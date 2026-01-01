Data governance: che cos’è e perché è indispensabile

L’AI aumenta la posta in gioco per la data governance, perché i dati governati possono ora essere recuperati, riassunti, trasformati o utilizzati da modelli e agenti. Quando un agente AI agisce per conto di un utente, le domande si moltiplicano: quali righe ha recuperato, cosa ha incluso in un prompt e ne esiste una traccia di audit?

La data governance per l’AI si concentra sui dati che i sistemi di AI utilizzano. Questo include la provenienza dei dati di training; la classificazione di PII e dati sensibili; i controlli su consenso e utilizzi consentiti; bias e rappresentatività dei dati di origine; il lineage tra set di dati, funzionalità, prompt, output e decisioni a valle; e i controlli di accesso degli agenti AI e le tracce di audit per recupero, contesto del prompt e output generati.

Tutto ciò è collegato alla governance dell’AI, ma non coincide con essa. La data governance per l’AI governa i dati che i sistemi di AI utilizzano. La governance dell’AI governa il modello o il sistema stesso: approvazioni dei modelli, valutazioni, model card, monitoraggio, drift, supervisione umana e gestione del rischio. I due programmi devono connettersi. Un workflow di AI ad alto rischio non può essere governato bene se l’organizzazione non sa quali fonti di dati lo alimentano, quali campi sensibili possono comparire nel retrieval, chi ha approvato l’utilizzo dei dati e se gli output possono essere ricondotti a fonti governate.

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