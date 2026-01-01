Gestione del rischio AI: cos’è e come implementarla

Il framework di gestione dei rischi dell’AI del NIST (AI RMF) è un framework volontario che consente alle organizzazioni di gestire i rischi derivanti dai sistemi AI per le persone, le organizzazioni e la società. Il NIST descrive il framework come uno strumento per integrare considerazioni sull’affidabilità nella progettazione, nello sviluppo, nell’uso e nella valutazione di prodotti, servizi e sistemi di AI. Nel luglio 2024, il NIST ha inoltre pubblicato il profilo sull’AI generativa per l’AI RMF. Il profilo è una risorsa complementare per applicare l’AI RMF ai rischi specifici dell’AI generativa o da essa amplificati.

L’AI RMF è articolato in quattro funzioni principali: Govern, Map, Measure e Manage. Il NIST sottolinea che queste funzioni non costituiscono una semplice checklist né una sequenza fissa. Devono essere applicate in modo iterativo lungo l’intero ciclo di vita dell’AI, mentre la governance orienta costantemente le altre funzioni.

Governare

La funzione Govern stabilisce le basi organizzative per la gestione del rischio AI. Comprende responsabilità, policy, ruoli, formazione, cultura del rischio e supervisione. In termini pratici, significa definire chi può approvare un caso d’uso dell’AI, chi è responsabile del modello o dell’applicazione, quali policy si applicano e come documentare le decisioni relative al rischio.

Mappare

La funzione Map identifica il contesto in cui opererà un sistema AI. Occorre definire l’uso previsto, gli usi esclusi dall’ambito, le parti interessate, l’ambiente di implementazione e l’impatto sui processi aziendali. Lo stesso modello può comportare rischi diversi in base al contesto di utilizzo. Ad esempio, un modello di sintesi applicato alla documentazione pubblica di un prodotto presenta un profilo di rischio diverso rispetto a un modello utilizzato per cartelle cliniche o contratti legali.

Misurare

La funzione Measure valuta i rischi rispetto a caratteristiche di affidabilità come validità, attendibilità, robustezza, sicurezza, protezione, resilienza, spiegabilità, privacy ed equità. La misurazione può includere test quantitativi, revisioni qualitative, red teaming, audit dei bias, valutazioni della privacy e test avversariali.

Gestire

La funzione Manage assegna una priorità ai rischi, alloca le risorse, applica misure di mitigazione, monitora i controlli e comunica le decisioni relative al rischio. In questa fase la valutazione del rischio si traduce in azioni: approvare un caso d’uso con determinate condizioni, aggiungere una revisione umana, limitare l’accesso, modificare il modello di implementazione, accettare il rischio residuo o decidere di non procedere.