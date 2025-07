Per preparare questo report, Enterprise Strategy Group ha condotto un ampio sondaggio online tra il 21 novembre 2024 e il 10 gennaio 2025. Tutti gli intervistati rappresentano organizzazioni con 500 o più dipendenti. Circa il 39% degli intervistati rappresenta organizzazioni con più di 5000 dipendenti; il 47% rappresenta organizzazioni con 1000‑4999 dipendenti e il 14% proviene da aziende con 500‑999 dipendenti.

L’intento della ricerca e di questo report è comprendere meglio le esperienze delle organizzazioni di grandi dimensioni con le tecnologie di AI generativa. Inoltre, le organizzazioni partecipanti alla ricerca dovevano possedere due caratteristiche essenziali: dovevano già utilizzare la Gen AI per potenziare ed eseguire i processi aziendali in produzione, e la tecnologia Gen AI utilizzata doveva andare oltre le soluzioni consumer pronte all’uso, come gli abbonamenti a ChatGPT, per includere modelli commerciali e open source che possono essere addestrati e ottimizzati con dati proprietari per migliorare l’accuratezza e la pertinenza.

Il processo di selezione di questo gruppo di early adopter ci ha consentito di osservare la portata attuale dell’adozione dell’AI generativa da parte delle imprese. Su 3324 intervistati, 1900 (57%) hanno dichiarato di utilizzare soluzioni di AI generativa commerciali o open source.

I 1900 early adopter selezionati provengono da IT e cybersecurity (52%), sviluppo software (13%), data operations (8%) e altre linee di business (marketing, assistenza clienti, produzione, 27%). Per essere inclusi, gli intervistati dovevano aver dichiarato di conoscere e influenzare le strategie AI della propria organizzazione. Il campione include una gamma di gradi di anzianità che va dai dirigenti di livello C ai professionisti senior. Inoltre, la ricerca include risposte provenienti da Paesi di tutto il mondo: Stati Uniti (45%), Canada (8%), Regno Unito (8%), Francia (8%), Germania (8%), Australia e Nuova Zelanda (8%), Giappone (8%) e Corea del Sud (8%).

Il margine di errore per questo campione è +/‑ 2 punti percentuali con un livello di confidenza del 95%. I totali presentati nelle figure e tabelle di questo report potrebbero non raggiungere il 100% a causa degli arrotondamenti.