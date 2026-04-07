平台
Snowflake 平台是一项全托管服务，真正易于使用，跨您的整个数据资产互联互通，并深受数以千计客户的信赖。
让智能体 AI 赋能全量数据
使用 Snowflake CoWork 随时提问。使用 Snowflake CoCo 构建任何内容。 欢迎来到面向企业所有人的一站式平台。
PLATFORM
从数据提取和处理到分析和建模数据，再到构建和共享数据和 AI 应用程序，Snowflake 可帮助您加快创新速度，并利用数据完成更多工作。
借助跨数据类型和云集成的简单、完全托管式平台，节省构建、配置和调整基础设施的时间。
Snowflake 丰富的生态系统以及与开放表格格式的互操作性意味着您可以从所有数据、应用程序和模型中最大限度地发挥价值。
无论云或区域如何，都能通过始终在线的统一安全性、治理、可观测性和灾难恢复来支持要求最严苛的工作负载。
加速端到端开发，借助受治理的 AI 编码智能体，无论您在何处构建，皆可无缝运行。
专属工作智能体，带您从上下文到洞察，再到行动，全程在 Snowflake 安全边界内完成。
客户
Fanatics 利用 Snowflake CoWork 打造个性化粉丝体验
Fanatics 利用 Snowflake CoWork 构建企业代理，以统一数十亿粉丝数据点，实现数据访问民主化，并增强数百万粉丝的体验。
扩大影响
从集成技术到迁移专家，通过我们的合作伙伴、应用程序或解决方案之一，最大限度地利用您的 Snowflake 部署。
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