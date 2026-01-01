AI responsabile: principi e pratiche per sistemi affidabili

I principi seguenti sono spesso esaminati separatamente, ma nei sistemi in produzione interagiscono tra loro. Una scelta relativa alla privacy può influire sui test di equità, un requisito di trasparenza può modificare la documentazione del modello e un modello di attribuzione delle responsabilità può determinare se una fase human-in-the-loop dispone di autorità effettiva o prevede solo una revisione formale.

Equità

L’equità dell’AI significa che i sistemi AI non devono produrre risultati discriminatori in base a caratteristiche protette o rispetto ad altri gruppi rilevanti. Uno dei rischi più comuni è il bias algoritmico: differenze sistematiche nelle prestazioni di un modello per popolazioni diverse, spesso dovute a dati storici distorti, variabili proxy o a una rappresentazione disomogenea nei dati di addestramento. Garantire l’equità richiede più della rimozione dei campi sensibili da una tabella, perché le variabili proxy possono comunque emergere nei dati sulla posizione geografica, nelle fasce di reddito, nel comportamento dei dispositivi o nelle etichette storiche.

In genere, si esaminano metriche di equità come la parità demografica, le pari opportunità o le differenze nei tassi di errore, quindi si determina quale metrica sia adatta al caso d’uso e al profilo di rischio. Un modello di rilevamento delle frodi, un modello di valutazione del credito e un modello di triage medico possono richiedere test di equità diversi, perché le conseguenze dei falsi positivi e dei falsi negativi non sono le stesse.

Azione pratica: Eseguire test di equità prima del deployment e a intervalli regolari, documentando le metriche selezionate, i risultati a livello di gruppo, le limitazioni note e le decisioni di mitigazione.

Trasparenza

La trasparenza dell’AI significa che gli stakeholder possono comprendere che cosa fa un sistema AI, perché è stato creato, quali dati utilizza e in quali casi i suoi output non sono affidabili. Per alcuni sistemi, ciò può richiedere un comportamento spiegabile del modello; per altri, un’informativa chiara, una scheda del modello, una scheda informativa sui dati o una descrizione in linguaggio semplice dell’uso previsto.

L’obiettivo non è rendere visibile ogni parametro del modello a ogni utente. L’obiettivo è fornire a ciascun pubblico il livello di informazioni appropriato: i dirigenti devono conoscere il profilo di rischio, gli sviluppatori necessitano dei dettagli di implementazione, chi esegue la revisione deve disporre delle evidenze di valutazione e le persone interessate possono avere bisogno di sapere quando l’AI ha contribuito a una decisione.

Azione pratica: pubblicare una scheda del modello o un registro equivalente del sistema che descriva l’uso previsto, le fonti dei dati, i risultati delle valutazioni, le limitazioni, la supervisione umana e le procedure di escalation.

Responsabilità

La responsabilità richiede di identificare le persone responsabili delle decisioni relative a un sistema AI. Un modello può generare un output, ma non può approvare il proprio utilizzo, assumersi il rischio normativo, spiegare un incidente a un cliente o decidere se correggere un comportamento dannoso ricorrente.

Una chiara attribuzione delle responsabilità comprende in genere un executive sponsor, un responsabile aziendale, responsabili tecnici, figure incaricate delle revisioni legali o dei rischi e responsabili operativi in grado di intervenire dopo il deployment. Senza questa struttura, è difficile applicare l’AI responsabile: nessuno ha l’autorità esplicita di sospendere un modello, modificare una policy di accesso, approvare un’eccezione o richiedere un nuovo addestramento.

Azione pratica: assegnare un responsabile per ogni caso d’uso dell’AI, specificando chi approva il deployment, chi esamina gli incidenti e chi può sospendere il sistema o ripristinarne una versione precedente.

Privacy

La privacy richiede che i sistemi AI utilizzino i dati nel rispetto dei diritti individuali, degli impegni contrattuali e dello scopo originario per cui i dati sono stati raccolti. Per i team che si occupano di AI, ciò parte spesso dalla minimizzazione dei dati e dalla limitazione delle finalità: utilizzare solo i campi necessari per l’attività, applicando ove necessario il consenso, le regole di conservazione e i controlli degli accessi.

Le tecniche di machine learning (ML) per la tutela della privacy possono ridurre l’esposizione dei dati, ma non sostituiscono la governance delle fonti dei dati, delle etichette, dei prompt, degli embedding, dei log e degli output dei modelli. Una revisione dell’AI responsabile deve verificare se i dati personali siano effettivamente necessari, se i dati sintetici siano appropriati, se gli attributi sensibili siano utilizzati per i test o l’addestramento e come gli accessi siano sottoposti ad audit nel tempo.

Azione pratica: prima che il modello entri in produzione, esaminare i dati di addestramento, validazione e inferenza in relazione alla limitazione delle finalità, al consenso, agli attributi sensibili, alle regole di conservazione e ai controlli degli accessi.

Sicurezza

La sicurezza dell’AI richiede che un sistema AI gestisca i malfunzionamenti in modo prevedibile e reversibile. Il sistema deve prevedere limiti alle azioni che può eseguire, controlli che riducano gli output dannosi e un monitoraggio che consenta di rilevare comportamenti non sicuri prima che provochino un incidente.

Per l’AI generativa e i sistemi agentici, la sicurezza comprende spesso red teaming, limiti di frequenza, filtraggio dei contenuti, restrizioni sull’uso degli strumenti, piani di rollback e revisione umana per le azioni con conseguenze rilevanti. Il sistema deve inoltre prevedere una procedura definita per segnalare i problemi, perché i comportamenti non sicuri possono derivare dal drift del modello, dalla prompt injection, da modifiche dei dati, da un uso avversario o da una mancata corrispondenza tra uso previsto e uso effettivo.

Azione pratica: sottoporre il sistema a red teaming prima del lancio, definire le categorie di output non sicuri, stabilire le soglie di escalation e predisporre una procedura di rollback o disattivazione.

Inclusione

L’inclusione richiede che prospettive diverse contribuiscano a definire lo scopo del sistema, i dati di addestramento, la valutazione e il contesto di deployment. Ciò comprende le persone che sviluppano il sistema, i team aziendali che lo utilizzano e le comunità o i gruppi di utenti interessati dai suoi output.

La progettazione partecipativa consente di individuare rischi che una revisione esclusivamente tecnica potrebbe facilmente trascurare. Uno strumento per automatizzare l’assistenza può modificare l’esperienza dei clienti durante un’escalation; un modello sanitario può comportarsi diversamente tra popolazioni di pazienti; uno strumento di AI sul luogo di lavoro può incidere su dipendenti che non hanno mai acconsentito a essere valutati da un modello. L’inclusione richiede di considerare queste prospettive prima del deployment, non soltanto dopo reclami o incidenti.

Azione pratica: Coinvolgere rappresentanti dei gruppi di utenti interessati, stakeholder aziendali, team responsabili dei rischi e responsabili tecnici nella revisione del caso d’uso, nella definizione dei criteri di valutazione e nei cicli di feedback successivi al deployment.

Guarda questo confronto con i dirigenti Microsoft e Snowflake su come sviluppare e implementare l’AI in modo responsabile: