AI Act dell’Unione europea: livelli di rischio, scadenze e compliance

L’AI Act dell’Unione europea è il primo quadro normativo sull’AI completo al mondo. È entrato in vigore il 1° agosto 2024 e si applica per fasi. Le pratiche di AI vietate, gli obblighi di alfabetizzazione in materia di AI e quelli per l’AI per finalità generali sono già applicabili. Secondo il calendario attuale, la maggior parte degli obblighi per l’AI ad alto rischio dovrebbe applicarsi dal 2026, con alcuni periodi transitori estesi fino al 2027-2028. L’obiettivo normativo è un’AI antropocentrica: sistemi utilizzabili in modo produttivo, ma con garanzie per la sicurezza, i diritti fondamentali, la trasparenza e la responsabilità.

L’ambito di applicazione è più ampio di quanto molte organizzazioni ritengano inizialmente. L’AI Act dell’Unione europea può applicarsi a fornitori, deployer, importatori e distributori al di fuori dell’UE quando un sistema di IA viene immesso sul mercato dell’UE o quando il suo output viene utilizzato nell’UE. Un’impresa con sede negli Stati Uniti che vende in Europa un prodotto basato sull’AI, utilizza un sistema di IA per valutare i residenti dell’UE oppure dipende da un modello extra-UE i cui output incidono su persone nell’UE potrebbe comunque dover valutare quali obblighi sono applicabili.

L’AI Act dell’Unione europea adotta un quadro basato sul rischio. Alcune pratiche di AI sono vietate, determinati sistemi di IA ad alto rischio sono soggetti a obblighi dettagliati e molti utilizzi a rischio inferiore restano ampiamente consentiti, nel rispetto di obblighi di trasparenza o codici di condotta volontari. L’AI Act dell’Unione europea distingue inoltre tra fornitori e deployer. Un fornitore sviluppa un sistema di IA o un modello di AI per finalità generali e lo immette sul mercato o lo mette in servizio con il proprio nome o marchio. Un deployer utilizza un sistema di IA sotto la propria autorità, fatta eccezione per l’uso personale non professionale.

Per la maggior parte delle imprese, è essenziale identificare i sistemi di IA in uso, classificarli per rischio, documentarne il funzionamento, conservare le evidenze necessarie alla supervisione e verificare che i sistemi ad alto rischio superino la valutazione di conformità richiesta prima di essere immessi sul mercato dell’UE o messi in servizio.