La IA en deportes: el plan de juego basado en datos para el éxito

Ejecutar la jugada correcta en el momento adecuado, guiado por la información adecuada, es crucial en cualquier juego. Puede suponer una victoria para los equipos y sus aficionados.

La inteligencia artificial (IA) está creando oportunidades interesantes hoy en día para las organizaciones deportivas y de apuestas que buscan formas de superar a sus competidores mejorando sus estrategias personalizadas de interacción con los aficionados, ofreciendo nuevas oportunidades de monetización e impulsando las estrategias de operaciones de ligas y equipos existentes con las mejores herramientas disponibles.

A medida que las organizaciones deportivas se esfuerzan por satisfacer las las expectativas, cada vez mayores, de los aficionados y seguir siendo competitivas, los líderes del sector aprovechan la IA para ganar.

Conoce a tu oponente

Establecer estrategias ganadoras dentro y fuera del campo requiere un esfuerzo de equipo. También requiere investigación, conocimiento, estrategia y, sobre todo, tiempo.

Las organizaciones deportivas despliegan una gran cantidad recursos para recopilar montones de datos sobre aficionados, jugadores y mucho más. Los sistemas heredados, los enfoques antiguos y los datos segmentados pueden dificultar la extracción y maximización de los resultados de los datos estructurados, como las transacciones de compra de entradas o mercancías, y los datos no estructurados, como las imágenes de juegos.

Emplear lo último en IA y aprendizaje automático (machine learning, ML) ofrece un amplio abanico de compañeros de equipo virtuales que pueden implementar análisis predictivos para acelerar, optimizar y mejorar la calidad de los datos, o permitir a las organizaciones deportivas aprovechar la tecnología y la información para darles algo que todo el mundo desea: una ventaja ganadora.

Refuerza tu estrategia

Piensa en una estrategia de datos moderna como tu plan de juego: permite a las organizaciones formular preguntas claras sobre el estado de sus datos, reforzar sus puntos débiles, mejorar sus fortalezas y, lo que es crucial, ahorrar costes e impulsar eficiencias.

Una vez los equipos tienen todo en orden, la IA generativa se utiliza para crear nuevas oportunidades y crear experiencias más significativas para los aficionados, generar más valor para los patrocinadores y mejorar el rendimiento de los jugadores y los equipos. El creciente mercado de la IA generativa ofrece enormes oportunidades en todo el ecosistema deportivo gracias a una estrategia de datos moderna que las principales organizaciones deportivas ya están implementando:

Interacciones personalizadas con los aficionados y marketing: Los programas mejorados de fidelidad, las recomendaciones de contenido personalizadas y las campañas de marketing personalizadas para apoyar el ML, la IA generativa y la visión integral de los aficionados están permitiendo a las organizaciones deportivas llegar a públicos más amplios y emocionarles a través de experiencias personalizadas.

Creación y mejora automatizadas de contenido: las organizaciones deportivas utilizan la IA generativa para mejorar las experiencias de transmisión y streaming de los aficionados. Están automatizando otras opciones de comentarios y la traducción de emisiones a varios idiomas. También están automatizando visualizaciones basadas en datos que se incorporan a las transmisiones para atraer a los fans, desde los más informales hasta los más apasionados.

Análisis del rendimiento de jugadores y equipos: las principales organizaciones están maximizando el rendimiento y protegiendo el bienestar de los atletas mediante el uso de la IA generativa y el ML para analizar los datos de los jugadores, incluidas las métricas físicas y el rendimiento pasado, a fin de comprender los puntos fuertes y débiles de cada jugador y desarrollar regímenes de entrenamiento personalizados. También utilizan información automatizada para elaborar estrategias de creación de plantillas y la IA generativa para analizar a los equipos rivales y simular partidas como parte del desarrollo de los planes de juego.

Activación del patrocinio: optimizar la implementación del patrocinio es cada vez más importante, ya que el aumento de las tarifas de los derechos de los medios deportivos está haciendo que los patrocinios se encarezcan. La IA generativa, junto con el ML, está permitiendo implementaciones meditadas y gratificantes para ayudar a las organizaciones a garantizar que los patrocinadores sigan siendo los primeros en los que piensa el público.

Métricas clave para la medición del patrocinio: los patrocinadores están notando la ventaja de usar analíticas avanzadas para hacer un seguimiento de las impresiones, medir el alcance y el conocimiento de la marca, analizar datos demográficos, evaluar el sentimiento de la marca, ofrecer análisis de la competencia y métricas de ventas, y mucho más.

Cambiar el juego con una estrategia moderna de datos e IA

En este panorama dinámico, las organizaciones deportivas que aprovechan el poder de la IA y el ML tradicionales, la IA generativa y los datos, y adoptan una estrategia de datos moderna, son las que están en el equipo ganador.

En cualquier deporte, a veces un equipo es su oponente más duro. Esto puede observarse tanto en la oficina como en el terreno de juego:

Plataformas tecnológicas heredadas o herramientas que ya no son ágiles.

Un equipo con recursos humanos limitados encargado de gestionar tareas complejas relacionadas con los datos.

Falta de herramientas de hardware y software que ayuden al equipo a ser flexible y ágil.

Las empresas que actualizan su manual para incluir una estrategia de datos moderna pueden crear un ecosistema de datos conectado que ofrezca a su equipo una ventaja sobre la competencia.

Las principales plataformas de nube de datos modernas ofrecen una estrategia crucial y puntos fuertes a tu organización:

Reducción de la complejidad: las organizaciones deportivas, al igual que el resto de organizaciones, a menudo lidian con la gestión de soluciones de IA complejas y personalizadas. Salvar las distancias entre los equipos de datos técnicos y los equipos de operaciones empresariales y deportivas es un desafío. La capacidad de un Data Cloud de aprovechar la IA para evaluar e interpretar datos extensos pero específicos está permitiendo a las organizaciones deportivas aprovechar al máximo las herramientas basadas en IA para analizar el rendimiento o interactuar con los aficionados.

Menor coste total de la propiedad la gestión de grandes cantidades de datos de las interacciones con los jugadores y los aficionados para los modelos de IA puede ser costosa y lenta. Las plataformas modernas de Data Cloud, que permiten reunir todos tus datos en un lugar seguro y gobernado, están configuradas para que solo pagues por lo que utilizas. Además, conllevan un riesgo menor porque gestionan el riesgo de la infraestructura por ti.

Fácil de usar: las nubes de datos modernas son plataformas totalmente gestionadas, lo que elimina los gastos operativos de la infraestructura de gestión. Son flexibles, por lo que ofrecen agilidad y eficiencia. Además, aceleran la implementación y, por lo tanto, el éxito.

Seguridad y gobernanza integradas: las organizaciones deportivas gestionan datos confidenciales, incluidos los datos de los aficionados y las estrategias de rendimiento propias, y estos deben estar protegidos por la privacidad. Es esencial asegurarse de que la plataforma cuenta con una supervisión adecuada de las herramientas de IA utilizadas para analizar las estadísticas de los jugadores e interactuar con los aficionados, y que cumple las normativas relacionadas con la privacidad de los datos y la ética de la IA.

¿Estás listo para jugar?

Estas son solo algunas de las formas en que la IA generativa y una estrategia de datos sólida ayudan a las organizaciones deportivas a crecer y movilizar a sus aficionados, aumentar los ingresos y mejorar las operaciones sobre el terreno. Los equipos que invierten en una estrategia de datos moderna aprovechan nuevas oportunidades, hacen que sus datos sean más completos y prácticos, y se mantienen a la vanguardia de la competencia.

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