Il machine learning in azienda: ciclo di vita dell’ML e best practice

I metodi ML sono spesso raggruppati in base al modo in cui il modello apprende dai dati.

Apprendimento supervisionato

L’apprendimento supervisionato utilizza dati etichettati per apprendere la relazione tra input e output noti. È comune nel machine learning aziendale perché molti problemi di business dispongono di etichette storiche, come frode o assenza di frode, abbandono o rinnovo, approvazione o rifiuto e domanda prevista o effettiva. L’apprendimento supervisionato comprende la classificazione, che prevede categorie, e la regressione, che prevede valori numerici.

Apprendimento non supervisionato

L’apprendimento non supervisionato individua schemi nei dati privi di etichette. Il clustering può raggruppare clienti con comportamenti simili, mentre la riduzione della dimensionalità può comprimere dati complessi in una rappresentazione più piccola per l’analisi o la modellazione a valle. IBM distingue questo metodo dall’apprendimento supervisionato osservando che i modelli non supervisionati si adattano autonomamente a un set di dati senza esempi etichettati.

Apprendimento per rinforzo

L’apprendimento per rinforzo addestra un agente AI attraverso l’interazione con un ambiente. Anziché apprendere da un set di dati etichettato e fisso, l’agente riceve ricompense o penalità quando esegue azioni e migliora la propria policy nel tempo. IBM descrive l’apprendimento per rinforzo come un addestramento per tentativi ed errori utilizzato in ambiti come la robotica, i giochi e i modelli di ragionamento.

Apprendimento semi-supervisionato

L’apprendimento semi-supervisionato combina una quantità ridotta di dati etichettati con un insieme più ampio di dati non etichettati, una soluzione utile quando ottenere le etichette è costoso o richiede molto tempo.

Apprendimento auto-supervisionato

L’apprendimento auto-supervisionato crea segnali di addestramento dai dati stessi, un metodo diventato particolarmente importante per i modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM) e altri approcci basati su modelli fondazionali. Il National Institute of Standards and Technology (NIST) osserva che i modelli foundation a duplice uso vengono generalmente addestrati su ampie raccolte di dati e utilizzano spesso l’auto-supervisione. Nell’Unione europea e in Italia, il regolamento UE 2024/1689 (AI Act) indica che i modelli di intelligenza artificiale per finalità generali, generalmente addestrati su grandi quantità di dati con metodi quali l’apprendimento autosupervisionato, non supervisionato o per rinforzo.