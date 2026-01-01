Osservabilità dell’AI: fiducia e controllo nell’AI in produzione

I pilastri classici dell’osservabilità sono log, metriche e tracce. Si applicano anche ai sistemi AI, ma gli oggetti osservati sono diversi. Oltre agli errori di servizio, all’utilizzo della CPU o alla latenza delle API, è necessario esaminare anche prompt, documenti recuperati, risposte dei modelli, comportamento degli embedding, utilizzo dei token, chiamate agli strumenti, punteggi di aderenza alle fonti e feedback umano.

Log

A livello di evento, i log possono acquisire il template del prompt, la query dell’utente, il nome del modello, i metadati della risposta, la query di retrieval, i documenti selezionati, le chiamate agli strumenti, le decisioni relative alle policy, i messaggi di errore e il feedback. In un contesto aziendale, anche questi record richiedono una governance specifica. Prompt e risposte possono contenere dati proprietari, informazioni regolamentate o contesto aziendale interno. La progettazione deve quindi includere conservazione, oscuramento e accesso basato sui ruoli.

Un record di log efficace fornisce dettagli sufficienti per svolgere un’indagine senza trasformare l’osservabilità in un’ulteriore fonte di dati sensibili non gestiti. Per alcuni workflow, ciò può significare archiviare di default i metadati e consentire un accesso limitato al contenuto completo di prompt e risposte durante le indagini autorizzate.

Metriche

Nel tempo, le metriche indicano se il sistema mantiene prestazioni stabili. Latenza, throughput, tasso di errore, volume delle richieste, utilizzo dei token e costo per richiesta misurano la dimensione operativa. Aderenza alle fonti, pertinenza della risposta, pertinenza del contesto, correttezza fattuale, tasso di rifiuto, tossicità, completezza e coerenza misurano invece la qualità dell’AI.

Nei workflow ML, il drift dei dati, il drift delle previsioni e il concept drift consentono di capire se il modello continua a operare in condizioni note. Il Population Stability Index (PSI), l’attribuzione delle feature e i valori SHAP possono supportare questa analisi quando un modello dipende da feature strutturate e risultati noti. Per l’AI generativa, i cui output sono basati sul linguaggio e spesso valutati rispetto al contesto anziché a una singola etichetta, le metriche di valutazione possono misurare quanto una risposta utilizzi correttamente le informazioni recuperate o soddisfi una griglia di valutazione specifica per l’attività.

Tracce

All’interno di una singola richiesta, una traccia segue il sistema da un passaggio al successivo. In un chatbot di base, può includere il prompt, la chiamata al modello e la risposta. In un’applicazione RAG, la traccia può includere la domanda originale, la query di retrieval, i chunk ordinati per rilevanza, l’assemblaggio del prompt, la chiamata di inferenza, i risultati della valutazione e la risposta finale. In un workflow agentico, gli span possono comprendere pianificazione, selezione degli strumenti, risposte degli strumenti, nuovi tentativi e output intermedi.

Il valore della traccia consiste nel preservare la sequenza delle operazioni. Se una risposta cita la policy errata, è possibile verificare se è stato recuperato il documento sbagliato, se quello corretto è stato recuperato ma ignorato o se il modello ha generato testo non supportato nonostante avesse ricevuto il contesto corretto. Se un agente impiega 45 secondi per rispondere a una domanda semplice, la traccia può mostrare se il tempo è stato assorbito dall’inferenza del modello, da uno strumento lento, da retrieval ripetuti o da un ciclo nel piano dell’agente.

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