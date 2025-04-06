KI-gestütztes ABM: Skalierung von Präzision und Wirkung für B2B-Wachstum

Das ABM-Team arbeitete außerdem mit dem Markenteam von Snowflake zusammen, um Werbebotschaften für Vertriebskonten mit höchster Priorität zuzuschneiden. Angesichts der Anzahl der Konten, die ABM verarbeitet, und der Bedeutung personalisierter Kopien für Interaktionen entschied sich das Team zu testen, ob KI-generierte Werbekopien die Klickraten (Click-through Rates, CTRs) und den ROI von Kampagnen weiter steigern könnten, was bei der Skalierung helfen würde.

Accountbasiertes Marketing nutzte Cortex AI und arbeitete eng mit dem Markenteam von Snowflake zusammen, um Richtlinien und Prompts für ein Large Language Model zur Ausführung der Aufgabe zu entwickeln, und entwickelte dann eine Streamlit-App, die auf dem Prompt in Cortex AI basierte.

Methode 1: KI vs. historische Benchmarks

Im ersten Ansatz wurden die Performance von KI-generierten Werbetexten mit historischen Performancedaten verglichen oder regionale Benchmarks für ihre Kampagnen festgelegt. So konnte direkt beurteilt werden, ob KI die zuvor etablierten Best Practices übertreffen würde. Das Markenteam führte Überprüfungen durch, um sicherzustellen, dass der Werbetext den Markenstandards und der Schreibqualität entsprach. KI-generierte Kopien schnitten insgesamt besser ab, was oft eine Verbesserung der CTRs im Vergleich zu historischen oder regionalen Benchmarks belegt.

Methode 2: Head-to-Head A/B-Tests auf LinkedIn

Um diese Ergebnisse weiter zu validieren, führte das ABM-Team A/B-Tests auf LinkedIn durch. Sie führten Kampagnen durch, bei denen die Hälfte der Zielgruppe menschengeschriebene Original-Werbetexte sah, während die andere Hälfte KI-generierte Kopien sah. Dieser direkte Vergleich lieferte ein klares und unvoreingenommenes Maß für die Effektivität der KI.

KI-generierte Kopie traf erneut ins Schwarze. Nach einigen finalen Tests konnte die CTR bei Kampagnen mit KI-generiertem Creative um 54 % gesteigert werden, verglichen mit Kampagnen mit der ursprünglichen Kopie. „Mit KI müssen wir uns nicht mehr zwischen Effizienz und Personalisierung entscheiden – wir können beides haben“, so Maila Ruggiero, Account-Based Marketing Manager bei Snowflake. „Jetzt können wir Botschaften skalieren, die den Lärm reduzieren und potenzielle Kund:innen ansprechen, indem wir auf ihre Bedürfnisse, Herausforderungen und Ziele eingehen.“

Bis heute hat das Team das Modell erfolgreich eingeführt und implementiert und konzentriert sich nun darauf, seine Fähigkeiten zu erweitern, um erweiterte Outputs zu generieren und in zusätzliche Automatisierungen im Kampagnenumsetzungsprozess zu integrieren.

Wenn Sie mehr darüber erfahren möchten, wie Kundenunternehmen generative KI mit Snowflake nutzen, um konkrete Ergebnisse zu erzielen, laden Sie den Bericht „Das Geheimnis für den Erfolg mit generativer KI“ herunter oder entdecken Sie die KI-Lösungen von Snowflake.