MLOps: come dati, modelli e governance si integrano in produzione

Il processo MLOps funziona come un ciclo, non come una sequenza lineare di passaggi. I team raccolgono e convalidano i dati, preparano le feature, addestrano e valutano i modelli, registrano ed eseguono il deployment delle versioni approvate, quindi reimmettono i segnali di produzione nel ciclo successivo di monitoraggio e riaddestramento.

Raccolta e ingestion dei dati

Il ciclo di vita inizia con i dati provenienti da sistemi di origine come database, file, stream, API, app e set di dati di terze parti. Per il ML in produzione, l’ingestion non consiste soltanto nel trasferire i dati in un ambiente di addestramento. Conserva il contesto necessario per capire da dove provengono i dati, quanto sono aggiornati e se possono essere utilizzati per lo scopo previsto.

Convalida dei dati e controlli di qualità

Prima di utilizzare i dati per l’addestramento o l’inferenza, occorre verificare la presenza di valori mancanti, modifiche dello schema, valori anomali, record duplicati, bias, problemi di privacy e dati non aggiornati. Questi controlli impediscono che input errati influenzino il comportamento del modello. Ad esempio, una colonna che passa dal tipo intero al tipo stringa, un feed che smette di aggiornarsi o un’etichetta che diventa disponibile più tardi del previsto possono compromettere la qualità del modello molto prima che si manifesti un errore visibile in produzione.

Preparazione dei dati e feature engineering

Il feature engineering trasforma i dati grezzi in segnali utilizzabili dai modelli attraverso operazioni di pulizia, trasformazione, unione, etichettatura e arricchimento. Negli ambienti MLOps maturi, i team dati definiscono una sola volta le feature di uso comune e le riutilizzano in modo coerente durante l’addestramento e l’inferenza. Questo riduce il rischio di calcolare “cliente attivo” o “volume delle transazioni recenti” in modo diverso tra team, oppure che un modello in produzione utilizzi una logica delle feature non più corrispondente alla versione impiegata durante l’addestramento.

Sviluppo dei modelli

Data scientist e ML engineer addestrano i modelli utilizzando notebook, script, machine learning automatizzato (AutoML) o framework ML. Confrontano algoritmi, parametri, finestre di training e set di dati per individuare l’approccio più adatto al problema di previsione. Il requisito MLOps fondamentale per lo sviluppo dei modelli è che la sperimentazione produca metadati sufficienti per consentire a un’altra persona, pipeline o workflow di approvazione di comprendere che cosa è stato addestrato, quali dati sono stati utilizzati e quali prestazioni ha ottenuto il modello.

Tracciamento degli esperimenti

Il tracciamento degli esperimenti registra versioni dei modelli, set di dati, codice, parametri, metriche, artefatti e risultati. Senza questo tracciamento, i team possono sapere che un’esecuzione ha prodotto risultati migliori di un’altra, ma non perché. Con questo tracciamento, invece, possono confrontare i modelli candidati, riprodurre un risultato e spiegare quale versione del modello è stata promossa in produzione.

Validazione e valutazione dei modelli

La valutazione dei modelli verifica se un modello addestrato è accurato, affidabile e adatto al processo aziendale che deve supportare. La valutazione comprende il monitoraggio di metriche tecniche come accuratezza, precisione, recall, F1, AUC, RMSE e latenza, oltre a equità, robustezza e KPI aziendali. Il processo di valutazione deve inoltre verificare se il modello si comporta in modo accettabile per segmenti, aree geografiche, linee di prodotto o categorie di rischio importanti, non soltanto se in media offre buone prestazioni.

Pacchettizzazione e registrazione dei modelli

Una volta superata la valutazione, il modello viene pacchettizzato con le relative dipendenze e i metadati, quindi lo archiviano in un registro dei modelli. Il registro fornisce un ambiente controllato in cui gestire versioni, stato di approvazione, lineage, stato del deployment e metadati operativi.

Deployment dei modelli

Il deployment dei modelli rilascia il modello in produzione come processo batch, API in tempo reale, pipeline di inferenza in streaming, feature integrata in un’applicazione o deployment all’edge. Il modello di serving dipende dai requisiti aziendali e da latenza, costi e aggiornamento dei dati. Ad esempio, un modello di rilevamento delle frodi può richiedere l’inferenza in tempo reale, mentre un modello mensile di propensione può essere eseguito come processo di scoring batch che riscrive le previsioni in una tabella per gli utilizzi downstream.

Serving dei modelli

Dopo il deployment, il modello deve essere distribuito in modo conforme ai requisiti dell’applicazione in termini di latenza, scalabilità, costi e aggiornamento dei dati. Il serving dei modelli è il livello runtime che rende disponibili le previsioni tramite scoring batch, API in tempo reale, inferenza in streaming, logica applicativa integrata o ambienti edge. Questo livello deve gestire la preparazione degli input, il recupero delle feature, le dipendenze runtime, la scalabilità, i controlli degli accessi, la latenza e la gestione degli errori, affinché la versione approvata del modello possa essere utilizzata in modo affidabile in produzione.

Monitoraggio dei modelli

Il monitoraggio dei modelli verifica se, dopo il deployment, un modello continua a comportarsi come previsto. In genere, i team dati monitorano prestazioni in produzione, latenza, errori, data drift, concept drift, qualità del modello, costi e stato operativo.

Feedback e nuovo addestramento

Le previsioni in produzione generano nuove informazioni: etichette, azioni degli utenti, risultati aziendali, feedback umano e segnali di drift. MLOps reintegra queste informazioni nel ciclo di vita, consentendo di addestrare, convalidare e distribuire nuovamente i modelli quando la versione corrente non offre più prestazioni adeguate. L’avvio del nuovo addestramento può essere pianificato, basato su eventi o associato a soglie di monitoraggio, a seconda del rischio e della variabilità del caso d’uso.

Governance e compliance

La governance si estende all’intero ciclo di vita del ML. I team dati devono gestire accessi, audit trail, spiegabilità, lineage, privacy, sicurezza, approvazioni e requisiti normativi, dai dati grezzi all’inferenza in produzione. Questo aspetto è particolarmente importante per le organizzazioni che operano in Italia, quando i modelli influenzano decisioni ad alto impatto in ambiti quali credito, determinazione dei prezzi, assistenza sanitaria, occupazione, rilevamento delle frodi e sicurezza, anche alla luce dell’AI Act dell’Unione europea e dei relativi obblighi applicabili ai sistemi AI ad alto rischio. La governance aiuta inoltre a rispondere a domande operative fondamentali: Quale versione del modello è in esecuzione? Con quali dati è stato addestrato? Quali feature utilizza? Chi lo ha approvato? Che cosa è cambiato rispetto alla versione precedente?