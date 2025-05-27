ABM com uso de IA: dimensionando a precisão e o impacto em escala para o crescimento de B2B

A equipe de ABM também se aliou à equipe da marca Snowflake para personalizar as mensagens de anúncios para contas de vendas de alta prioridade. Considerando o número de contas geridas pela ABM e a importância de anúncios personalizados para o engajamento, a equipe decidiu testar se anúncios gerados por IA poderiam melhorar as CTRs, aumentando ainda mais o retorno sobre o investimento (ROI) geral da campanha, o que ajudaria no gerenciamento em escala.

O marketing baseado em conta usou o Cortex AI e trabalhou junto com a equipe da marca Snowflake para desenvolver diretrizes e solicitações para que um grande modelo de linguagem (LLM) realizasse a tarefa e, em seguida, criou um app no Streamlit a partir do prompt do Cortex AI.

Método n. 1: IA versus benchmarks históricos

Na primeira estratégia, eles compararam o desempenho do texto dos anúncios gerados por IA com dados históricos de desempenho ou benchmarks regionais estabelecidos para suas campanhas. Isso permitiu uma avaliação clara sobre se a IA poderia superar as práticas recomendadas estabelecidas anteriormente. A equipe da marca realizou análises para garantir que o texto de anúncios atendesse aos padrões e à qualidade de redação da marca. O desempenho geral dos anúncios gerados pela IA foi melhor, muitas vezes demonstrando melhorias nos CTRs em relação aos benchmarks históricos ou regionais.

Método n. 2: teste A/B prático no LinkedIn

Para validação adicional dessas descobertas, a equipe de ABM realizou testes A/B no LinkedIn. Eles realizaram campanhas em que a metade do público-alvo via o texto original de anúncios escrito por pessoas, enquanto a outra metade via o texto gerado por IA. Essa comparação completa forneceu uma medida clara e imparcial da eficácia da IA.

O anúncio gerado por IA mais uma vez superou as expectativas. Após alguns testes finais, concluiu-se que as campanhas que usam anúncios gerados por IA conseguem um aumento de 54% no número de CTRs em comparação àquelas que usam um texto original. "Com a IA, não precisamos mais escolher entre eficiência e personalização, podemos ter os dois", diz Maila Ruggiero, Account-Based Marketing Manager da Snowflake. "Agora podemos dimensionar em escala as mensagens que funcionam e aumentam a interação dos clientes em potencial com o foco em suas necessidades, desafios e metas."

Até o momento, a equipe lançou e implementou com sucesso o modelo. Agora, o foco é aprimorar os recursos que ele possui para gerar melhores resultados e integrá-lo a outras automações dentro do processo de execução de campanhas.

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