Che cos’è la computer vision? Applicazioni e casi d’uso

La computer vision è un tassello del più ampio ecosistema dell’intelligenza artificiale. L’AI è un campo vasto che mira a creare sistemi in grado di apprendere, ragionare e agire in modi che associamo all’intelligenza umana. Include discipline come il natural language processing, che aiuta i computer a comprendere parlato e testo; la robotica, che combina movimento meccanico e percezione; e sistemi decisionali che analizzano i dati per scegliere le azioni migliori.
La computer vision rappresenta il ramo visivo di questo ecosistema. Mentre altri sistemi di AI lavorano con parole, numeri o dati strutturati, la computer vision si concentra sui pixel. Addestra modelli a estrarre significato da input visivi, trasformando immagini e video grezzi in informazioni su cui possono agire.