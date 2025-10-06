Estrarre informazioni utili dai documenti più complessi con Snowflake Document AI

Le aziende di oggi utilizzano una quantità e varietà incredibile di documenti, da semplici fatture a complessi contratti legali e manuali tecnici con tabelle dettagliate a più colonne. Elaborare questi documenti manualmente non è solo lento e richiede molte risorse, ma è anche soggetto a errori, con le organizzazioni che perdono fino al 15-25% del tempo dei dipendenti in queste noiose attività.

Negli anni, le imprese hanno tentato di risolvere questi problemi con la robotica dei processi, il riconoscimento ottico dei caratteri e strumenti di gestione dei workflow, ma queste soluzioni sono spesso rigide, complesse da mantenere e scalare, e soprattutto adottate dai singoli team aziendali in modo isolato.

La soluzione risiede nell'automazione potenziata dall'AI, che può ridurre i costi di un fattore dieci. Tuttavia, la complessità e la variabilità di questi documenti rappresentano una grande sfida e quando documenti riccamente strutturati vengono elaborati con strumenti di base che li trattano come testo semplice, il contesto aziendale critico viene perso, compromettendo l'efficacia delle analisi e dell'AI.

Per superare queste sfide, le aziende hanno bisogno di un sistema di elaborazione intelligente dei documenti (IDP) o Document AI che possa fornire una piattaforma centralizzata per estrarre facilmente, automaticamente e con precisione le informazioni rilevanti intrappolate in questi documenti.