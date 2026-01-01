Intelligenza artificiale: la guida completa

Le discipline seguenti rappresentano i principali rami dell’AI applicata. Ciascuna presenta metodi, benchmark e modalità di errore specifici. Per i team che sviluppano o valutano sistemi di AI, comprendere su quale disciplina si basa una determinata applicazione è il punto di partenza per formulare le domande corrette sui requisiti dei dati, sui criteri di valutazione e sui rischi.

Machine learning addestra modelli statistici su dati storici per classificare gli input, prevedere i risultati o individuare pattern. Le principali decisioni di progettazione, tra cui feature engineering, tuning degli iperparametri e metodi ensemble, richiedono di bilanciare complessità del modello, interpretabilità e generalizzazione. La maggior parte dell’analisi predittiva aziendale si basa sul ML.

Deep learning utilizza reti neurali con molti livelli per apprendere rappresentazioni di dati complessi: immagini, audio, testo e segnali di serie temporali. Diverse tecniche fondamentali, tra cui la discesa del gradiente e la retropropagazione, consentono a queste reti di apprendere automaticamente le feature senza richiedere un’attività esplicita di feature engineering. Il deep learning è alla base della maggior parte delle funzionalità attualmente descritte come AI nelle app consumer. Scopri di più sul deep learning >

L’elaborazione del linguaggio naturale (NLP) consente ai sistemi di interpretare, classificare e generare il linguaggio umano. La NLP moderna si basa in larga misura su modelli linguistici fondati sui transformer ed è alla base di app che spaziano dalla classificazione dei documenti alle interfacce conversazionali e alla generazione di codice. Scopri di più sull’elaborazione del linguaggio naturale >

La computer vision applica il deep learning ai dati visivi, come immagini e video, per task che includono il rilevamento degli oggetti, la classificazione delle immagini, l’identificazione dei difetti e il riconoscimento facciale. È ampiamente utilizzata nel settore manifatturiero, nella logistica, nel settore sanitario e nella sicurezza. Scopri di più sulla computer vision >

L’apprendimento per rinforzo addestra agenti a eseguire azioni in un ambiente per massimizzare un segnale di ricompensa. È alla base di sistemi di gioco come AlphaGo e assume un’importanza crescente per la robotica, i sistemi autonomi e, in forma modificata, l’addestramento dei modelli linguistici mediante apprendimento per rinforzo da feedback umano (RLHF). Scopri di più sull’apprendimento per rinforzo >

L’AI generativa utilizza modelli foundation di grandi dimensioni, spesso definiti modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM) quando applicati al testo, per produrre nuovi contenuti: testo, codice, immagini, audio e dati sintetici. Le funzionalità principali includono lo zero-shot learning, ossia l’esecuzione di task senza esempi di addestramento specifici, e il chain-of-thought prompting, che guida i modelli nel ragionamento graduale su un problema. In molte organizzazioni, la velocità di adozione ha superato lo sviluppo delle pratiche di valutazione, creando un rischio di governance che emerge nell’ambiente di produzione prima che nella pianificazione. Scopri di più sull’AI generativa >

L’AI multimodale combina input provenienti da diverse modalità, come testo, immagini, audio e video, in uno spazio di embedding condiviso, consentendo a un unico modello di ragionare su diversi tipi di dati. Rappresenta l’attuale frontiera dello sviluppo dei modelli foundation e assume un’importanza crescente per le app che devono elaborare insieme documenti, diagrammi e contenuti multimediali non strutturati.