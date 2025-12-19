Strutturare i dati non strutturati con Snowflake Cortex AI Functions

Per anni, l’architettura dati multistrato raw → transformed → curated è stata lo standard di riferimento per trasformare i dati strutturati in risorse pronte per l’analisi, portando disciplina e fiducia nel ciclo di vita dei dati. In questa pipeline consolidata, raw acquisisce i dati grezzi, preservandone lo stato originale; transformed pulisce, arricchisce e integra questi dati in una vista conforme; e curated fornisce dati altamente curati e ottimizzati per il consumo aziendale diretto. Questo approccio aggiunge disciplina, chiarezza e fiducia al ciclo di vita dei dati.

Ma che dire del vasto universo di dati non strutturati che le organizzazioni generano ogni giorno? Informazioni preziose sono racchiuse all’interno di trascrizioni di chiamate, ticket di assistenza e contratti legali, oltre che in immagini e video. Nonostante l’immenso potenziale, questi dati spesso languono in silos frammentati, gestiti da script ad hoc. Questo approccio disarticolato porta a insight incoerenti, processi decisionali più lenti e a una significativa opportunità mancata di sbloccarne il vero valore.

È ora di applicare lo stesso rigore ai dati non strutturati.

Stiamo introducendo un nuovo potente modo di strutturare i dati non strutturati, basato su Snowflake Cortex AI Functions: un flusso di lavoro potente e ripetibile che porta i dati non strutturati direttamente nel tuo data warehouse e li trasforma in insight strutturati e fruibili. Al suo centro c’è una fase transformed ripensata, che utilizza Cortex AI Functions per trasformare i dati non strutturati grezzi in entità estratte, punteggi di sentiment, riassunti e altro ancora, direttamente in SQL. Da qui, questi output arricchiti fluiscono senza problemi nel layer curato, pronti per alimentare dashboard di business intelligence (BI), pipeline di machine learning ed esplorazione in linguaggio naturale con Snowflake Cortex Analyst.