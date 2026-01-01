Inteligencia artificial: guía completa

Las siguientes disciplinas representan las principales ramas de la IA aplicada. Cada una tiene sus propios métodos, indicadores de referencia y modos de fallo. Para los equipos que crean o evalúan sistemas de IA, entender en qué disciplina se basa una aplicación determinada es el punto de partida para plantear las preguntas adecuadas sobre los requisitos de datos, los criterios de evaluación y el riesgo.

El aprendizaje automático entrena modelos estadísticos con datos históricos para clasificar entradas, predecir resultados o detectar patrones. Las decisiones de diseño clave —ingeniería de características, ajuste de hiperparámetros, métodos de ensamblado— implican compromisos entre la complejidad del modelo, la interpretabilidad y la capacidad de generalización. La mayor parte de la analítica predictiva empresarial funciona con ML.

El aprendizaje profundo utiliza redes neuronales de muchas capas para aprender representaciones de datos complejos: imágenes, audio, texto y señales de series temporales. Varias técnicas fundamentales, como el descenso de gradiente y la retropropagación, permiten a estas redes aprender características de forma automática en lugar de requerir una ingeniería explícita. El aprendizaje profundo impulsa la mayor parte de lo que actualmente se describe como IA en las aplicaciones de consumo. Más información sobre el aprendizaje profundo >

El procesamiento del lenguaje natural (PLN) permite a los sistemas interpretar, clasificar y generar lenguaje humano. El PLN moderno se basa en gran medida en modelos de lenguaje basados en transformadores y sustenta aplicaciones que van desde la clasificación de documentos hasta las interfaces conversacionales y la generación de código. Más información sobre el procesamiento del lenguaje natural >

La visión artificial aplica el aprendizaje profundo a los datos visuales (imágenes y vídeo) para tareas como la detección de objetos, la clasificación de imágenes, la identificación de defectos y el reconocimiento facial. Está ampliamente implantada en los sectores de fabricación, logística, sanidad y seguridad. Más información sobre la visión artificial >

El aprendizaje por refuerzo entrena agentes para que realicen acciones en un entorno con el fin de maximizar una señal de recompensa. Es la base de sistemas de juego como AlphaGo y es cada vez más relevante para la robótica, los sistemas autónomos y, de forma modificada, el entrenamiento de modelos de lenguaje mediante el aprendizaje por refuerzo a partir de la retroalimentación humana (RLHF). Más información sobre el aprendizaje por refuerzo >

La IA generativa utiliza grandes modelos fundacionales —a menudo denominados large language models (LLM) cuando se aplican a texto— para producir contenido nuevo: texto, código, imágenes, audio y datos sintéticos. Entre sus capacidades clave se incluyen el aprendizaje zero-shot (realizar tareas sin ejemplos de entrenamiento específicos) y el prompting de cadena de pensamiento (guiar a los modelos para que razonen un problema paso a paso). La velocidad de adopción ha superado las prácticas de evaluación en muchas organizaciones, lo que supone un riesgo de gobernanza que aparece en producción antes que en la planificación. Más información sobre IA generativa >

La IA multimodal combina entradas de distintas modalidades (texto, imágenes, audio y vídeo) en un espacio compartido de representaciones vectoriales (embedding), lo que permite que un único modelo razone a través de distintos tipos de datos. Representa la frontera actual del desarrollo de modelos fundacionales y es cada vez más relevante para aplicaciones que necesitan procesar documentos, diagramas y medios no estructurados de forma conjunta.