Snowflake Cortex AI

Sviluppa applicazioni basate sull’AI generativa con LLM completamente gestiti e chatta con i tuoi servizi dati.

Overview:

Text processing with Cortex AI

Data Cloud Summit 24

Snowflake Summit: quali sono le novità di Cortex AI?

Scopri di più sugli ultimi annunci, tra cui Cortex Search, Cortex Analyst, fine‑tuning dei LLM e molto altro.

Efficienza

Non solo dati governati, ma anche la capacità di eseguire LLM avanzati, ricerche ibride allo stato dell’arte e altri servizi.

Semplicità

L’intelligenza artificiale serverless elimina la necessità di gestire l’infrastruttura per analizzare dati non strutturati e creare chatbot e altre app basate sull’AI.

Affidabilità

Proteggi il valore dei tuoi dati e modelli con la sicurezza e la governance unificata leader del settore apprezzate da migliaia di organizzazioni di tutto il mondo.

Cortex Analyst

Consente agli utenti aziendali di interagire con i dati utilizzando il linguaggio naturale per trovare le risposte più rapidamente, ottenere insight in modalità self-service e risparmiare tempo prezioso1

Cortex Search

Trova informazioni in modo rapido e sicuro ponendo domande su un insieme specifico di documenti aziendali con funzionalità di ricerca (semantica + parola chiave) e recupero ibride completamente gestite1

Modelli fondamentali e incorporati

Accedi a large language model (LLM) avanzati come Snowflake Arctic, Meta Llama 3, Mistral Large e altri utilizzando funzioni serverless.

Cortex Fine-Tuning

Personalizza i LLM in modo semplice e sicuro per aumentare l’accuratezza e le prestazioni dei modelli per le attività specifiche dei tuoi casi d’uso2

AI &amp; ML Studio

Fornisci a tutti gli utenti, anche a chi non possiede competenze tecniche, la possibilità di utilizzare l’AI in sicurezza con un’interfaccia di sviluppo no‑code integrata1

Casi d'uso dell'AI generativa

Elaborazione di testi in batch

Assistenti per l’analisi dei dati

Chatbot basati su documenti

Abstract data illustration

Elaborazione del linguaggio naturale (NLP)

Ottieni funzionalità di analisi avanzate di data set testuali con riepiloghi personalizzati, analisi del sentiment, traduzione e altre attività basate sull’NLP.

Snowflake Document AI logo

Elaborazione intelligente dei documenti

Estrai contenuti come importi delle fatture o condizioni contrattuali da un ampio volume di documenti.

Panoramica di Document AI

Funzionalità basate su Snowflake Cortex AI

Snowsight offre esperienze d'uso dell'AI completamente gestite

Snowflake Copilot

Document AI

Universal Search

Migliora la produttività con il rivoluzionario assistente SQL AI‑powered che perfeziona le query attraverso la conversazione

Screenshot of Snowflake Copilot

Estrai valore da set di documenti PDF e di altro tipocon Arctic-TILT, un LLM multimodale sviluppato da Snowflake

* Ora in public preview

Snowflake Document AI Screenshot

Trova più rapidamente i dati e le app di cui hai bisogno direttamente nel tuo account sul Marketplace Snowflake con un’unica ricerca.

* Ora in public preview

Snowflake Universal Search Screenshot

