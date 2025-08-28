Levando às empresas o poder da convergência entre plataformas AI Data Cloud e 5G

Os dados são a base para o sucesso das empresas modernas. Uma organização média produz um grande volume de dados apenas por meio de suas operações diárias, desde “builds” até ativos e atividades. Se usados corretamente, esses dados têm o potencial de transformar fortunas e setores inteiros.

No entanto, existe um paradoxo para os dados de negócios: se usados bem, eles podem ajudar a empresa a superar grandes desafios. Porém, fazer isso já é em si um grande desafio. A questão é: como transformar grandes volumes de dados estruturados, não estruturados e semiestruturados em insights úteis e no tempo certo?

As tradicionais infraestruturas de TI tendem a ficar sob o peso dessa grande quantidade de informações. E, como observamos que dados valiosos não estruturados, em especial, vêm de mais e mais fontes, incluindo drones, dispositivos extremos e sensores de Internet das Coisas, fazer o uso dos dados com a velocidade e a escala esperadas requer novos recursos e uma nova estratégia de exploração desses dados.

As grandes tecnologias que estão promovendo a mudança

Nos últimos anos, o cenário de dados mudou radicalmente, e novas tecnologias estão redefinindo os parâmetros do que é possível fazer.

Atualmente, é possível aliar 5G, IA e colaboração para transformar as operações de dados e descobrir novas oportunidades relativas à decisão e à eficiência operacional. No entanto, ao combinar essas tecnologias, uma empresa pode ter benefícios muito maiores do que espera, enviando dados complexos para a nuvem em tempo real para análise e exploração.

Redes programáveis de 5G de alto desempenho

Para obter insights quando necessário, é indispensável ter velocidade de transferência de dados, especialmente para as empresas que usam dispositivos extremos em casos de uso essenciais para os negócios. As redes 5G oferecem alta velocidade, possibilitando grandes fluxos de dados e processamento instantâneo. No entanto, as redes programáveis de alto desempenho da Ericsson também lidam com um dos maiores desafios dessa área: como alocar recursos de rede sob demanda para dar suporte a tarefas essenciais para os negócios.

As redes programáveis de alto desempenho são “intent-driven”, ”AI-powered” e “service-aware”. Elas foram especificamente desenvolvidas para alocar recursos de forma dinâmica de acordo com as necessidades individuais e sem intervenção manual, o que significa tempos de latência ultra baixos para as principais aplicações, além de largura de banda para tarefas com uso intenso de dados. É mais do que apenas velocidade. Trata-se de um recurso dinâmico e com tecnologia de IA, pronto para o futuro e que, também, oferece suporte a recursos de segurança mais avançados que ajudam a garantir desde a integridade dos dispositivos extremos até o armazenamento na nuvem.

Snowflake AI Data Cloud

Obviamente, uma estratégia de dados não significa apenas extrair dados de todos os seus vários sistemas e dispositivos. Você também precisa armazenar, consolidar e compartilhar esses dados, o que é mais fácil de falar do que fazer quando você tem soluções de vários fornecedores levando a atividades isoladas em silos.

O Snowflake AI Data Cloud fornece uma plataforma central e conectada para todas as atividades de dados, incluindo implementação de modelo de IA, processamento e análise de dados não estruturados, para que a sua empresa tenha todos os dados que ela possui onde e quando eles são necessários. Ao fazer isso, o AI Data Cloud ajuda as organizações a eliminar silos de dados, colaborar de forma eficaz com os dados por toda a organização e simplificar arquiteturas para que elas possam obter valor dos dados com mais eficiência.

Além da escalabilidade de armazenamento, compartilhamento e processamento, o Snowflake possibilita o acesso fácil e seguro a dados ativos e prontos para uso, aplicações e produtos de IA de terceiros por meio do Snowflake Marketplace. Além disso, com controles integrados de governança e segurança, as equipes podem gerenciar dados de forma confidencial em fontes internas e externas. Na verdade, é a mesma solução que sustenta a arquitetura de dados própria da Ericsson.

O Snowflake também fornece seus próprios recursos de IA totalmente gerenciados no Snowflake Cortex AI. A inteligência artificial e o aprendizado de máquina trazem uma promessa incrível para a obtenção de insights, com a capacidade de analisar os dados em uma taxa muito mais rápida do que é humanamente possível e identificar padrões que não seriam vistos de outra forma.

Quando combinados aos recursos de 5G da Ericsson, as organizações podem implementar IA para analisar dados estruturados e não estruturados em tempo real, transformando tendências antes ocultas em insights oportunos.

O Cortex AI fornece acesso a grandes modelos de linguagem (LLMs) líderes de mercado como Anthropic, Meta, Mistral, OpenAI e outros. Tudo de forma segura dentro do Snowflake. Dessa forma, organizações de todo o setor de telecomunicações e fora dele podem migrar com mais rapidez do insight para a ação usando os modelos mais avançados do mercado.

Reunindo as melhores soluções de mercado

Com redes programáveis de alto desempenho que alocam recursos de forma dinâmica para aplicações essenciais para os negócios, o Snowflake pode fornecer uma plataforma segura, com escalabilidade e governança necessárias para agregar, processar e analisar grandes volumes de dados gerados pelos sistemas empresariais.

Ao usar as APIs de rede, o Snowflake ajuda a operacionalizar dados de forma mais rápida, oferecendo suporte a casos de uso, como manutenção preditiva, otimização de recursos de rede e automação de circuito fechado. Com o Snowflake AI Data Cloud, as empresas de telecomunicações podem compartilhar dados continuamente dentro dos limites organizacionais e de parceiros, o que permite uma colaboração de dados capaz de revelar novos modelos de monetização, oferecendo suporte à prestação de diferentes serviços de 5G com desempenho e segurança.

Juntas, a Ericsson e a Snowflake provaram sua capacidade de lançar no mercado uma arquitetura 5G moderna e “data-driven”, capaz de promover a inovação, aumentar a agilidade operacional e atender à demanda de aplicações de baixa latência e alta largura de banda em escala global.

Com a combinação dessas tecnologias, as empresas podem obter uma única fonte de verdade, possibilitar tomada de decisão quase em tempo real e atingir maior eficiência operacional.

Benefícios concretos: para todos os setores

A convergência entre essas tecnologias pode ter um impacto avassalador em inúmeros setores. Assim como em nossa demonstração, drones conectados a 5G equipados com sensores LiDAR podem transmitir imagens para os programas de IA em tempo real, onde esses dados podem ser analisados. Isso pode trazer novos níveis de eficiência e precisão para funções como manutenção de ativos, resposta a desastres ou controle de tráfego. As oportunidades são quase infinitas.

Com essa abordagem, podemos criar uma mudança fundamental na forma como as organizações processam os dados e tomam decisões. Podemos eliminar silos de dados, permitir a análise em tempo real de grandes fluxos de dados não estruturados e oferecer novas possibilidades e oportunidades em todos os setores que dependem de dados precisos e em tempo real.

O segredo para isso: (de modo similar à combinação de dados de diferentes fontes para identificar novos insights), é combinar esses recursos para alcançar novos níveis de desempenho.

Saiba mais em Snowflake AI Data Cloud para telecomunicações.