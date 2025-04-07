ABM basé sur l’IA : dimensionner la précision et l’impact pour la croissance B2B

L’équipe ABM s’est également associée à l’équipe de la marque Snowflake pour personnaliser les messages publicitaires pour les comptes prioritaires. Compte tenu du nombre de comptes gérés par l’équipe ABM et de l’importance des messages personnalisés pour l’engagement, l’équipe a décidé de tester si les messages publicitaires générés par IA pouvaient améliorer les taux de clics (CTR) et le retour sur investissement global des campagnes, ce qui aiderait à scaler.

L’équipe ABM a utilisé Cortex AI et a travaillé en étroite collaboration avec l’équipe de la marque Snowflake pour développer des directives et des prompts pour un LLM afin d’exécuter la tâche. Elle a ensuite créé une application Streamlit basée sur le prompt dans Cortex AI.

Méthode n° 1 : IA et benchmarks historiques

Dans la première approche, l’équipe a comparé les performances des messages publicitaires générés par IA aux données de performances historiques ou établi des benchmarks régionaux pour ses campagnes. Cela a permis d’évaluer directement si l’IA surpasserait les meilleures pratiques établies précédemment. L’équipe en charge de la marque a mené des examens pour s’assurer que le message publicitaire répondait aux normes de la marque et était de qualité rédactionnelle. Les messages générés par IA ont été plus performants dans l’ensemble, avec souvent une amélioration du CTR par rapport aux benchmarks historiques ou régionaux.

Méthode n° 2 : tests A/B en face à face sur LinkedIn

Pour valider davantage ces conclusions, l’équipe ABM a mené des tests A/B sur LinkedIn. Elle a mené des campagnes où la moitié du public cible voyait des messages publicitaires originaux écrits par des êtres humains, tandis que l’autre moitié voyait des messages générés par IA. Cette comparaison directe a fourni une mesure claire et impartiale de l’efficacité de l’IA.

Le message généré par IA a une nouvelle fois fait mouche. Après quelques tests finaux, les campagnes utilisant le message généré par IA ont vu leur CTR augmenter de 54 % par rapport à celles utilisant le message original. « Grâce à l’IA, nous n’avons plus à choisir entre efficacité et personnalisation. Nous pouvons avoir les deux », explique Maila Ruggiero, Account-Based Marketing Manager chez Snowflake. « Désormais, nous pouvons diffuser un message impactant qui capte l’attention de nos prospects en répondant à leurs besoins, défis et objectifs. »

À ce jour, l’équipe a déployé et mis en œuvre le modèle avec succès et s’efforce désormais d’améliorer ses capacités pour générer des résultats plus importants et l’intégrer dans des automatisations supplémentaires dans le processus d’exécution des campagnes.

Pour en savoir plus sur la façon dont nos clients utilisent l’IA générative avec Snowflake pour obtenir des résultats concrets, téléchargez le rapport Les secrets pour réussir avec l’IA générative ou explorez les solutions d’IA de Snowflake.