Künstliche Intelligenz: Ein umfassender Leitfaden

Die folgenden Disziplinen repräsentieren die Hauptzweige der angewandten KI. Jede dieser Disziplinen verfügt über eigene Methoden, standardisierte Benchmarks und spezifische Failure Modes. Für Teams, die KI-Systeme entwickeln oder evaluieren, bildet das Verständnis darüber, aus welcher Disziplin eine bestimmte Anwendung ihre Logik zieht, das Fundament, um die richtigen Fragen zu Datenanforderungen, Evaluierungskriterien und operationellen Risiken zu stellen.

Maschinelles Lernen trainiert statistische Modelle auf Basis historischer Daten, um Eingaben zu klassifizieren, Ergebnisse vorherzusagen oder verborgene Strukturen aufzudecken. Die wichtigsten Designentscheidungen – Feature Engineering, Hyperparameter-Anpassung, und Ensemble-Methoden – beinhalten alle Kompromisse zwischen Modellkomplexität, Interpretierbarkeit und Generalisierung. Ein Großteil moderner Enterprise Prädiktive Analytik läuft nativ auf Basis von ML.

Deep Learning nutzt neuronale Netze mit einer Vielzahl von verborgenen Schichten, um abstrakte Repräsentationen komplexer Daten eigenständig zu erlernen: Bilder, Audio-Feeds, Freitext oder komplexe Zeitreihensignale. Mehrere Kerntechniken, darunter Gradientenabstieg und Backpropagation, ermöglichen es diesen Netzwerken, Merkmale automatisch zu erlernen, anstatt ein explizites Engineering zu erfordern. Deep Learning bildet das technologische Fundament für fast alles, was aktuell im Bereich der Consumer-Applications als KI bezeichnet wird. Mehr über Deep Learning erfahren >

Natural Language Processing (NLP - Verarbeitung natürlicher Sprache) ermöglicht es Systemen, menschliche Sprache zu interpretieren, zu klassifizieren und zu generieren. Modernes NLP basiert größtenteils auf Transformer-basierten Sprachmodellen und bildet das Fundament für verschiedenste Applications - von der Dokumentenklassifizierung über intuitive Conversational Interfaces bis hin zur automatisierten Codegenerierung. Mehr über Natural Language Processing erfahren >

Computer Vision wendet Deep Learning auf visuelle Daten wie Bilder und Videos an, um Tasks wie Objekterkennung, Bildklassifizierung, Fehleridentifikation und Gesichtserkennung umzusetzen. Die Technologie wird in den Bereichen Fertigung, Logistik, Gesundheitswesen sowie in modernen Sicherheitssystemen bereits weitreichend eingesetzt. Mehr über Computer Vision erfahren >

Reinforcement Learning trainiert Agenten darin, Aktionen in einer Umgebung auszuführen, um ein Belohnungssignal zu maximieren. Es bildet das Fundament wegweisender Spielsysteme wie AlphaGo und besitzt eine rasant wachsende Relevanz für die Robotik, autonome Systeme sowie, in abgewandelter Form, für das Training moderner Sprachmodelle mittels Reinforcement Learning from Human Feedback (RLHF). Mehr über Reinforcement Learning erfahren >

Generative KI nutzt große Foundation Models – bei der Anwendung auf Text oft als Large Language Models (LLMs) bezeichnet –, um neue Inhalte zu erstellen: Text, Code, Bilder, Audio und synthetische Daten. Zu den wichtigsten Funktionen gehören Zero-Shot-Learning (Ausführen von Tasks ohne aufgabenspezifische Trainingsbeispiele) und das Chain-of-Thought-Prompting (Modelle anleiten, ein Problem Schritt für Schritt zu durchdenken). Das immense Tempo der Adaption hat die methodische Evaluierungspraxis in vielen Organisationen schlichtweg überholt — ein erhebliches Governance-Risiko, das meist direkt in Production aufbricht, noch bevor es in der strategischen Planung Berücksichtigung findet. Mehr über generative KI erfahren >

Multimodale KI kombiniert Eingaben über verschiedene Modalitäten hinweg – Text, Bilder, Audio, Video – in einem gemeinsamen Embedding-Raum, sodass ein einziges Modell über verschiedene Datentypen hinweg logische Schlüsse ziehen kann. Sie markiert die aktuelle Grenze in der Entwicklung von Foundation Models und besitzt eine rasant wachsende Relevanz für moderne Anwendungen, die Dokumente, Diagramme und unstrukturierte Medien parallel in einem Workflow verarbeiten müssen.