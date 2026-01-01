Agenti AI: guida all’architettura e alla governance dell’Agentic AI

Oltre a un foundation model, un agente AI richiede anche un livello di orchestrazione, un modulo di pianificazione, un’architettura della memoria, integrazioni con gli strumenti e un piano di controllo che governi l’esecuzione.

Foundation model

Il foundation model offre capacità flessibili di interpretazione, ragionamento e generazione. Molti sistemi attuali utilizzano LLM, anche se gli agenti non devono necessariamente limitarsi ai modelli linguistici. Il modello fornisce capacità di ragionamento flessibili, mentre l’architettura circostante determina quali informazioni l’agente può conoscere, quali strumenti può utilizzare e che cosa accade quando il task cambia.

La scelta del modello deve rimanere flessibile. Quando le aziende sviluppano agenti per workflow diversi, vincolare ogni caso d’uso a un unico foundation model può limitare le prestazioni, il controllo dei costi e l’adattabilità. “Se ci si vincola a un solo fornitore, nel giro di pochi mesi si potrebbero incontrare difficoltà”, afferma Allen. “Un altro fornitore potrebbe emergere all’improvviso con una nuova innovazione straordinaria e si rischierebbe di perdere l’opportunità. Riteniamo che la possibilità di scegliere il routing dei modelli sia fondamentale”.

Livello di orchestrazione

Il livello di orchestrazione gestisce il ciclo dell’agente. Trasmette il contesto al modello, instrada le chiamate agli strumenti, memorizza lo stato intermedio, gestisce i nuovi tentativi e determina se il workflow deve continuare, interrompersi, passare a un livello superiore o essere trasferito a un altro agente.

Modulo di pianificazione

Il modulo di pianificazione suddivide un obiettivo in passaggi più piccoli. Per una richiesta come “individua il motivo del calo dei ricavi nella regione nord-orientale”, l’agente può pianificare di identificare la definizione della metrica pertinente, interrogare i ricavi recenti per segmento, confrontarli con i periodi precedenti, verificare l’aggiornamento della pipeline e controllare se una tabella di origine è cambiata. In un agente più semplice, la pianificazione può procedere un passaggio alla volta. In un agente più complesso, l’agente crea in anticipo un piano articolato in più passaggi e lo rivede man mano che riceve i risultati degli strumenti.

Architettura della memoria

La memoria garantisce continuità all’agente. La memoria a breve termine conserva lo stato immediato del task: la richiesta dell’utente, gli output degli strumenti, i vincoli, i documenti recuperati e i turni precedenti della conversazione. La memoria a lungo termine archivia conoscenze riutilizzabili, come preferenze degli utenti, decisioni precedenti, definizioni specifiche dell’organizzazione o problemi risolti. L’architettura della memoria determina che cosa viene archiviato, come viene recuperato, per quanto tempo persiste e quali parti della memoria sono disponibili per ciascun agente.

Integrazione degli strumenti

L’integrazione degli strumenti collega l’agente ai sistemi in cui viene svolto il lavoro. Questi strumenti possono includere database, indici di ricerca, repository di codice, sistemi di ticketing, app CRM, motori di workflow, archivi documentali o API interne. La chiamata di funzioni offre al modello un metodo strutturato per richiamare questi strumenti, mentre standard come MCP stanno emergendo per uniformare il modo in cui gli agenti individuano e utilizzano funzionalità esterne.

Piano di controllo

Il piano di controllo è il livello governato della piattaforma che collega dati, modelli, strumenti e workflow aziendali, applicando le autorizzazioni, instradando le azioni, registrando le attività e gestendo il funzionamento degli agenti nei diversi sistemi. Definisce inoltre i limiti di costo e latenza e gestisce le approvazioni umane. Anche quando un agente opera su dati governati all’interno di una piattaforma come Snowflake, i contenuti recuperati, i prompt degli utenti e gli output degli strumenti devono essere trattati come input di un workflow agentico, non come istruzioni che il modello può seguire alla cieca.

Per gli agenti di enterprise AI, questo livello non è un componente infrastrutturale opzionale. È ciò che trasforma un workflow basato su modelli in un sistema che un’organizzazione può governare con fiducia.

Framework di valutazione e ottimizzazione

Un framework di valutazione e ottimizzazione verifica le prestazioni di un agente AI su task reali, individua i punti critici e consente di migliorare il sistema senza ricorrere a interventi di tuning manuali una tantum. Anziché giudicare l’agente AI solo dalla risposta finale, il framework (agent harness) può valutare il piano, il contesto recuperato, le chiamate agli strumenti, gli output intermedi, i costi, la latenza e il risultato finale.

Nelle implementazioni più avanzate, il framework può anche proporre modifiche alle istruzioni, agli strumenti, ai modelli semantici, ai prompt o alla configurazione del workflow dell’agente AI, quindi sottoporle a set di regressione e valutazione prima di promuoverle. Il miglioramento dell’agente AI diventa così un ciclo governato: valutare, diagnosticare, modificare, testare e conservare solo i cambiamenti che migliorano le prestazioni senza compromettere comportamenti che in precedenza funzionavano correttamente.