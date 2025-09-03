ABM basado en IA: Más precisión e impacto para el crecimiento B2B

El equipo de ABM también se asoció con el equipo de la marca Snowflake para adaptar los mensajes publicitarios a las cuentas de ventas más prioritarias. Dada la cantidad de cuentas que maneja ABM y lo importante que es el mensaje personalizado para la interacción, el equipo decidió probar si los mensajes publicitarios generados por la IA podían mejorar la tasa de clics (CTR) y el ROI general de las campañas. Si fuera así, ayudaría a gestionar la escala.

El equipo de AEM utilizó Cortex AI y trabajó en estrecha colaboración con el equipo de la marca Snowflake para desarrollar directrices e instrucciones (prompts) para que un large language model (LLM) ejecutara la tarea. Seguidamente, crearon una aplicación de Streamlit basada en el prompt en Cortex AI.

Método 1: La IA frente a los indicadores de referencia históricos

En un primer paso, compararon el rendimiento de los mensajes publicitarios generados por la IA con los datos de rendimiento históricos o los indicadores de referencia regionales establecidos para sus campañas. Esto permitió evaluar directamente si la IA superaba las prácticas recomendadas establecidas anteriormente. El equipo de la marca realizó revisiones para garantizar que el mensaje publicitario cumplía con los estándares de la marca y la calidad de la redacción. En general, los mensajes generados por la IA obtuvieron un mejor rendimiento, lo que a menudo demuestra una mejora de los CTR en comparación con los indicadores históricos o regionales.

Método 2: Pruebas A/B directas en LinkedIn

Para validar aún más estas conclusiones, el equipo de ABM realizó pruebas A/B en LinkedIn. Publicaron campañas en las que la mitad de la audiencia objetivo vio mensajes publicitarios originales, escritos por humanos, mientras que la otra mitad vio mensajes publicitarios generados por IA. Esta comparación directa proporcionó una medición clara e imparcial de la eficacia de la IA.

El mensaje publicitario generado por la IA volvió a dar en el clavo. Después de algunas pruebas finales, en última instancia, las campañas que utilizaron el mensaje generado por IA experimentaron un aumento del 54 % en el CTR en comparación con las que utilizaron la copia original. “Con la IA, ya no tenemos que elegir entre eficiencia y personalización, ahora podemos tener ambas”, afirma Maila Ruggiero, Account-Based Marketing Manager de Snowflake. “Por tanto, podemos escalar un mensaje impactante que capte la atención de clientes potenciales al abordar sus necesidades, desafíos y objetivos”.

Hasta la fecha, el equipo ha implementado con éxito el modelo y ahora se centra en mejorar sus capacidades para generar resultados ampliados e integrarlos en automatizaciones adicionales dentro del proceso de ejecución de campañas.

Para obtener más información sobre cómo los clientes utilizan la IA generativa con Snowflake y ver resultados reales, descarga el informe Los secretos para alcanzar el éxito con la IA generativa o explora las soluciones de IA de Snowflake.