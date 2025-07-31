I large language model (LLM) sono sistemi AI avanzati progettati per comprendere le complessità del linguaggio umano e generare risposte intelligenti e creative a domande e query. I modelli LLM più apprezzati sono stati addestrati su enormi data set, misurati in genere in petabyte. Questi dati di addestramento provengono da libri, articoli, siti web e altre fonti basate su testo.

Grazie all’uso di tecniche di deep learning, questi modelli eccellono nella comprensione e nella generazione di testo simile ai contenuti prodotti dall’uomo. I large language model sono alla base di molte applicazioni moderne, tra cui strumenti per la creazione di contenuti, app di traduzione linguistica, chatbot del servizio clienti, analisi finanziarie, ricerca scientifica e strumenti avanzati di ricerca su internet.