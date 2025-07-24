Guida ai modelli AI: cosa sono e come funzionano

I large language model (o LLM) sono un tipo di deep learning in grado di comprendere e generare linguaggio. Addestrati con enormi data set, questi modelli AI sono incredibilmente versatili e possono svolgere una serie di attività, tra cui generare risposte scritte alle domande, tradurre da una lingua all’altra, riassumere documenti e molto altro ancora. Gli LLM vengono utilizzati da aziende di tutti i settori per migliorare il servizio clienti, e sono estremamente utili per rilevare il sentiment e le emozioni. Le organizzazioni possono sfruttare gli LLM per analizzare l’attività sui social media, le recensioni online e le interazioni con le chat del servizio clienti allo scopo di comprendere più a fondo le opinioni dei clienti, monitorare la percezione del marchio e migliorare l’offerta di prodotti e servizi.