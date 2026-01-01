Etica dell’AI: i principi che guidano lo sviluppo responsabile dell’AI

I framework per l’etica dell’AI variano in base a istituzione, giurisdizione e pubblico di riferimento, ma molti convergono su concetti simili: diritti umani, equità, trasparenza, sicurezza, accountability e supervisione umana.

Raccomandazione UNESCO sull’etica dell’AI

La raccomandazione UNESCO sull’etica dell’intelligenza artificiale, adottata nel 2021, è definita dall’UNESCO come il primo standard globale sull’etica dell’AI. Secondo l’UNESCO, la raccomandazione si applica ai suoi 194 Stati membri e pone al centro i diritti umani e la dignità, con particolare attenzione a trasparenza, equità e supervisione umana.

Il framework UNESCO è ampio perché affronta l’AI come questione sociale, economica e di diritti umani, non soltanto come problema tecnico di governance. Copre ambiti come politiche, istruzione, cultura, lavoro, ambiente, genere e sviluppo, risultando utile per le organizzazioni che devono valutare l’AI in giurisdizioni e gruppi di stakeholder diversi.

Principi dell’OCSE sull’AI

I Principi dell’OCSE sull’AI promuovono un’AI innovativa, affidabile e rispettosa dei diritti umani e dei valori democratici. I principi riguardano crescita inclusiva, sviluppo sostenibile e benessere; rispetto dei diritti umani e dei valori democratici, compresi equità e privacy; trasparenza e spiegabilità; robustezza, protezione e sicurezza; accountability.

Per le organizzazioni, i principi dell’OCSE sono utili perché concisi e orientati alle politiche. Stabiliscono un framework normativo per un’AI affidabile, lasciando spazio a scelte di implementazione basate su contesto, rischio e settore.

Orientamenti etici dell’UE per un’IA affidabile

Gli Orientamenti etici dell’UE per un’IA affidabile hanno contribuito a definire un approccio europeo all’intelligenza artificiale incentrato su sistemi leciti, etici e robusti. Gli orientamenti individuano requisiti come autonomia e supervisione umana; robustezza tecnica e sicurezza; privacy e governance dei dati; trasparenza, diversità ed equità; benessere sociale e ambientale; accountability.

Gli orientamenti hanno influenzato anche la successiva attività normativa europea. L’AI Act dell’Unione europea (regolamento UE 2024/1689) è un quadro giuridico, non un framework etico, ma traduce molti temi connessi all’etica in obblighi relativi a gestione dei rischi dell’AI, governance dei dati, trasparenza, supervisione umana e monitoraggio successivo all’immissione sul mercato per determinati sistemi AI.

Serie IEEE 7000

La serie IEEE 7000 si concentra sull’applicazione operativa dell’etica nell’ingegneria e nella progettazione dei sistemi. Consente ai team di ingegneria di integrare valori, preoccupazioni degli stakeholder e rischi etici nei requisiti di sistema, anziché trattare l’etica come una fase di revisione esterna successiva alle decisioni progettuali.

Per i team AI è importante perché molti problemi etici nascono da scelte di prodotto o architettura: quali dati raccogliere, quale risultato ottimizzare, quali utenti escludere dai test, quali log conservare e quante spiegazioni fornire alle persone interessate.