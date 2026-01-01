Feature engineering: le decisioni che determinano la qualità dei modelli ML

Lunedì mattina entra in produzione un nuovo modello di machine learning e, all’ora di pranzo, gli analisti sono sommersi dai falsi positivi. I casi ad alta priorità non vengono rilevati, quelli di routine vengono inoltrati ai livelli superiori e nessuno sa spiegare perché le prestazioni del modello nel mondo reale siano tanto diverse dai risultati della validazione.

Il problema non è necessariamente l’algoritmo. Potrebbe dipendere dal modo in cui sono stati rappresentati i dati. Forse gli importi delle transazioni sono stati utilizzati come valori grezzi, ma il modello non ha rilevato quanto fosse insolito un acquisto per quello specifico cliente. Oppure le categorie sono state codificate in un modo che ha introdotto relazioni fuorvianti. Il modello potrebbe essere stato addestrato con dati accurati, ma i segnali contenuti nei dati non sono stati tradotti in una forma utilizzabile.

Questo è il compito del feature engineering: trasformare i dati grezzi in input che un modello di machine learning può utilizzare concretamente. Comprende attività comuni di preparazione dei dati, come la gestione dei valori mancanti, la codifica delle categorie e il ridimensionamento dei campi numerici, ma comporta anche decisioni di rappresentazione più profonde su ciò che il modello deve conoscere e sulla forma in cui presentarlo. Queste decisioni determinano la quantità di segnale utile che raggiunge il modello e la qualità delle sue prestazioni quando incontra dati del mondo reale.