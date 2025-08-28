5GとAIデータクラウドプラットフォームの融合によるエンタープライズの強化

最新のビジネスを成功させるためには、データが不可欠です。平均的な組織は、建物から資産、活動に至るまで、日々の業務だけで膨大な量のデータを生み出しています。適切に活用すれば、そのデータは大きな成功をもたらし、業界全体を変革する可能性を秘めています。

しかし、ビジネスにおけるデータにはパラドックスが含まれています。適切に使用できれば、大きな課題を克服できますが、それ自体が大きな課題となる可能性があります。ここでの疑問は、膨大な構造化データ、非構造化データ、半構造化データを実用可能なタイムリーなインサイトに変換するには、どうすればよいかということです。

従来型のITインフラストラクチャは、この膨大な情報量を扱う方法で苦労する傾向があります。また、特にドローン、エッジデバイス、IoTセンサーなど、より多くのソースからの価値ある非構造化データを受信するようになるにつれて、期待されるスピードと規模でデータを適用するためには、新しい機能とデータ探索の新しいアプローチが必要になります。

変化を促進するビッグテクノロジー

データランドスケープはこの数年で劇的に変化しており、新しいテクノロジーによって可能なことのパラメータが再定義されています。

現在、5G、AI、コネクテッドデータコラボレーションは、それぞれデータ運用を変革し、意思決定と業務効率の新たな機会を明らかにするために活用されています。しかし、これらのテクノロジーを組み合わせることで、複雑なデータをクラウドにリアルタイムで送信して分析や探索を行えるようになるなど、それぞれのテクノロジーを足し合わせた以上のメリットを得られます。

高パフォーマンスのプログラム可能な5Gネットワーク

データ転送速度は、特にビジネスクリティカルなユースケースでエッジデバイスを使用している場合に、必要なときにインサイトを得るために不可欠な数値です。5Gネットワークは豊富なスピードを提供し、大規模なデータストリームと瞬時の処理を可能にします。しかし、Ericssonの高性能プログラマブルネットワークは、この領域の最大の課題の一つでもある、ビジネスクリティカルなタスクをサポートするためにネットワークリソースをオンデマンドで割り当てる方法にも対処しています。

高パフォーマンスのプログラマブルネットワークは、インテントドリブンかつAI駆動のサービスアウェアとして機能します。これらのネットワークは、個々のニーズに基づいてリソースを動的に割り当て、手作業を必要としないように特別に設計されています。つまり、重要なアプリケーションではレイテンシーが極めて低く、データ集約型タスクで帯域幅が確保されます。単なるスピードではなく、AIを活用したダイナミックな未来のためのリソースです。エッジデバイスやクラウドストレージなど、整合性の確保に役立つ強化されたセキュリティ機能によってすべて支えられています。

SnowflakeのAIデータクラウド

もちろん、データ戦略は、すべてのさまざまなシステムやデバイスからデータを取得するだけではありません。また、データの保存、統合、共有も必要です。複数のベンダーのソリューションを使用していると、サイロ化したアクティビティが発生します。

SnowflakeのAIデータクラウドは、AIモデルの展開、非構造化データの処理、分析など、すべてのデータアクティビティに対応するコネクテッドな一元型プラットフォームを提供します。そのため、すべてのデータを必要なときに利用できます。これにより、組織はデータサイロを解消し、組織全体でのデータコラボレーションを効果的に実現し、アーキテクチャを簡素化して、データからより効率的に価値を引き出すことができます。

Snowflakeは、スケーラブルなストレージ、データ共有、コンピュートのほかにも、Snowflakeマーケットプレイスを通じて、すぐに使用できるライブのサードパーティデータ、アプリケーション、AI製品への簡単でセキュアなアクセスを可能にします。また、組み込みのガバナンスとセキュリティ制御により、チームは社内外のソースにまたがるデータを確実に管理できます。実は、これはEricsson独自のデータアーキテクチャを支えるソリューションでもあります。

Snowflakeは、Snowflake Cortex AIにも独自のフルマネージドのAI機能を提供しています。AIと機械学習は、人間をはるかに上回るスピードでデータを解析して、他の方法では見られないパターンを特定する能力を備えており、インサイトを抽出するための素晴らしい可能性を秘めています。

Ericssonの5G機能と組み合わせることで、組織はAIを展開して構造化データと非構造化データをリアルタイムで分析できるため、隠れたトレンドをタイムリーなインサイトとして活用できます。

Cortex AIは、Snowflake内でAnthropic、Meta、Mistral、OpenAIなどのトップクラスのLLMにセキュアにアクセスできるため、通信業界だけでなく、さまざまな組織も市場最先端のモデルを使用してインサイトからアクションへの移行を迅速化できます。

ベストオブブリードのソリューションの統合

高性能のプログラマブルネットワークは、ビジネスクリティカルなアプリケーションにリソースを動的に割り当てます。Snowflakeは、エンタープライズシステムで生成される膨大な量のデータの集約、処理、分析に必要な、セキュアでスケーラブル、ガバナンスの確保されたプラットフォームを提供します。

SnowflakeはネットワークAPIを活用することで、予測的メンテナンス、ネットワークリソースの最適化、クローズドループの自動化などのユースケースをサポートし、データの運用化を加速します。SnowflakeのAIデータクラウドにより、通信プロバイダーは組織やパートナーの境界を越えてシームレスにデータを共有できるようになり、データコラボレーションによって新たな収益化モデルが解放され、パフォーマンスとセキュリティに優れた差別化された5Gサービスの提供が可能になります。

EricssonとSnowflakeは連携して、データドリブンなモダン5Gアーキテクチャを市場に投入できることを実証しました。この連携によってイノベーションを加速し、運用アジリティを高め、低レイテンシーで高帯域幅のアプリケーションを世界規模で実現しています。

これらのテクノロジーを組み合わせることで、信頼できる唯一の情報源を得て、ニアリアルタイムの意思決定を実現し、業務効率を改善できます。

あらゆる業界における実世界のメリット

これらのテクノロジーの融合は、さまざまな業界に驚異的なインパクトをもたらします。デモと同様に、LiDARセンサーを搭載した5Gコネクテッドドローンは、映像をAIプログラムにリアルタイムでストリーミングし、そこでデータを分析できます。これにより、アセットメンテナンス、災害対応、交通管理などに新たなレベルの効率と精度がもたらされます。その機会はほぼ無限にあります。

このアプローチにより、組織のデータ処理と意思決定に根本的な変化をもたらすことができます。データサイロを解消し、巨大な非構造化データストリームのリアルタイム分析を可能にし、正確でリアルタイムのデータに依存するあらゆる業界に新たな可能性と機会を提供します。

鍵となるのは、異なるソースからのデータを組み合わせて新たなインサイトを特定することと同様に、これらの機能を組み合わせて新たなレベルのパフォーマンスを引き出すことです。

詳細については、Snowflakeの通信業界向けAIデータクラウドをご覧ください。