Compliance dell’AI: le normative e come renderle operative

La compliance dell’AI è la disciplina che garantisce che i sistemi AI, e il ciclo di vita utilizzato per svilupparli e gestirli, siano conformi alle leggi, alle normative, agli standard di settore e alle policy interne applicabili. Comprende i controlli utilizzati da un’organizzazione per dimostrare che un sistema AI è stato progettato, testato, distribuito, monitorato e sottoposto a revisione nel rispetto dei relativi obblighi normativi.

La compliance dell’AI è quindi correlata a diverse discipline affini, ma se ne distingue:

la governance dell’AI definisce il modello operativo: chi è responsabile di un caso d’uso dell’AI, chi lo approva, chi può sospenderlo e come avviene l’escalation delle decisioni.

definisce il modello operativo: chi è responsabile di un caso d’uso dell’AI, chi lo approva, chi può sospenderlo e come avviene l’escalation delle decisioni. L’ etica dell’AI definisce i principi: equità, trasparenza, responsabilità, privacy, sicurezza e supervisione umana.

definisce i principi: equità, trasparenza, responsabilità, privacy, sicurezza e supervisione umana. La gestione del rischio dell’AI definisce la metodologia: come l’organizzazione identifica, misura, assegna priorità e mitiga i rischi legati all’AI.

definisce la metodologia: come l’organizzazione identifica, misura, assegna priorità e mitiga i rischi legati all’AI. La compliance dell’AI dimostra la conformità: quali regole si applicano, quali controlli le soddisfano e quali prove di audit supportano l’attestazione dei controlli.

Un programma di compliance dell’AI parte in genere da elementi concreti, non da principi astratti: un inventario dell’AI, una scheda del modello, un riepilogo dei dati di addestramento, una persona responsabile del sistema, una policy di accesso, una dashboard di monitoraggio e un registro delle approvazioni. Questi elementi dimostrano se un sistema è stato classificato correttamente, se l’AI ad alto rischio è stata sottoposta alla revisione appropriata, se la supervisione umana è effettiva e se il monitoraggio successivo alla distribuzione viene realmente eseguito.