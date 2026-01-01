Les disciplines suivantes représentent les principales branches de l’IA appliquée. Chacune possède ses propres méthodes, benchmarks et modes de défaillance. Pour les équipes qui développent ou évaluent des systèmes d'IA, comprendre sur quelle discipline s'appuie une application donnée est le point de départ pour poser les bonnes questions sur les exigences en matière de données, les critères d'évaluation et les risques.

Le machine learning entraîne des modèles statistiques sur des données historiques pour classer les entrées, prédire les résultats ou faire émerger des régularités. Les décisions clés en matière de conception (ingénierie de caractéristiques, réglage hyperparamétrique, méthodes d'ensemble) impliquent toutes des compromis entre la complexité du modèle, son interprétabilité et sa capacité de généralisation. La plupart des analyses prédictives d’entreprise reposent sur le ML.

Le deep learning utilise des réseaux de neurones à nombreuses couches pour apprendre les représentations de données complexes : images, données audio, texte, signaux de séries temporelles. Plusieurs techniques fondamentales, notamment la descente de gradient et la rétropropagation, permettent à ces réseaux d'apprendre des caractéristiques automatiquement, sans nécessiter d'ingénierie explicite. Le deep learning alimente la plupart de ce qui est actuellement décrit comme l’IA dans les applications grand public. En savoir plus sur le deep learning

Le traitement automatique du langage naturel (NLP) permet aux systèmes d’interpréter, de classer et de générer du langage humain. Le NLP moderne repose en grande partie sur des modèles de langage de type transformer et sous-tend des applications allant de la classification de documents aux interfaces conversationnelles en passant par la génération de code. En savoir plus sur le traitement du langage naturel

La vision par ordinateur applique l'apprentissage profond aux données visuelles (images et vidéos) pour des tâches telles que la détection d'objets, la classification d'images, l'identification de défauts et la reconnaissance faciale. Elle est largement déployée dans le contrôle qualité en fabrication, l'imagerie médicale, les systèmes autonomes et l'analytique du commerce de détail. En savoir plus sur la vision par ordinateur

L’apprentissage par renforcement entraîne des agents à prendre des décisions séquentielles en récompensant les résultats souhaités. Il constitue le socle de la robotique, des systèmes de recommandation et des méthodes d'apprentissage par renforcement à partir des retours humains (RLHF) utilisées pour aligner les grands modèles de langage. En savoir plus sur l'apprentissage par renforcement >

L’IA générative utilise de grands modèles de fondation, souvent appelés grands modèles de langage (LLM) lorsqu’ils sont appliqués au texte, pour produire de nouveaux contenus : texte, code, images, audio et données synthétiques. Les capacités clés comprennent l'apprentissage zéro-shot (exécution de tâches sans exemples d'entraînement spécifiques à la tâche) et le prompting par chaîne de pensée (guidage des modèles pour raisonner étape par étape face à un problème). La vitesse d’adoption a dépassé la pratique d’évaluation dans de nombreuses entreprises, un risque de gouvernance qui apparaît en production avant d’apparaître dans la planification. En savoir plus sur l’IA générative >

L’IA multimodale combine les entrées entre les différentes modalités (texte, images, audio et vidéo) dans un espace d’enchâssement partagé, permettant à un seul modèle de raisonner sur plusieurs types de données. Il représente la frontière actuelle du développement de modèles de fondation et est de plus en plus pertinent pour les applications qui ont besoin de traiter ensemble des documents, des diagrammes et des médias non structurés.