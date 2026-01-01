Deep learning: come le reti neurali trasformano dati complessi in enterprise AI

Il deep learning non corrisponde a un solo tipo di modello. Le diverse architetture gestiscono strutture differenti nei dati: pixel in un’immagine, token in una frase, eventi in una sequenza, nodi in un grafo o segnali distribuiti tra più modalità. La scelta del modello giusto parte in genere dalla natura del problema, dal tipo di dati disponibili e dal tipo di output che il sistema deve produrre.

Tipo Ideale per Esempi Reti neurali feedforward Previsione e classificazione di base su dati strutturati Percettroni multistrato (MLP) Reti neurali convoluzionali Immagini, video e pattern spaziali ResNet, VGG, EfficientNet Reti neurali ricorrenti Sequenze e dati di serie temporali RNN, LSTM, GRU Transformer Linguaggio, visione, audio e task multimodali GPT, BERT, T5, Vision Transformer Autoencoder Compressione, denoising e rilevamento delle anomalie Autoencoder variazionali, autoencoder di denoising Reti generative avversarie Generazione di immagini, audio e dati realistici GAN, StyleGAN, CycleGAN Modelli di diffusione Generazione di immagini, audio e video di alta qualità DDPM, modelli in stile Stable Diffusion Reti neurali a grafo Dati rappresentati come nodi e archi Social network, molecole, grafi di raccomandazione Modelli di deep reinforcement learning Apprendimento delle azioni tramite ricompense DQN, sistemi in stile AlphaGo Modelli multimodali Combinazione di testo, immagini, audio e video Modelli visione-linguaggio, sistemi di generazione di didascalie per immagini

Reti neurali feedforward

Le reti neurali feedforward trasferiscono i dati in un’unica direzione, dal livello di input ai livelli nascosti fino al livello di output. Sono spesso utilizzate per task di previsione strutturata e classificazione in cui le feature di input sono già ben definite, come prevedere il churn, classificare il rischio o assegnare un punteggio ai lead.

Reti neurali convoluzionali

Le reti neurali convoluzionali, spesso chiamate CNN, rilevano pattern spaziali. Sono comunemente utilizzate per immagini e video perché apprendono pattern locali come bordi, texture e forme, quindi combinano questi segnali in rappresentazioni di livello superiore.

Reti neurali ricorrenti

Le reti neurali ricorrenti elaborano le sequenze trasferendo le informazioni dai passaggi precedenti a quelli successivi. Le reti con memoria a lungo e breve termine e le unità ricorrenti con gate sono state ampiamente utilizzate per task linguistici e relativi alle serie temporali perché modellano l’ordine e le dipendenze temporali, sebbene i transformer le abbiano sostituite in molti sistemi linguistici e multimodali.

Transformer

I transformer utilizzano meccanismi di attenzione per modellare le relazioni all’interno di una sequenza. Anziché elaborare i token rigorosamente uno alla volta, apprendono quali parti dell’input devono influenzarsi a vicenda. Questa architettura è alla base di molti modelli linguistici moderni, modelli visione-linguaggio e altri foundation model.

Autoencoder

Gli autoencoder apprendono rappresentazioni compresse dei dati di input, quindi ricostruiscono l’input originale a partire dalla forma compressa. Sono utili per la riduzione della dimensionalità, il denoising e il rilevamento delle anomalie, perché gli errori di ricostruzione possono evidenziare punti dati che si discostano dai pattern normali.

Reti generative avversarie

Le reti generative avversarie, o GAN, utilizzano due reti: un generatore che crea output sintetici e un discriminatore che valuta se tali output assomigliano a dati reali. Le GAN sono state utilizzate per la generazione di immagini, lo style transfer e la generazione di dati sintetici, sebbene possa essere difficile addestrarle in modo affidabile.

Modelli di diffusione

I modelli di diffusione generano output apprendendo come invertire un processo che aggiunge rumore. Sono ampiamente associati alla generazione di immagini di alta qualità e vengono utilizzati anche per audio, video e altri task generativi. Nei contesti aziendali, il loro valore dipende dal caso d’uso, dai diritti sui dati, dai requisiti di latenza e dai controlli di governance dei contenuti.

Reti neurali a grafo

Le reti neurali a grafo modellano i dati come nodi e archi. Sono utili quando le relazioni tra le entità sono importanti quanto le entità stesse, come clienti e prodotti in un grafo di raccomandazione, conti e transazioni in una rete per il rilevamento delle frodi oppure molecole e legami nella ricerca per la scoperta di farmaci.

Modelli di deep reinforcement learning

Il deep reinforcement learning combina le reti neurali con l’apprendimento basato sulle ricompense. Anziché apprendere solo da esempi etichettati, un agente impara eseguendo azioni, ricevendo ricompense o penalità e adattando il proprio comportamento nel tempo. Questi modelli sono utilizzati nella robotica, nei giochi, nell’ottimizzazione e in alcuni sistemi decisionali autonomi.

Modelli multimodali

I modelli multimodali elaborano più tipi di dati, come testo e immagini, audio e video oppure record strutturati e documenti non strutturati. Ad esempio, un modello multimodale per l’assistenza clienti potrebbe analizzare insieme l’immagine di un prodotto, un ticket di assistenza, la cronologia degli acquisti e la documentazione per la risoluzione dei problemi, anziché trattare ciascun input come un sistema separato.