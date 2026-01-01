AI responsabile: principi e pratiche per sistemi affidabili
L’AI responsabile collega i principi dichiarati ai sistemi reali, trasformando equità, trasparenza e responsabilità in requisiti misurabili lungo l’intero ciclo di vita dell’AI. È una disciplina pratica che consente alle organizzazioni di sviluppare, implementare e governare sistemi di AI corredati da evidenze documentali utilizzabili nelle verifiche normative, interne e dei clienti.
AI RESPONSABILE: LA DEFINIZIONE
L’AI responsabile è la pratica di progettare, sviluppare e gestire sistemi di AI affinché siano equi, trasparenti, con responsabilità definite, sicuri, rispettosi della privacy e governati lungo l’intero ciclo di vita dell’AI.
Spesso esiste un divario tra i valori dichiarati da un’organizzazione in materia di AI e ciò che può dimostrare riguardo a un sistema in produzione. Equità, trasparenza e responsabilità sono principi utili, ma diventano concreti solo definendo metriche di equità, esaminando i dati di addestramento, documentando il comportamento dei modelli, assegnando i diritti decisionali e monitorando eventuali derive dopo l’implementazione.
Questo è il compito dell’AI responsabile. L’AI responsabile trasforma principi generali in requisiti operativi: come vengono acquisiti i dati, come si valutano i modelli, chi esamina gli output ad alto rischio, quali evidenze si conservano e come si interviene quando un sistema si comporta in modo imprevisto.
La sfida di queste nuove tecnologie e strumenti AI non è individuarne le applicazioni utili. La storia recente ha dimostrato che gli utenti sono impazienti di utilizzarli. Per i leader aziendali, la vera sfida è come garantire che vengano impiegati in modo efficace, responsabile e su ampia scala.
Jennifer Belissent
Principal Data Strategist, Snowflake
Per le imprese, l’AI responsabile sta diventando una disciplina pratica per sviluppare, implementare e governare sistemi di AI in grado di sostenere il vaglio di autorità di regolamentazione, clienti, dipendenti e stakeholder interni.
Che cos’è l’AI responsabile?
L’AI responsabile è la pratica di progettare, sviluppare e gestire sistemi di AI secondo principi etici, affinché siano equi, trasparenti, con responsabilità definite, sicuri e rispettosi della privacy. È strettamente correlata all’AI etica, all’AI affidabile e all’AI incentrata sulle persone, ma ha un orientamento pratico: un programma di AI responsabile trasforma i principi in requisiti applicabili lungo l’intero ciclo di vita dell’AI.
Questo orientamento operativo significa che l’AI responsabile non è un controllo che un sistema deve superare prima del lancio. Si applica all’intero ciclo di vita: dalle decisioni sui dati di addestramento prima dello sviluppo di un modello, passando per valutazione, implementazione e monitoraggio, fino alle revisioni di governance che stabiliscono se il sistema è ancora adatto all’uso previsto. L’AI responsabile definisce i criteri di correttezza in ciascuna di queste fasi, mentre la governance dell’AI stabilisce ruoli, controlli e percorsi di audit che consentono all’organizzazione di farli rispettare.
Principi fondamentali dell’AI responsabile
I principi seguenti sono spesso esaminati separatamente, ma nei sistemi in produzione interagiscono tra loro. Una scelta relativa alla privacy può influire sui test di equità, un requisito di trasparenza può modificare la documentazione del modello e un modello di attribuzione delle responsabilità può determinare se una fase human-in-the-loop dispone di autorità effettiva o prevede solo una revisione formale.
Equità
L’equità dell’AI significa che i sistemi AI non devono produrre risultati discriminatori in base a caratteristiche protette o rispetto ad altri gruppi rilevanti. Uno dei rischi più comuni è il bias algoritmico: differenze sistematiche nelle prestazioni di un modello per popolazioni diverse, spesso dovute a dati storici distorti, variabili proxy o a una rappresentazione disomogenea nei dati di addestramento. Garantire l’equità richiede più della rimozione dei campi sensibili da una tabella, perché le variabili proxy possono comunque emergere nei dati sulla posizione geografica, nelle fasce di reddito, nel comportamento dei dispositivi o nelle etichette storiche.
In genere, si esaminano metriche di equità come la parità demografica, le pari opportunità o le differenze nei tassi di errore, quindi si determina quale metrica sia adatta al caso d’uso e al profilo di rischio. Un modello di rilevamento delle frodi, un modello di valutazione del credito e un modello di triage medico possono richiedere test di equità diversi, perché le conseguenze dei falsi positivi e dei falsi negativi non sono le stesse.
Azione pratica: Eseguire test di equità prima del deployment e a intervalli regolari, documentando le metriche selezionate, i risultati a livello di gruppo, le limitazioni note e le decisioni di mitigazione.
Trasparenza
La trasparenza dell’AI significa che gli stakeholder possono comprendere che cosa fa un sistema AI, perché è stato creato, quali dati utilizza e in quali casi i suoi output non sono affidabili. Per alcuni sistemi, ciò può richiedere un comportamento spiegabile del modello; per altri, un’informativa chiara, una scheda del modello, una scheda informativa sui dati o una descrizione in linguaggio semplice dell’uso previsto.
L’obiettivo non è rendere visibile ogni parametro del modello a ogni utente. L’obiettivo è fornire a ciascun pubblico il livello di informazioni appropriato: i dirigenti devono conoscere il profilo di rischio, gli sviluppatori necessitano dei dettagli di implementazione, chi esegue la revisione deve disporre delle evidenze di valutazione e le persone interessate possono avere bisogno di sapere quando l’AI ha contribuito a una decisione.
Azione pratica: pubblicare una scheda del modello o un registro equivalente del sistema che descriva l’uso previsto, le fonti dei dati, i risultati delle valutazioni, le limitazioni, la supervisione umana e le procedure di escalation.
Responsabilità
La responsabilità richiede di identificare le persone responsabili delle decisioni relative a un sistema AI. Un modello può generare un output, ma non può approvare il proprio utilizzo, assumersi il rischio normativo, spiegare un incidente a un cliente o decidere se correggere un comportamento dannoso ricorrente.
Una chiara attribuzione delle responsabilità comprende in genere un executive sponsor, un responsabile aziendale, responsabili tecnici, figure incaricate delle revisioni legali o dei rischi e responsabili operativi in grado di intervenire dopo il deployment. Senza questa struttura, è difficile applicare l’AI responsabile: nessuno ha l’autorità esplicita di sospendere un modello, modificare una policy di accesso, approvare un’eccezione o richiedere un nuovo addestramento.
Azione pratica: assegnare un responsabile per ogni caso d’uso dell’AI, specificando chi approva il deployment, chi esamina gli incidenti e chi può sospendere il sistema o ripristinarne una versione precedente.
Privacy
La privacy richiede che i sistemi AI utilizzino i dati nel rispetto dei diritti individuali, degli impegni contrattuali e dello scopo originario per cui i dati sono stati raccolti. Per i team che si occupano di AI, ciò parte spesso dalla minimizzazione dei dati e dalla limitazione delle finalità: utilizzare solo i campi necessari per l’attività, applicando ove necessario il consenso, le regole di conservazione e i controlli degli accessi.
Le tecniche di machine learning (ML) per la tutela della privacy possono ridurre l’esposizione dei dati, ma non sostituiscono la governance delle fonti dei dati, delle etichette, dei prompt, degli embedding, dei log e degli output dei modelli. Una revisione dell’AI responsabile deve verificare se i dati personali siano effettivamente necessari, se i dati sintetici siano appropriati, se gli attributi sensibili siano utilizzati per i test o l’addestramento e come gli accessi siano sottoposti ad audit nel tempo.
Azione pratica: prima che il modello entri in produzione, esaminare i dati di addestramento, validazione e inferenza in relazione alla limitazione delle finalità, al consenso, agli attributi sensibili, alle regole di conservazione e ai controlli degli accessi.
Sicurezza
La sicurezza dell’AI richiede che un sistema AI gestisca i malfunzionamenti in modo prevedibile e reversibile. Il sistema deve prevedere limiti alle azioni che può eseguire, controlli che riducano gli output dannosi e un monitoraggio che consenta di rilevare comportamenti non sicuri prima che provochino un incidente.
Per l’AI generativa e i sistemi agentici, la sicurezza comprende spesso red teaming, limiti di frequenza, filtraggio dei contenuti, restrizioni sull’uso degli strumenti, piani di rollback e revisione umana per le azioni con conseguenze rilevanti. Il sistema deve inoltre prevedere una procedura definita per segnalare i problemi, perché i comportamenti non sicuri possono derivare dal drift del modello, dalla prompt injection, da modifiche dei dati, da un uso avversario o da una mancata corrispondenza tra uso previsto e uso effettivo.
Azione pratica: sottoporre il sistema a red teaming prima del lancio, definire le categorie di output non sicuri, stabilire le soglie di escalation e predisporre una procedura di rollback o disattivazione.
Inclusione
L’inclusione richiede che prospettive diverse contribuiscano a definire lo scopo del sistema, i dati di addestramento, la valutazione e il contesto di deployment. Ciò comprende le persone che sviluppano il sistema, i team aziendali che lo utilizzano e le comunità o i gruppi di utenti interessati dai suoi output.
La progettazione partecipativa consente di individuare rischi che una revisione esclusivamente tecnica potrebbe facilmente trascurare. Uno strumento per automatizzare l’assistenza può modificare l’esperienza dei clienti durante un’escalation; un modello sanitario può comportarsi diversamente tra popolazioni di pazienti; uno strumento di AI sul luogo di lavoro può incidere su dipendenti che non hanno mai acconsentito a essere valutati da un modello. L’inclusione richiede di considerare queste prospettive prima del deployment, non soltanto dopo reclami o incidenti.
Azione pratica: Coinvolgere rappresentanti dei gruppi di utenti interessati, stakeholder aziendali, team responsabili dei rischi e responsabili tecnici nella revisione del caso d’uso, nella definizione dei criteri di valutazione e nei cicli di feedback successivi al deployment.
Guarda questo confronto con i dirigenti Microsoft e Snowflake su come sviluppare e implementare l’AI in modo responsabile:
Perché l’AI responsabile è importante
L’AI responsabile è importante perché un sistema AI che entra in produzione senza controlli chiari può generare rischi reputazionali, esposizione legale, sfiducia dei clienti, rilavorazioni operative e debito del modello. L’ AI Act dell’Unione europea (regolamento 2024/1689) stabilisce obblighi basati sul rischio: i sistemi ad alto rischio sono soggetti a requisiti relativi alla gestione dei rischi, alla governance dei dati, alla documentazione tecnica, alla conservazione delle registrazioni, alla trasparenza, alla supervisione umana, all’accuratezza, alla robustezza e alla cybersecurity.
Esistono solide motivazioni di business per adottare un’AI responsabile: l’AI e la governance dei dati incidono sulla reputazione, sulla fiducia dei clienti e sulla capacità di un’organizzazione di dimostrare che gestisce l’AI in modo sicuro. I clienti e i team addetti agli acquisti considerano sempre più spesso la maturità della governance una soglia di qualificazione, non un elemento di differenziazione.
I principali framework di governance dell’AI riflettono l’importanza dell’AI responsabile. L’AI Risk Management Framework (AI RMF) del NIST (National Institute of Standards and Technology) statunitense è volontario, ma aiuta le organizzazioni a integrare considerazioni sull’affidabilità nella progettazione, nello sviluppo, nell’uso e nella valutazione dei sistemi AI. La norma ISO/IEC 42001 adotta un approccio basato sui sistemi di gestione e offre alle organizzazioni un metodo strutturato per gestire rischi e opportunità dell’AI, incluse le considerazioni etiche, la trasparenza e il miglioramento continuo.
Per i team operativi, le pratiche di AI responsabile introducono controlli anticipati su dati affetti da bias, responsabilità poco chiare, documentazione mancante, casi d’uso non supportati e monitoraggio inadeguato, riducendo la probabilità di scoprire il problema dopo il reclamo di un cliente, un’indagine normativa o un incidente in produzione.
L’ERRORE COMUNE
Non concentrarsi sulle prestazioni aggregate del modello trascurando differenze tra gruppi, variabili proxy o una rappresentazione disomogenea dei dati, che possono produrre risultati iniqui in produzione.
Come applicare l’AI responsabile
L’AI responsabile è più efficace quando viene applicata come disciplina estesa all’intero ciclo di vita. I controlli devono accompagnare il sistema dall’acquisizione dei dati allo sviluppo del modello, fino all’implementazione, al monitoraggio e alla revisione periodica.
Dati: governare gli input prima dell’addestramento
Il ciclo di vita dell’AI responsabile inizia dai dati. È necessario sapere da dove provengono i dati di addestramento, se sono soggetti a requisiti di consenso o limiti contrattuali, come sono state create le etichette, quali attributi possono introdurre bias e se i dati rappresentano la popolazione su cui il modello avrà effetti.
La governance dei dati di addestramento deve includere anche i dati sintetici. I dati sintetici sono utili per la privacy, i test o il bilanciamento delle classi, ma richiedono comunque una documentazione che indichi cosa li ha generati, su quali dati originali si basano, dove è appropriato utilizzarli e quali pattern potrebbero essere stati amplificati o persi.
Gli artefatti utili in questa fase includono una scheda informativa sui dati, record di data lineage, note sulla qualità delle etichette, risultati del rilevamento dei bias, policy di accesso ai dati e registri delle approvazioni per i campi sensibili.
Modello: documentare l’uso previsto ed eseguire test oltre l’accuratezza
Durante lo sviluppo del modello, le pratiche di AI responsabile passano dall’idoneità dei dati al comportamento del sistema. Una scheda del modello deve documentare l’uso previsto, gli impieghi fuori ambito, i dati di valutazione, i risultati prestazionali, i test di equità e robustezza e le limitazioni note.
In questa fase occorre verificare se il modello si comporta in modo diverso tra i gruppi, gestisce in modo affidabile le variazioni comuni degli input e fornisce punteggi di confidenza o spiegazioni interpretabili da chi esegue la revisione. Per i casi d’uso ad alto impatto, lo standard di approvazione deve includere prove dell’adeguatezza del modello al contesto decisionale, non solo delle sue prestazioni rispetto a un benchmark aggregato.
Implementazione: applicare i controlli nel punto in cui si prendono le decisioni
I sistemi ad alto impatto devono includere una revisione human-in-the-loop con potere decisionale effettivo, non un passaggio di approvazione puramente formale dopo che il sistema ha di fatto preso la decisione.
Occorre inoltre definire limiti di frequenza, controlli degli accessi, restrizioni sugli output, monitoraggio del drift e dei bias e soglie di escalation. Per le app di AI generativa, i controlli di implementazione possono includere vincoli di retrieval, protezioni dalla prompt injection, moderazione degli output, logging e restrizioni sulle invocazioni di strumenti o sulle azioni a valle.
Governance: esaminare, ricertificare e intervenire
Un comitato di revisione dell’AI responsabile, o un organo di governance equivalente, deve valutare i casi d’uso a rischio più elevato, approvare le eccezioni, esaminare gli incidenti e richiedere una ricertificazione periodica.
Il processo di revisione deve produrre prove che l’organizzazione possa consultare in seguito, come decisioni di approvazione, scheda del modello, schede informative sui dati, report sugli incidenti AI, eccezioni alle policy, risultati del monitoraggio e piani di remediation. Con l’evoluzione dei sistemi, questi record consentono di verificare se un modello corrisponde ancora all’uso previsto, se il drift ha modificato i risultati e se nuove normative o policy interne richiedono controlli aggiuntivi.
AI responsabile vs. etica dell’AI vs. governance dell’AI
Questi termini si sovrappongono, ma non sono intercambiabili.
L’etica dell’AI affronta le questioni normative: Che cosa dovrebbe essere consentito a un sistema AI? Quali usi sono inaccettabili? Quali obblighi ha un’organizzazione nei confronti di utenti, clienti, dipendenti e comunità interessate?
L’AI responsabile traduce questi valori in principi operativi, quali equità, trasparenza, responsabilità, privacy, sicurezza e inclusione, e ne richiede l’applicazione attraverso scelte progettuali, documentazione, test, supervisione e monitoraggio.
La governance dell’AI rende questi principi vincolanti. Attribuisce i poteri decisionali, istituisce processi di revisione, associa controlli a dati e modelli, tiene traccia delle approvazioni, monitora i sistemi in produzione e registra le prove necessarie per audit, compliance e risposta agli incidenti.
L’etica dell’AI pone la domanda. L’AI responsabile definisce i principi operativi. La governance dell’AI crea il sistema aziendale che ne garantisce l’applicazione.
AI responsabile su Snowflake
L’AI responsabile dipende dal contesto: i dati utilizzati per addestrare un modello o fornirgli il contesto, le policy di accesso che stabiliscono chi può utilizzarlo, il data lineage che mostra la provenienza degli input, il monitoraggio che rileva comportamenti imprevisti e i controlli che moderano gli output durante il runtime. La piattaforma Snowflake supporta la governance dei dati e dell’AI nello stesso ambiente in cui le organizzazioni gestiscono dati, app e workload AI.
Snowflake ha ottenuto la certificazione ISO/IEC 42001 a seguito di un audit indipendente condotto da una terza parte che certifica il possesso dei requisiti del sistema di gestione dell’AI per istituire, implementare, mantenere e migliorare continuamente la governance delle tecnologie AI.
Snowflake Horizon Catalog unifica la governance di dati, app e modelli tramite il controllo degli accessi basato sui ruoli, il controllo degli accessi basato sugli attributi, la classificazione, il tagging, il monitoraggio e il data lineage. La cronologia degli accessi, Time Travel, i metadati condivisi e il data lineage in Snowflake e nei sistemi di archiviazione esterni forniscono il contesto necessario per verificare come vengono utilizzati i dati e come si applicano i controlli nel tempo.
Snowflake Cortex Guard filtra le risposte degli LLM potenzialmente non sicure in fase di runtime, valutando gli output del modello prima che vengano restituiti all’applicazione.
Nel loro insieme, questi controlli collegano i principi dell’AI responsabile a evidenze operative, come chi ha effettuato l’accesso ai dati, quali policy sono state applicate, cosa mostra il data lineage, dove sono stati moderati gli output e come sono stati governati i sistemi di AI all’interno del più ampio patrimonio dati.
La domanda di AI responsabile
Le aspettative di clienti e partner nei confronti dell’AI responsabile crescono più rapidamente delle tempistiche previste dalla maggior parte delle normative. Le organizzazioni che in passato consideravano la governance dell’AI un mero esercizio di compliance ora rilevano che, prima di firmare, i team responsabili degli acquisti, i clienti enterprise e gli stakeholder a livello di consiglio di amministrazione pongono domande più specifiche sulle pratiche di gestione dei dati, sulla documentazione dei modelli, sui test di equità e sulla risposta agli incidenti.
Le organizzazioni più preparate dispongono in genere di dati di addestramento di cui possono rendere conto, comportamenti dei modelli testati su gruppi diversi, controlli di deployment dotati di autorità effettiva e verifiche di governance che producono evidenze anziché semplici approvazioni. Questi elementi, come le schede informative sui dati, le schede dei modelli, i report sugli incidenti e gli audit trail, rappresentano l’applicazione concreta dell’AI responsabile. Costituiscono inoltre la prova, per autorità di regolamentazione, clienti e stakeholder interni, che i valori dichiarati da un’organizzazione trovano effettiva applicazione nei suoi sistemi.
IN SINTESI
L’AI responsabile traduce i principi generali in requisiti pratici e consente di dimostrare che i sistemi di AI vengono testati, documentati, monitorati e governati in modo da favorire la fiducia e il riesame.
Domande frequenti
Le risposte degli esperti Snowflake alle domande più comuni sull’AI responsabile.
L’AI responsabile è obbligatoria per legge?
Non esiste un unico requisito di legge denominato “AI responsabile”, ma i suoi principi sono sempre più tradotti in obblighi normativi e requisiti di governance. Nell’Unione europea, il regolamento 2024/1689, noto anche come AI Act, definisce obblighi differenziati in base al livello di rischio, mentre l’AI RMF del NIST e la norrma ISO/IEC 42001 forniscono riferimenti strutturati per gestire aspetti quali sicurezza, trasparenza, responsabilità, privacy e gestione dei rischi. In Italia, questo quadro è integrato dalla Legge 23 settembre 2025, n. 132, che promuove un utilizzo dell’AI corretto, trasparente, responsabile e antropocentrico, in coerenza con l’AIAct. Abbiamo inoltre due le Autorità nazionali per l’intelligenza artificiale: l’AgID (Agenzia per l’Italia Digitale) svolge funzioni legate alla promozione dell’innovazione e alla conformità dei sistemi e ACN (Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale) che è responsabile della vigilanza, comprese le attività ispettive e sanzionatorie, e dei profili di cybersicurezza.
Chi risponde dell’AI responsabile in azienda?
La responsabilità per l’AI responsabile è condivisa tra le funzioni aziendali, tecniche, legali, di rischio, sicurezza e governance, ma ogni caso d’uso dell’AI deve avere responsabili nominativamente identificati. Come requisito minimo, le organizzazioni devono nominare un executive sponsor, un responsabile aziendale e responsabili tecnici che rispondano delle decisioni di deployment, del monitoraggio e della risposta agli incidenti.
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