다음 분야들은 응용 AI의 주요 분과를 나타냅니다. 각 분야는 고유한 방법, 기준 및 실패 모드를 가지고 있습니다. AI 시스템을 구축하거나 평가하는 팀에게 주어진 응용 프로그램이 어떤 분야에 해당하는지를 이해하는 것은 데이터 요구 사항, 평가 기준 및 위험에 대한 올바른 질문을 하는 출발점입니다.

기계 학습은 통계 모델을 역사적 데이터에 훈련시켜 입력을 분류하고, 결과를 예측하거나 패턴을 드러냅니다. 핵심 설계 결정인 특징 공학, 하이퍼파라미터 조정, 앙상블 방법 모두 모델 복잡성, 해석 가능성 및 일반화 간의 트레이드오프를 포함합니다. 대부분의 기업 예측 분석은 ML에서 실행됩니다.

딥 러닝은 다중 계층의 인공신경망을 활용하여 이미지, 오디오, 텍스트, 시계열 신호 등 복잡한 데이터의 표현을 학습합니다. 경사 하강법과 역전파를 포함한 여러 핵심 기술은 이러한 네트워크가 명시적인 공학 없이 자동으로 특징을 학습할 수 있게 합니다. 딥 러닝은 현재 소비자 애플리케이션에서 AI로 설명되는 대부분의 기능을 지원합니다. 딥 러닝에 대해 더 알아보기 >

자연어 처리 (NLP)은 시스템이 인간 언어를 해석하고, 분류하고, 생성할 수 있게 합니다. 현대 NLP는 주로 변환기 기반 언어 모델에 기반하고 있으며, 문서 분류에서 대화형 인터페이스, 코드 생성에 이르기까지 다양한 응용 프로그램의 기초가 됩니다. 자연어 처리에 대해 더 알아보기 >

컴퓨터 비전은 시각 데이터(이미지 및 비디오)에 딥 러닝을 적용하여 객체 탐지, 이미지 분류, 결함 식별 및 얼굴 인식과 같은 작업을 수행합니다. 제조, 물류, 의료 및 보안 분야에서 널리 배포되고 있습니다. 컴퓨터 비전에 대해 더 알아보기 >

강화 학습은 에이전트가 보상 신호를 극대화하기 위해 환경에서 행동을 취하도록 훈련합니다. 이는 AlphaGo와 같은 게임 플레이 시스템의 기초이며, 로봇 공학, 자율 시스템 및 수정된 형태로 인간 피드백으로부터의 강화 학습(RLHF)을 통한 언어 모델 훈련에 점점 더 관련성이 높아지고 있습니다. 강화 학습에 대해 더 알아보기 >

생성형 AI는 종종 텍스트에 적용될 때 대형 언어 모델 (LLMs)이라고 불리는 대규모 기초 모델을 사용하여 새로운 콘텐츠: 텍스트, 코드, 이미지, 오디오 및 합성 데이터를 생성합니다. 주요 기능에는 제로샷 학습(작업별 훈련 예제 없이 작업 수행)과 사고의 연쇄 유도(문제를 단계별로 해결하도록 모델을 안내)가 포함됩니다. 많은 조직에서 도입 속도가 평가 체계를 앞지르고 있으며, 이는 기획 단계가 아니라 실운영 환경에서 먼저 불거져 나오는 거버넌스 리스크입니다. 생성형 AI에 대해 더 알아보기 >

멀티모달 AI는 텍스트, 이미지, 오디오, 비디오 등 다양한 입력을 공유 임베딩 공간에서 결합하여 단일 모델이 데이터 유형 간에 추론할 수 있도록 합니다. 이는 기초 모델 개발의 현재 최전선이며, 문서, 다이어그램 및 비구조적 미디어를 함께 처리해야 하는 응용 프로그램에 점점 더 관련성이 높아지고 있습니다.