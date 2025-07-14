Promuovere l’innovazione nell’AI Data Cloud: perché sono entrato in Snowflake come Lead Media, Entertainment e AdTech/MarTech Industry GTM

Sono stato nel campo della tecnologia pubblicitaria e dei media, sperimentando in prima persona la loro incredibile crescita e la loro costante reinvenzione, per oltre 20 anni. È stata una corsa selvaggia. Dagli albori della pubblicità digitale alle soluzioni programmatiche e basate sull’AI di oggi, ho lavorato per un’applicazione efficace, innovativa e responsabile dei dati a vantaggio di aziende e consumatori. Per questo sono entusiasta di entrare in Snowflake come Global Head of the Media, Entertainment and AdTech/MarTech verticals.

Non è stata una decisione che ho preso alla leggera. Ho avuto il privilegio di lavorare con alcune delle persone più talentuose e organizzazioni di maggiore impatto in questo settore, tra cui IAB Tech Lab, Meta, Yahoo e Microsoft. Ma l’opportunità offerta da Snowflake di accelerare la trasformazione del settore era semplicemente troppo convincente per lasciarsela sfuggire.

Perché? I media e la pubblicità sono a un punto critico. I media si stanno avvicinando sempre di più all’essere interamente digitali, e vediamo anche l a convergenza di AdTech e MarTech, che offusca le linee di demarcazione tra costruzione del marchio e acquisizione di clienti su tutti i canali. L’uso intelligente dei dati non è opzionale: è l’unico modo per raggiungere l’efficienza operativa, comprendere meglio il customer journey, abilitare pubblicità ed esperienze multimediali più personalizzate e promuovere i risultati aziendali desiderati. La posizione fondamentale di Snowflake e la sua architettura unica, con la capacità di unificare fonti di dati diverse e fornire collaborazione sicura sui dati, ci preparano a essere il tessuto connettivo per questo prossimo capitolo. Possiamo abbattere i silos tra le aziende e promuovere un approccio realmente integrato ai media, al marketing e alla pubblicità.