Ich bin seit über 20 Jahren in der Werbetechnologie- und Medienbranche tätig und erlebe hautnah deren unglaubliches Wachstum und ständige Neuerfindung. Es war eine wilde Reise. Von den Anfängen der digitalen Werbung bis hin zu den programmatischen und KI-gestützten Lösungen von heute war ich ein Antrieb, effektive, innovative und verantwortungsvolle Datenanwendung zum Nutzen von Unternehmen und Verbrauchern zu ermöglichen. Deshalb freue ich mich sehr, bei Snowflake als Global Head of Media, Entertainment und AdTech/MarTech tätig zu sein.

Das war keine unbedachte Entscheidung. Ich hatte das Privileg, mit einigen der talentiertesten Menschen und Organisationen in diesem Bereich zusammenzuarbeiten, darunter das IAB Tech Lab, Meta, Yahoo und Microsoft. Doch die Chance bei Snowflake, den Wandel der Branche zu beschleunigen, war einfach zu überzeugend, um sie zu verpassen.

Warum? Medien und Werbung befinden sich an einem kritischen Wendepunkt. Medien nähern sich immer mehr der rein digitalen Welt, und wir erleben auch die Konvergenz von AdTech und MarTech, wobei die Grenzen zwischen Markenbildung und Kundengewinnung über alle Medienkanäle hinweg verschwimmen. Der intelligente Einsatz von Daten ist kein Alleinstellungsmerkmal: Das ist der einzige Weg, um betriebliche Effizienz zu erreichen, Customer Journeys besser zu verstehen, personalisiertere Werbung und Medienerfahrungen zu ermöglichen und die gewünschten Geschäftsergebnisse zu erzielen. Dank der grundlegenden Position von Snowflake und seiner einzigartigen Architektur mit der Fähigkeit, unterschiedliche Datenquellen zu vereinen und sichere Data Collaboration zu ermöglichen, sind wir bestens aufgestellt, das verbindende Element für dieses nächste Kapitel zu sein. Wir können unternehmensweit und unternehmensübergreifend Datensilos aufbrechen und einen wirklich integrierten Ansatz für Medien, Marketing und Werbung verfolgen.