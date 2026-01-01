ISO/IEC 42001:2023: requisiti, controlli e certificazione

ISO/IEC 42001 segue la struttura armonizzata adottata dalle norme ISO sui sistemi di gestione. Le clausole da 1 a 3 definiscono l’ambito di applicazione, i riferimenti normativi, i termini e le definizioni; le clausole da 4 a 10 specificano i requisiti del sistema di gestione che un’organizzazione deve implementare e mantenere.

Clausole 1–3: Scopo e campo di applicazione, riferimenti normativi, termini e definizioni

Le clausole iniziali stabiliscono l’ambito della norma, i riferimenti applicabili e le definizioni dei termini principali. Nei programmi di governance dell’AI, questo vocabolario comune è importante perché i team delle aree business, legale, data science, ingegneria e sicurezza spesso attribuiscono significati diversi agli stessi termini. La norma offre a questi team un riferimento condiviso per l’AIMS.

Clausola 4: Contesto dell’organizzazione

La clausola 4 richiede all’organizzazione di comprendere i fattori interni ed esterni che influiscono sul suo sistema di gestione dell’AI. Sono inclusi le esigenze degli stakeholder, le aspettative legali e normative, i casi d’uso di AI, i confini organizzativi e l’ambito di applicazione dell’AIMS.

In termini pratici, un’azienda deve sapere quali sistemi di IA rientrano nell’AIMS, quali team ne sono responsabili, da quali fonti dati dipendono e quali soggetti esterni sono interessati dai loro output.

Clausola 5: Leadership

La clausola 5 riguarda l’impegno della leadership, la policy sull’AI, i ruoli, le responsabilità e le autorità. Richiede all’alta dirigenza di integrare la governance dell’AI nel sistema di gestione dell’organizzazione, anziché trattarla come un processo secondario affidato soltanto ai team tecnici.

In genere, ciò significa nominare responsabili a cui rendere conto, approvare una policy sull’AI, allineare le responsabilità tra team aziendali e tecnici, e garantire che chi ha obblighi di governance disponga dell’autorità necessaria per adempierli.

Clausola 6: Pianificazione

La clausola 6 riguarda la pianificazione, comprese la valutazione e il trattamento dei rischi legati all’AI e la definizione degli obiettivi per l’AI. Le organizzazioni devono identificare rischi e opportunità, decidere come affrontarli e definire obiettivi misurabili per l’AIMS.

Una valutazione dei rischi può esaminare la qualità dei dati, le prestazioni del modello, la spiegabilità, la supervisione umana, la sicurezza, la privacy, il bias algoritmico, la resilienza operativa o l’impatto a valle. Il piano di trattamento dei rischi collega quindi tali rischi a controlli, responsabili ed evidenze.

Clausola 7: Supporto

La clausola 7 riguarda le risorse necessarie per gestire l’AIMS: competenze, consapevolezza, comunicazione e informazioni documentate. Una policy non basta se i responsabili dei modelli non sanno quando eseguire una valutazione d’impatto, chi svolge le revisioni non trova le evidenze richieste o gli utenti business non comprendono le modalità d’uso accettabili dell’AI.

In questa clausola, le organizzazioni definiscono la formazione, le pratiche di documentazione, i canali di comunicazione e le registrazioni che attestano le attività di governance.

Clausola 8: Attività operative

La clausola 8 riguarda la pianificazione e il controllo operativi dei sistemi di IA. In questa fase, i processi del ciclo di vita diventano concreti: requisiti, decisioni di progettazione, preparazione dei dati, verifica e convalida, controlli sulla distribuzione, operatività, monitoraggio e dismissione.

Ad esempio, un’organizzazione può aver bisogno di un processo documentato per approvare un modello prima della messa in produzione, modificarne gli input di dati, estenderne l’uso a una nuova popolazione o dismetterlo quando non soddisfa più le aspettative definite dalla policy o in termini di prestazioni.

Clausola 9: Valutazione delle prestazioni

La clausola 9 richiede monitoraggio, misurazione, analisi, valutazione, audit interno e riesame della direzione. L’organizzazione deve sapere se l’AIMS funziona e se i controlli di governance restano adeguati ai propri sistemi di IA.

Ciò può includere test dei controlli, risultanze degli audit, risultati del monitoraggio dei modelli, tendenze degli incidenti, stato del trattamento dei rischi e registrazioni dei riesami della direzione.

Clausola 10: Miglioramento

La clausola 10 riguarda le non conformità, le azioni correttive e il miglioramento continuo. Quando emerge una risultanza di audit, un incidente, un problema di monitoraggio o un malfunzionamento di processo, l’organizzazione deve rispondere in modo strutturato.

In genere, la risposta comprende l’analisi del problema, la correzione immediata, la risoluzione delle cause profonde e l’aggiornamento dell’AIMS per ridurre la probabilità che lo stesso malfunzionamento si ripeta.