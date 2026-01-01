AI（人工知能）：完全ガイド

ほとんどのAIシステムは、共通する基本ループに沿って動作します。それは、インプットされたデータからモデルが特徴を学習し、その学習済みモデルを用いて、新しいデータに対する予測や出力を行うというサイクルです。トレーニング、推論、ファインチューニングの3つのフェーズには、それぞれ異なるインフラストラクチャ要件とガバナンス要件があります。

トレーニングとは、モデルがパターンを認識できるよう、ラベル付き、またはラベルなしの大量のデータにモデルを適応させるプロセスのことです。ディープラーニングシステムにおいて、このプロセスには通常Transformer（トランスフォーマー）と呼ばれるアーキテクチャが用いられます。これはアテンション機構（注意メカニズム）を活用し、与えられた出力に対して入力データのどの部分が最も関連性が高いかをモデルに学習させる仕組みです。生成AIの土台である基盤モデルのトレーニングには、従来、大手の研究機関やクラウド事業者にしか扱えなかった規模の膨大な計算リソースが必要となります。

推論とは、トレーニング済みのモデルを使用する際に行われる処理のことです。ユーザーがクエリを送信すると、モデルが応答を生成し、その応答がほぼリアルタイムで返されます。AIの推論レイテンシー、コスト、そして信頼性は、サービスの規模が拡大するにつれて大きな運用課題となります。特に、一般ユーザー向けのアプリケーションでは極めて重要です。

ファインチューニングは、より小規模でターゲットを絞ったデータセットを使用して、事前学習モデルを特定のドメインやタスクに適応させます。これは、ゼロからスクラッチで学習させずに基盤モデルの恩恵を受けられる定番の手法です。しかし、ファインチューニングに使ったデータが、運用の経過とともに本番環境のインプットデータと乖離していくと、モデルドリフトを引き起こすリスクがあります。

AI展開における真のボトルネックが、モデル自体であることはほとんどありません。MIT Technology Review Insightsがデータおよびテクノロジー担当のシニアエグゼクティブ400人を対象に実施した調査では、回答者の45%が「統合の複雑さ」を、40%が「データガバナンス」を、AIイニシアチブにおける最大の課題として挙げました。AI活用の成果を左右するのは、どのAIモデルを選ぶかよりも、データの品質、ガバナンス、コンピュートインフラストラクチャにかかっています。