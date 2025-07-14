Promuovere l’innovazione nell’AI Data Cloud: perché sono entrato in Snowflake come Lead Media, Entertainment e AdTech/MarTech Industry GTM
Sono stato nel campo della tecnologia pubblicitaria e dei media, sperimentando in prima persona la loro incredibile crescita e la loro costante reinvenzione, per oltre 20 anni. È stata una corsa selvaggia. Dagli albori della pubblicità digitale alle soluzioni programmatiche e basate sull’AI di oggi, ho lavorato per un’applicazione efficace, innovativa e responsabile dei dati a vantaggio di aziende e consumatori. Per questo sono entusiasta di entrare in Snowflake come Global Head of the Media, Entertainment and AdTech/MarTech verticals.
Non è stata una decisione che ho preso alla leggera. Ho avuto il privilegio di lavorare con alcune delle persone più talentuose e organizzazioni di maggiore impatto in questo settore, tra cui IAB Tech Lab, Meta, Yahoo e Microsoft. Ma l’opportunità offerta da Snowflake di accelerare la trasformazione del settore era semplicemente troppo convincente per lasciarsela sfuggire.
Perché? I media e la pubblicità sono a un punto critico. I media si stanno avvicinando sempre di più all’essere interamente digitali, e vediamo anche l a convergenza di AdTech e MarTech, che offusca le linee di demarcazione tra costruzione del marchio e acquisizione di clienti su tutti i canali. L’uso intelligente dei dati non è opzionale: è l’unico modo per raggiungere l’efficienza operativa, comprendere meglio il customer journey, abilitare pubblicità ed esperienze multimediali più personalizzate e promuovere i risultati aziendali desiderati. La posizione fondamentale di Snowflake e la sua architettura unica, con la capacità di unificare fonti di dati diverse e fornire collaborazione sicura sui dati, ci preparano a essere il tessuto connettivo per questo prossimo capitolo. Possiamo abbattere i silos tra le aziende e promuovere un approccio realmente integrato ai media, al marketing e alla pubblicità.
Privacy e Gen AI
Poi c’è l’elefante nella stanza: la privacy. Il panorama normativo si evolve rapidamente, i sistemi operativi e i browser stabiliscono le proprie policy e i consumatori chiedono giustamente un maggiore controllo sui propri dati. Non è una sfida da temere, ma un’opportunità per costruire un ecosistema più affidabile e sostenibile. L’impegno di Snowflake per la governance, la sicurezza, le tecnologie di rafforzamento della privacy e le data clean room fornisce alle aziende le basi per un’innovazione responsabile. Possiamo aiutare i nostri clienti a integrare la privacy e la protezione dei dati nelle loro strategie dati, stimolando la fiducia dei consumatori e ricavando preziosi insight e risultati.
E naturalmente non possiamo ignorare il cambiamento sismico provocato dall’AI generativa, che potenzialmente può rivoluzionare tutto, dalla creazione e personalizzazione dei contenuti alla misurazione e ottimizzazione delle campagne. Immagina le possibilità offerte dall’AI di accedere a data set di grandi dimensioni e analizzarli in modo trasparente per generare copie iper-pertinenti, creare dinamicamente risorse video o persino prevedere i comportamenti dei consumatori con un’accuratezza senza precedenti. La piattaforma scalabile Snowflake e le robuste funzionalità per i dati sono la base ideale per consentire alle aziende di sfruttare la potenza dell’AI generativa, sperimentare, iterare e infine sbloccare nuovi livelli di creatività ed efficienza.
Creare partendo dal “cuore”
Ho trascorso la maggior parte della mia carriera pubblicitaria e mediatica a creare piattaforme e strumenti per supportare la monetizzazione di editori e media e scalare i prodotti pubblicitari. La posizione di Snowflake vicino al “cuore” del data stack la rende diversa: Il potenziamento di questo nucleo centrale può promuovere in modo rapido ed espansivo un utilizzo efficace e responsabile dei dati e dell’AI, più che un cambiamento graduale, all’interno di un “livello esterno” alla volta.
Mi sono inoltre dedicato alla creazione di ponti tra tecnologia e business, tra i diversi stakeholder del settore, e tra le sfide di oggi e le soluzioni di domani. In Snowflake vedo un’opportunità senza precedenti per portare avanti questo lavoro su vasta scala. Abbiamo l’opportunità di consentire a proprietari di media, provider di tecnologia, esperti di marketing e agenzie di sbloccare il pieno potenziale dei loro dati, gestire complesse trasformazioni del settore e costruire insieme il futuro dei media e della pubblicità.
Sono incredibilmente stimolato dalla strada che mi aspetta e non vedo l’ora di collaborare con il fantastico team Snowflake e con i nostri clienti e partner per definire il prossimo capitolo dell’innovazione nel campo dei media e della pubblicità. Quello che ho già visto nelle mie prime due settimane, tra cui lo Snowflake Summit e il Cannes Lions Festival, mi ha dato ancora più fiducia nelle nostre possibilità di successo.