel tuo account sul Marketplace Snowflake con un’unica ricerca.
