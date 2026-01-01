Bias algoritmico: tipi, rilevamento e tecniche di mitigazione

Il bias algoritmico può entrare in quasi ogni fase del ciclo di vita dell’AI, dalla raccolta dei dati fino alla distribuzione del modello. Le organizzazioni devono poter identificare non solo se il modello contiene un bias, ma anche da dove ha origine e quali controlli possono adottare.

Bias storico

Il bias storico si manifesta quando i dati di training riflettono discriminazioni o trattamenti iniqui del passato. Un modello di concessione dei prestiti addestrato sui dati storici relativi all’approvazione dei mutui può apprendere pattern influenzati da precedenti pratiche discriminatorie nell’accesso al credito, dalle disparità patrimoniali o dai criteri di valutazione del merito creditizio utilizzati in passato. Anche se gli attributi protetti vengono rimossi, variabili correlate come il quartiere, la stabilità del reddito o la storia creditizia possono preservare il pattern.

Questo è importante perché una previsione storica “accurata” non equivale sempre a un processo decisionale equo per il futuro. Un modello può apprendere fedelmente il passato e produrre comunque risultati che un’organizzazione non dovrebbe ripetere.

Bias di rappresentazione

Il bias di rappresentazione si verifica quando alcuni gruppi sono sottorappresentati nei dati di training. Quando un modello vede meno esempi relativi a un sottogruppo, in genere dispone di meno informazioni per apprendere i pattern applicabili a quel sottogruppo.

I sistemi di analisi facciale offrono un esempio noto. Nello studio “Gender Shades”, le ricercatrici Joy Buolamwini e Timnit Gebru hanno rilevato che i sistemi commerciali di classificazione del genere ottenevano risultati molto migliori sugli uomini con la pelle più chiara rispetto alle donne con la pelle più scura, con i tassi di errata classificazione più elevati proprio per queste ultime.

Queste disparità di accuratezza possono diventare particolarmente dannose quando il riconoscimento facciale viene utilizzato dalle forze dell’ordine: A Detroit, Porcha Woodruff, una donna nera incinta di otto mesi, è stata arrestata dopo che la tecnologia di riconoscimento facciale l’aveva indicata come possibile corrispondenza nell’indagine su un furto d’auto; il caso è stato successivamente archiviato.

Bias di misurazione

Il bias di misurazione si verifica quando una variabile o un’etichetta non misura realmente il concetto che dovrebbe rappresentare. I tassi di arresto, ad esempio, non misurano i tassi di criminalità. Riflettono anche i modelli di previsione del rischi di reati, le pratiche di denuncia e le priorità di applicazione della legge. La spesa sanitaria non misura il bisogno di assistenza sanitaria. Riflette l’accesso alle cure, la copertura assicurativa, la capacità di pagare e il comportamento nella ricerca di assistenza.

Questa distinzione era centrale in uno studio pubblicato nel 2019 su Science da Ziad Obermeyer e coautori, che ha rilevato un bias razziale in un algoritmo di rischio sanitario ampiamente utilizzato, perché il modello impiegava i costi sanitari come indicatore indiretto del bisogno di assistenza sanitaria. A parità di punteggio di rischio, i pazienti neri erano spesso più malati dei pazienti bianchi, perché l’accesso iniquo alle cure aveva fatto sì che storicamente venisse speso meno denaro per la loro assistenza.

Bias di aggregazione

Il bias di aggregazione si manifesta quando un unico modello viene applicato a popolazioni eterogenee, anche se i diversi sottogruppi presentano pattern di base differenti. Un singolo modello clinico, ad esempio, può fornire prestazioni scarse se i biomarcatori, il rischio di base o la manifestazione della malattia differiscono tra gruppi etnici, fasce d’età o contesti assistenziali.

Il problema non è che ogni sottogruppo abbia bisogno di un modello separato. Il problema è che le organizzazioni devono verificare se il modello condiviso è adatto alla popolazione a cui viene applicato. Senza una valutazione per sottogruppi, il modello può sembrare accettabile in media, pur fallendo per le persone meno rappresentate nell’aggregato.

Bias di valutazione

Il bias di valutazione si verifica quando i benchmark o i dati di test non riflettono la popolazione di distribuzione. Un modello addestrato e testato sulla popolazione di pazienti di un singolo ospedale, sul gruppo di candidati di un singolo datore di lavoro o sui dati finanziari di una singola regione può mostrare ottimi risultati di convalida e comportarsi poi diversamente quando viene distribuito altrove.

Per questo la valutazione del modello deve includere segmentazioni specifiche del contesto di deployment. Un modello antifrode addestrato su una sola linea di prodotti, ad esempio, non dovrebbe essere valutato esclusivamente in base a precision e recall globali se verrà utilizzato in regioni, segmenti di clientela e canali di transazione diversi, caratterizzati da pattern comportamentali differenti.

Bias di distribuzione

Il bias di distribuzione si verifica quando un modello viene utilizzato in un contesto diverso da quelli per cui è stato progettato. Un punteggio di rischio clinico sviluppato per supportare il workflow di allocazione delle risorse di un ospedale potrebbe non funzionare allo stesso modo in un altro ospedale con dati demografici dei pazienti, pratiche di codifica o percorsi assistenziali differenti.

L’output del modello può essere tecnicamente corretto nel contesto originale, ma fuorviante in uno nuovo. Per questo le decisioni sulla distribuzione richiedono una documentazione che specifichi: uso previsto, usi esclusi, popolazione di training, popolazione di convalida, limitazioni note e revisione umana obbligatoria.

Bias del ciclo di feedback

Il bias del ciclo di feedback si verifica quando gli output del modello influenzano i dati utilizzati per addestrare o aggiornare i modelli futuri. Il predictive policing è l’esempio classico: se un modello invia più agenti di polizia in un quartiere, è possibile che vi vengano registrati più incidenti, rafforzando la convinzione del modello che l’area presenti un rischio maggiore.

Lo stesso pattern può comparire nella prevenzione delle frodi, nella concessione dei prestiti, nelle assunzioni e nell’assistenza sanitaria. Un modello che indirizza un numero inferiore di candidati, clienti o pazienti verso un processo può ridurre i dati futuri disponibili su questi gruppi, rendendo la versione successiva del sistema ancora meno affidabile per loro.