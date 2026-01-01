Guide de référence
Intelligence artificielle : le guide complet
L’IA d’entreprise est déjà en production, mais l’architecture, la stratégie data et la gouvernance sont encore en phase de rattrapage. Ce guide décrit comment les systèmes d'IA sont conçus, dans quels cas ils réussissent ou échouent, et ce que les entreprises doivent prendre en compte pour les gérer efficacement.
DÉFINITION DE L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE
L’intelligence artificielle désigne le vaste champ de systèmes capables d’effectuer des tâches associées au raisonnement humain, comme la reconnaissance de formes, la prédiction, la compréhension du langage et l’aide à la décision.
La plupart des grandes organisations ont désormais dépassé le stade initial de leur démarche en intelligence artificielle : elles disposent de modèles en production, de projets pilotes en cours, et de travaux de gouvernance qui peinent encore à suivre le rythme des déploiements. Les équipes doivent désormais décider comment choisir les bonnes architectures d'IA, dépendances de données et stratégie d'évaluation, tout en appliquant des contrôles cohérents en matière de gouvernance, de sécurité et d’exploitation tout au long du cycle de vie de l’IA, souvent mis en œuvre au moyen de pratiques MLOps telles que les pipelines de déploiement, la supervision et la gestion des versions de modèles.
Cela exige plus qu’une stratégie générale d’IA. Les modèles prédictifs, les classificateurs de documents, les applications RAG et les systèmes agentiques sont conçus différemment, présentent des modes de défaillance distincts et sollicitent différemment les données, l’infrastructure et la supervision. Les décisions concernant ce qu’il faut développer, mettre à l’échelle et gouverner doivent tenir compte de ces différences sans pour autant morceler les dispositifs de contrôle de l'entreprise.
Ce guide constitue un point de repère pour cette démarche. Il aborde les principales disciplines de l’IA, comment les systèmes sont entraînés et évalués, où les entreprises les déploient efficacement et quels facteurs liés à la gouvernance, à la sécurité et aux données déterminent si un déploiement tient dans le temps.
Qu’est-ce que l’intelligence artificielle ?
L’intelligence artificielle n’est pas une discipline unique, mais un vaste domaine composé de nombreuses sous-disciplines imbriquées. Par exemple, le machine learning (ML) est un sous-ensemble de l’IA, c’est-à-dire des systèmes qui apprennent des régularités à partir de données, plutôt que de suivre des règles explicites. Le deep learning est un sous-ensemble du ML, c’est-à-dire des réseaux de neurones à couches qui apprennent des représentations de données complexes et de haute dimension. L’IA générative est un produit du deep learning, c’est-à-dire des modèles de fondation qui produisent de nouveaux résultats au lieu de classer les entrées existantes.
Chaque couche hérite des exigences de qualité des données, d’infrastructure et d’évaluation de la couche supérieure. Un déploiement d’IA générative est aussi un déploiement de ML, avec tout ce que cela implique.
Le domaine distingue également l’IA étroite de l’intelligence artificielle générale (IAG). L’IA étroite, qui décrit chaque système d’IA actuellement en production, est optimisée pour une tâche ou un domaine spécifique. Les décisions d’entreprise concernant l’IA impliquent toujours une IA étroite, ainsi que les frameworks de gouvernance, les pratiques d’évaluation et les modèles de risque qui s’y appliquent. L’IAG, un système capable de raisonner et d’apprendre dans des domaines arbitraires au niveau humain ou supérieur, demeure un objectif de recherche.
L'IA ouvre la voie à de nouvelles perspectives pour les entreprises, leur permettant d'extraire des informations de données non structurées qu'elles ne pouvaient tout simplement pas exploiter auparavant.
Baris Gultekin
VP Produit, IA chez Snowflake
Comment fonctionne l’intelligence artificielle ?
La plupart des systèmes d’IA suivent la même boucle fondamentale : les données entrent, un modèle en apprend, puis ce modèle est ensuite utilisé pour générer des prédictions ou des sorties sur de nouvelles données. Les trois phases, à savoir l’entraînement, l’inférence et le fine-tuning, comportent chacune des exigences distinctes en matière d’infrastructure et de gouvernance.
L’entraînement désigne le processus consistant à exposer un modèle à de grandes quantités de données, étiquetées ou non, afin qu’il puisse apprendre à reconnaître des régularités. Pour les systèmes de deep learning, cela implique généralement des architectures de type transformer qui utilisent des mécanismes d’attention pour apprendre quelles parties de l’entrée sont les plus pertinentes pour une sortie donnée. L’entraînement des modèles de fondation, c’est-à-dire les grands modèles de base qui sous-tendent la plupart des applications d’IA générative, nécessite des capacités de calcul à une échelle qui n'a longtemps été accessible qu'aux grandes organisations de recherche et aux fournisseurs de services cloud.
L’inférence correspond au moment où un modèle entraîné est utilisé. Un utilisateur soumet une requête, le modèle génère une réponse et cette réponse est renvoyée en temps quasi réel. La latence, le coût et la fiabilité de l’inférence sont des préoccupations opérationnelles qui deviennent importantes à grande échelle, en particulier pour les applications destinées aux clients.
Le fine-tuning adapte un modèle pré-entraîné à un domaine ou à une tâche spécifique en utilisant un ensemble de données plus petit et ciblé. C’est une approche courante pour les entreprises qui souhaitent tirer parti des capacités d’un modèle de fondation sans entraîner un modèle depuis zéro, mais elle introduit un risque de dérive du modèle si les données de fine-tuning diffèrent des entrées en production au fil du temps.
Le véritable goulot d’étranglement dans le déploiement de l’IA est rarement le modèle lui-même. Dans une enquête MIT Technology Review Insights menée auprès de 400 hauts responsables data et technologies, 45 % des répondants ont cité la complexité d’intégration et 40 % ont cité la gouvernance des données comme les plus grands défis des initiatives d’IA. La qualité des données, la gouvernance et l’infrastructure de calcul façonnent les résultats de manière plus cohérente que la sélection des modèles.
- 45 % des dirigeants citent la complexité d’intégration comme un défi majeur dans les initiatives d’IA.
- 40 % citent la gouvernance des données comme le principal obstacle à la réussite de l’IA.
- 37 % du temps consacré au data engineering est désormais consacré à des projets d’IA (contre 19 % en 2023).
Mesurer la valeur que l'IA apporte est essentiel pour justifier les investissements qui y sont consacrés, hiérarchiser ses applications et mettre en balance ses bénéfices futurs et ses risques potentiels.
Jennifer Belissent
Principal Data Strategist, Snowflake
PIÈGE COURANT
Les équipes qui se concentrent sur la sélection ou le fine-tuning de modèles avant de construire des bases solides en matière de données, d’évaluation et de gouvernance sont souvent confrontées à des problèmes de production difficiles à diagnostiquer et à résoudre.
Regardez un tutoriel vidéo pour vous lancer avec Snowflake Cortex Agents :
Quels sont les différents types d'IA ?
Les chercheurs classent généralement les systèmes d’IA en quatre catégories en fonction de leurs capacités de mémoire et de raisonnement :
Réactif → Mémoire limitée → Théorie de l’esprit → Conscience de soi
En pratique, tous les systèmes actuellement en production relèvent des deux premiers types.
|Type
|Description
|Par exemple :
|Réactif
|Répond aux entrées sans mémoire des interactions passées
|Alertes d’anomalies en temps réel, filtres anti-spam
|Mémoire limitée
|Utilise des données historiques pour éclairer les décisions actuelles
|Systèmes de recommandation, modèles de détection des fraudes
|Théorie de l’esprit
|Comprendrait l’intention humaine et l’état émotionnel
|N’existe pas encore en dehors de la recherche
|Conscience de soi
|A une conscience subjective et une connaissance de soi
|Théorique
L’implication pratique : l’IA d’aujourd’hui fonctionne dans des contextes limités. Un modèle performant sur une tâche le doit au fait qu’il a été entraîné pour cette tâche et évalué sur des données similaires à ce qu’il rencontre en production. Les systèmes qui semblent généraliser sont généralement soit de très grands modèles à mémoire limitée, soit des systèmes spécialisés dotés d'une large couverture d'entraînement — et non une intelligence générale.
Quelles sont les grandes disciplines de l'IA?
Les disciplines suivantes représentent les principales branches de l’IA appliquée. Chacune possède ses propres méthodes, benchmarks et modes de défaillance. Pour les équipes qui développent ou évaluent des systèmes d'IA, comprendre sur quelle discipline s'appuie une application donnée est le point de départ pour poser les bonnes questions sur les exigences en matière de données, les critères d'évaluation et les risques.
Le machine learning entraîne des modèles statistiques sur des données historiques pour classer les entrées, prédire les résultats ou faire émerger des régularités. Les décisions clés en matière de conception (ingénierie de caractéristiques, réglage hyperparamétrique, méthodes d'ensemble) impliquent toutes des compromis entre la complexité du modèle, son interprétabilité et sa capacité de généralisation. La plupart des analyses prédictives d’entreprise reposent sur le ML.
Le deep learning utilise des réseaux de neurones à nombreuses couches pour apprendre les représentations de données complexes : images, données audio, texte, signaux de séries temporelles. Plusieurs techniques fondamentales, notamment la descente de gradient et la rétropropagation, permettent à ces réseaux d'apprendre des caractéristiques automatiquement, sans nécessiter d'ingénierie explicite. Le deep learning alimente la plupart de ce qui est actuellement décrit comme l’IA dans les applications grand public. En savoir plus sur le deep learning
Le traitement automatique du langage naturel (NLP) permet aux systèmes d’interpréter, de classer et de générer du langage humain. Le NLP moderne repose en grande partie sur des modèles de langage de type transformer et sous-tend des applications allant de la classification de documents aux interfaces conversationnelles en passant par la génération de code. En savoir plus sur le traitement du langage naturel
La vision par ordinateur applique l'apprentissage profond aux données visuelles (images et vidéos) pour des tâches telles que la détection d'objets, la classification d'images, l'identification de défauts et la reconnaissance faciale. Elle est largement déployée dans le contrôle qualité en fabrication, l'imagerie médicale, les systèmes autonomes et l'analytique du commerce de détail. En savoir plus sur la vision par ordinateur
L’apprentissage par renforcement entraîne des agents à prendre des décisions séquentielles en récompensant les résultats souhaités. Il constitue le socle de la robotique, des systèmes de recommandation et des méthodes d'apprentissage par renforcement à partir des retours humains (RLHF) utilisées pour aligner les grands modèles de langage. En savoir plus sur l'apprentissage par renforcement >
L’IA générative utilise de grands modèles de fondation, souvent appelés grands modèles de langage (LLM) lorsqu’ils sont appliqués au texte, pour produire de nouveaux contenus : texte, code, images, audio et données synthétiques. Les capacités clés comprennent l'apprentissage zéro-shot (exécution de tâches sans exemples d'entraînement spécifiques à la tâche) et le prompting par chaîne de pensée (guidage des modèles pour raisonner étape par étape face à un problème). La vitesse d’adoption a dépassé la pratique d’évaluation dans de nombreuses entreprises, un risque de gouvernance qui apparaît en production avant d’apparaître dans la planification. En savoir plus sur l’IA générative >
L’IA multimodale combine les entrées entre les différentes modalités (texte, images, audio et vidéo) dans un espace d’enchâssement partagé, permettant à un seul modèle de raisonner sur plusieurs types de données. Il représente la frontière actuelle du développement de modèles de fondation et est de plus en plus pertinent pour les applications qui ont besoin de traiter ensemble des documents, des diagrammes et des médias non structurés.
Agents d’IA et systèmes agentiques
Un agent d’IA est bien plus performant qu’un simple chatbot. Un agent peut planifier sur plusieurs étapes, utiliser des outils externes, récupérer du contexte à partir de sources externes et effectuer des actions. Par exemple, un chatbot d’assistance client peut répondre à des questions, mais un agent peut recevoir une demande de renseignements, récupérer l’historique du compte pertinent, croiser une base de connaissances, rédiger une résolution et ouvrir un ticket d’assistance, le plus souvent de manière autonome.
C’est également cette capacité qui fait des systèmes agentiques la catégorie la plus risquée au sein de la pile d’IA d’entreprise. Les erreurs s'amplifient au fil des étapes, de sorte qu'une supervision humaine doit être planifiée avant le déploiement.
Par ailleurs, les agents d’IA ne se valent que par la qualité des informations auxquelles ils peuvent accéder : la qualité de récupération, la gestion du contexte et la fiabilité des outils sont aussi importantes que le modèle lui-même. Un agent qui exploite des données obsolètes, incomplètes ou de faible portée produit rapidement des erreurs assurées et plausibles.
L’IA agentique est le domaine de l’IA d’entreprise qui évolue le plus rapidement à l’heure actuelle, et les frameworks de gouvernance sont encore en train de le rattraper. Les équipes qui créent des systèmes agentiques doivent définir le périmètre, les procédures d'escalade et les modes de défaillance avant le déploiement, et non après. En savoir plus sur l’IA >
Cas d’usage de l’IA d’entreprise
L’adoption de l’IA d’entreprise tend à se concentrer là où le flux de travail, les entrées de données et les critères d’évaluation sont bien compris. Les exemples ci-dessous se concentrent sur les domaines dans lesquels l’IA est déjà appliquée dans la production, plutôt que sur des expériences spéculatives ou en phase de démarrage.
L’aide à la décision augmente le jugement des analystes et des opérateurs avec des recommandations générées par les modèles, telles que l’évaluation des risques, la souscription de crédit, l’aide à la décision clinique, l’optimisation de la chaîne d’approvisionnement.
L’automatisation gère des tâches à fort volume et adjacentes aux règles : traitement de documents, tri des e-mails, routage des tickets d’assistance, saisie de données, révision du code. La valeur réside dans le débit et la constance, pas dans la nouveauté.
La génération de contenu s’appuie sur l’IA générative pour produire des brouillons, des résumés, des traductions, des descriptions de produits et de la documentation interne à grande échelle. Les infrastructures de contrôle et d’évaluation de la qualité comptent davantage ici que la sélection des modèles.
La personnalisation alimente les moteurs de recommandation, la tarification dynamique, le marketing individualisé et les expériences adaptatives des produits. Ces systèmes sont souvent les déploiements de ML les plus anciens d’une entreprise et sont porteurs de la dette technique la plus ancienne.
La détection des fraudes et des anomalies utilise le deep learning pour identifier les régularités qui s’écartent de la référence : fraude financière, intrusion réseau, défauts de fabrication, problèmes de qualité des données.
La prévision applique des modèles de séries temporelles et le ML à la planification de la demande, à la gestion de la capacité, à la projection financière et à la modélisation des risques.
Regardez cette présentation pour comprendre comment l’IA générative et le calcul accéléré transforment chaque secteur :
TÉMOIGNAGE CLIENT : TS Imagine
TS Imagine, une entreprise spécialisée dans les logiciels de trading financier et de gestion des risques, a automatisé le traitement des e-mails entrants et le triage des tickets de support grâce à Snowflake Cortex AI RAG, ce qui lui a permis de récupérer 4 000 heures de travail manuel par an et de réduire ses coûts de 30 %.
Gouvernance, risques et sécurité de l’IA
La gouvernance de l’IA n’est plus un exercice de planification pour un déploiement futur. De nombreuses entreprises gouvernent désormais des systèmes déjà en production, notamment des modèles et des applications conçus avant que les dispositifs de contrôle de l'entreprise, les structures de responsabilité et les pratiques de supervision ne soient pleinement définis.
Le contexte réglementaire a rendu cette question plus urgente. Le règlement européen sur l'IA (EU AI Act) établit des exigences différenciées en fonction du niveau de risque : les systèmes utilisés dans le recrutement, le crédit, l’application de la loi et les infrastructures critiques sont soumis aux obligations les plus strictes. Le cadre de gestion des risques liés à l’IA du NIST offre une structure volontaire mais largement adoptée pour identifier, évaluer et gérer les risques liés à l’IA tout au long du cycle de vie des modèles. Tous deux partent du principe que la gouvernance commence dès la conception, et non dès le déploiement. Cela signifie que les entreprises qui ont sauté cette étape développent désormais rétroactivement les structures qui auraient dû primer.
Les risques liés à l’IA en entreprise se répartissent en trois catégories :
- Le risque lié aux données couvre la qualité des données d'entraînement, les biais, la provenance et la confidentialité.
- Le risque lié aux modèles couvre la précision, le calibrage, la dérive et l’interprétabilité.
- Le risque opérationnel couvre les effets en aval des sorties des modèles sur les décisions, les personnes et les systèmes.
La gestion de ces risques nécessite une évaluation systématique, à savoir des processus définis pour tester le comportement du modèle avant son déploiement, le superviser en production et détecter la dérive avant qu’elle ne devienne un problème métier.
Le même schéma se retrouve dans les déploiements en entreprise : les équipes qui investissent tôt dans les évaluations détectent les modes de défaillance avant qu'ils n'atteignent la production, tandis que celles qui ne le font pas se retrouvent à remonter aux sources des problèmes à partir des réclamations des utilisateurs.
Pour étendre l'utilisation de l'IA de manière efficace, et accroître la valeur qu'elle génère, il faut opérationnaliser et industrialiser. Cela exige un alignement entre la technologie et le métier, une coordination des ressources, ainsi qu'une standardisation des politiques et des processus.
Jennifer Belissent
Principal Data Strategist, Snowflake
Données et IA : qualité, gouvernance et infrastructure
La qualité de l’IA est fonction de la qualité des données. Cette relation s’applique à toutes les disciplines abordées dans ce guide : un modèle de deep learning entraîné sur des données non représentatives échouera de la même manière qu’une régression logistique entraînée sur des données erronées, et ce de manière encore moins lisible.
Les exigences en matière de données pour l’IA moderne vont au-delà des jeux de données propres et étiquetés. Elles comprennent des contrôles d'accès gouvernés (afin que les modèles soient entraînés sur des données que les équipes sont autorisées à utiliser), des définitions métier claires (afin que les caractéristiques aient la même signification dans les environnements d'entraînement et de production), le lignage et la provenance (afin que les équipes puissent retracer le comportement d'un modèle jusqu'à ses données d'entrée), ainsi qu'une infrastructure performante capable de fournir des données aux modèles lors de l'inférence sans introduire de latence ni de goulots d'étranglement.
La réalité opérationnelle est que le travail de data engineering s’est considérablement orienté vers l’IA. L’étude Technology Review Insights du MIT a révélé que les data engineers consacrent désormais 37 % de leur temps à des projets d’IA, contre 19 % en 2023, soit près du double en deux ans. Ce changement pousse les équipes des plateformes data à rendre les données prêtes pour l’IA disponibles de manière fiable, et pas seulement théoriquement accessibles.
TÉMOIGNAGE CLIENT : State Street
State Street a réalisé un gain de productivité de 25 fois dans ses opérations de données en déployant la détection d'anomalies par deep learning sur Snowflake, en détectant 100 % des exceptions réelles tout en éliminant 87 % des faux positifs. Les coûts de main-d’œuvre d’intégration des clients ont chuté de 50 %.
Histoire de l’IA
- 1950 — Alan Turing, pionnier de l’informatique, introduit le test de Turing pour mesurer l’intelligence des machines
- 1956 – La conférence de Dartmouth crée le terme « intelligence artificielle »
- 1997 — Deep Blue d’IBM bat le champion du monde d’échecs, Garry Kasparov.
- 2012 – AlexNet remporte le concours ImageNet et le deep learning devient le paradigme dominant de la vision par ordinateur
- 2017 – Des chercheurs de Google présentent l’architecture de type transformer dans « Attention Is All You Need »
- 2022 – Lancement de ChatGPT et intégration de l’IA générative dans les conversations d’entreprise
- 2024+ – Les systèmes d’IA agentique deviennent la prochaine frontière du déploiement des entreprises
Prochaines étapes
Une IA d'entreprise fiable repose sur l'environnement opérationnel autour du modèle : les méthodes d'évaluation, l'accès aux données gouvernées, les pratiques de supervision, les structures de responsabilité et les procédures d'escalade en cas de sorties incorrectes, de dérive, de dégradation des performances et de comportement non souhaité. Les guides ci-dessous traitent des disciplines qui aident les systèmes d’IA à passer de déploiements isolés à des services de production fiables.
À RETENIR
L'IA d'entreprise a plus de chances de réussir lorsque les organisations alignent l'architecture, les données, l'évaluation et la gouvernance sur l'ensemble du cycle de vie, en reconnaissant que des systèmes d'IA différents imposent des exigences différentes mais doivent néanmoins opérer dans le cadre de dispositifs de contrôle cohérents.
Foire aux questions
Les réponses de nos experts Snowflake à vos questions les plus fréquentes sur l’intelligence artificielle.
Qu’est-ce que l’IA en termes simples ?
L’IA fait référence aux systèmes logiciels qui effectuent des tâches associées au raisonnement humain : reconnaître des régularités, faire des prédictions, comprendre le langage et générer du contenu. En pratique, la plupart des systèmes d’IA sont des outils étroits optimisés pour des tâches spécifiques plutôt que des moteurs de raisonnement à usage général.
Quelle est la différence entre l’IA et le machine learning ?
Le machine learning est une sous-catégorie du machine learning. L’IA est le domaine plus large des systèmes qui effectuent des tâches de raisonnement similaires à celles d’un être humain. Le ML est une approche spécifique de la création de systèmes d’IA, qui permet d’apprendre des modèles statistiques à partir de données plutôt que de suivre des règles explicitement programmées.
ChatGPT est-il une intelligence artificielle ?
Oui. ChatGPT est une application d'IA générative reposant sur des grands modèles de langage (LLM), qui sont eux-mêmes un produit du deep learning, lequel est un sous-ensemble du machine learning, qui est lui-même un sous-ensemble de l'IA. Bien que hautement performant dans son domaine, il ne constitue pas un système de raisonnement général.
Quels sont les principaux objectifs de l’IA ?
À l’échelle de l’entreprise, les objectifs de l’IA sont notamment d’améliorer la vitesse, la précision et l’évolutivité des décisions et des opérations, de réduire le travail manuel et de faire émerger des régularités dans les données que les humains ne peuvent identifier sans aide.
À quoi sert l’IA en entreprise ?
Les cas d'usage en entreprise les plus répandus sont l'aide à la décision, l'automatisation des processus, la génération de contenu, la personnalisation, la détection des fraudes et des anomalies, et la prévision. Le point commun est d’appliquer l’apprentissage statistique à des tâches qui exigeaient auparavant un temps humain important par unité de production.
Quelle est la différence entre l’inférence et l’entraînement des modèles d’IA ?
L’entraînement est le processus par lequel un modèle d’IA apprend des régularités à partir de grands jeux de données en ajustant ses paramètres internes. L’inférence est lorsque le modèle entraîné est utilisé pour faire des prédictions ou générer des résultats sur de nouvelles données. En résumé, l’entraînement construit le modèle et l’inférence l’applique.
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