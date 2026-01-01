Governance dell’AI: guida per le aziende

Anche un modello di intelligenza artificiale (AI) dalle prestazioni elevate può risultare inaffidabile in un sistema di produzione. In una demo, i prompt sono controllati, i dati sono puliti e l’accesso è limitato. In produzione, il sistema potrebbe mostrare policy obsolete, esporre dati ad accesso limitato o attivare azioni indesiderate.

Le capacità del modello sono importanti, ma l’affidabilità dipende dall’intero sistema. La governance dell’AI è il modo in cui le organizzazioni definiscono e applicano tale sistema. Associa i casi d’uso a responsabili chiaramente identificati, i dati a policy applicabili e i modelli a workflow di approvazione, monitoraggio e audit trail. Rende gli output, soprattutto quelli ad alto impatto, più verificabili e tracciabili, oltre che coerenti con il funzionamento effettivo dell’azienda.

La governance assume maggiore importanza con l’evoluzione dei sistemi di AI. L’AI generativa, la retrieveal augmented generation (RAG) e gli agenti AI non si comportano come i modelli tradizionali. Recuperano dati, generano contenuti e, in alcuni casi, eseguono azioni. Gestire ogni nuova funzionalità come un caso particolare non è scalabile, mentre la governance offre un approccio coerente per gestirle tutte.