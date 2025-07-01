Innovationen in der AI Data Cloud: mein Wechsel zu Snowflake als GTM-Leiter für Medien, Unterhaltung und Adtech/Martech
Ich bin seit über 20 Jahren in der Werbetechnologie- und Medienbranche tätig und erlebe hautnah deren unglaubliches Wachstum und ständige Neuerfindung. Es war eine wilde Reise. Von den Anfängen der digitalen Werbung bis hin zu den programmatischen und KI-gestützten Lösungen von heute war ich ein Antrieb, effektive, innovative und verantwortungsvolle Datenanwendung zum Nutzen von Unternehmen und Verbrauchern zu ermöglichen. Deshalb freue ich mich sehr, bei Snowflake als Global Head of Media, Entertainment und AdTech/MarTech tätig zu sein.
Das war keine unbedachte Entscheidung. Ich hatte das Privileg, mit einigen der talentiertesten Menschen und Organisationen in diesem Bereich zusammenzuarbeiten, darunter das IAB Tech Lab, Meta, Yahoo und Microsoft. Doch die Chance bei Snowflake, den Wandel der Branche zu beschleunigen, war einfach zu überzeugend, um sie zu verpassen.
Warum? Medien und Werbung befinden sich an einem kritischen Wendepunkt. Medien nähern sich immer mehr der rein digitalen Welt, und wir erleben auch die Konvergenz von AdTech und MarTech, wobei die Grenzen zwischen Markenbildung und Kundengewinnung über alle Medienkanäle hinweg verschwimmen. Der intelligente Einsatz von Daten ist kein Alleinstellungsmerkmal: Das ist der einzige Weg, um betriebliche Effizienz zu erreichen, Customer Journeys besser zu verstehen, personalisiertere Werbung und Medienerfahrungen zu ermöglichen und die gewünschten Geschäftsergebnisse zu erzielen. Dank der grundlegenden Position von Snowflake und seiner einzigartigen Architektur mit der Fähigkeit, unterschiedliche Datenquellen zu vereinen und sichere Data Collaboration zu ermöglichen, sind wir bestens aufgestellt, das verbindende Element für dieses nächste Kapitel zu sein. Wir können unternehmensweit und unternehmensübergreifend Datensilos aufbrechen und einen wirklich integrierten Ansatz für Medien, Marketing und Werbung verfolgen.
Datenschutz und GenAI
Dann ist da noch der Elefant im Raum: Datenschutz. Die Regulierungslandschaft verändert sich rasant, Betriebssysteme und Browser entwickeln eigene Richtlinien und Verbraucher:innen fordern zu Recht mehr Kontrolle über ihre Daten. Das ist keine zu befürchtende Herausforderung, sondern eine Chance, ein vertrauenswürdigeres und nachhaltigeres Ökosystem aufzubauen. Snowflakes Engagement für Data Governance, Sicherheit, Technologien zur Verbesserung des Datenschutzes und Data Clean Rooms bietet Unternehmen den Grundstein für verantwortungsvolle Innovationen. Wir können unsere Kunden dabei unterstützen, Datensicherheit und Datenschutz in ihre Datenstrategien zu integrieren, das Vertrauen der Verbraucher zu stärken und wertvolle Einblicke und Ergebnisse zu gewinnen.
Und natürlich dürfen wir den seismischen Wandel nicht außer Acht lassen, der durch generative KI verursacht wird, die das Potenzial hat, alles von der Erstellung und Personalisierung von Inhalten bis hin zur Messung und Optimierung von Kampagnen zu revolutionieren. Stellen Sie sich vor, welche Möglichkeiten KI bietet, um nahtlos auf riesige Datasets zuzugreifen und diese zu analysieren, um hyperrelevante Kopien zu generieren, dynamisch Video-Assets zu erstellen oder sogar Verbraucherverhalten mit beispielloser Genauigkeit vorherzusagen. Die skalierbare Plattform und die robusten Datenfunktionen von Snowflake sind die ideale Grundlage für Unternehmen, um sich die Leistungsfähigkeit generativer KI zunutze zu machen und zu experimentieren, zu iterieren und letztlich ein neues Maß an Kreativität und Effizienz zu erschließen.
Aufbau vom Kern aus
Ich habe den größten Teil meiner Werbe-/Medienkarriere damit verbracht, Plattformen und Tools zu entwickeln, um die Monetarisierung von Verlagen/Medien zu unterstützen und Werbeprodukte zu skalieren. Snowflakes Position nahe dem „Kern“ des Data Stack macht es anders: Indem wir diesen Kern erweitern, können wir schnell und umfassend eine effektive und verantwortungsvolle Nutzung von Daten und KI fördern – und das nicht nur durch schrittweise Veränderungen innerhalb einer „äußeren Ebene“ nach der anderen.
Snowflakes Position in der Nähe des „Kerns“ des Data Stack macht den Unterschied aus: Die Verbesserung dieses Kerns kann den effektiven und verantwortungsvollen Einsatz von Daten und KI schnell und umfassend vorantreiben – mehr als eine schrittweise Veränderung in einer „äußeren Schicht“ nach der anderen zu bewirken.
Ich habe mich zudem dem Brückenbau verschrieben – zwischen Technologie und Business, zwischen verschiedenen Branchenakteuren sowie zwischen den Herausforderungen von heute und den Lösungen von morgen. Bei Snowflake sehe ich eine beispiellose Chance, diese Arbeit in großem Umfang fortzusetzen. Wir haben die Chance, Medieninhabende, Technologieanbieter sowie Marketingexpert:innen und Agenturen dabei zu unterstützen, das volle Potenzial ihrer Daten zu nutzen, komplexe Branchenveränderungen zu bewältigen und gemeinsam die Zukunft von Medien und Werbung zu gestalten.
Ich freue mich darauf, mit dem großartigen Team von Snowflake und unseren Kunden und Partnern zusammenzuarbeiten, um das nächste Kapitel der Medien- und Werbeinnovation zu definieren. Was ich bereits in den ersten Wochen gesehen habe – darunter der Snowflake Summit und das Cannes Lions Festival – hat mich noch zuversichtlicher gemacht, dass wir erfolgreich sein werden.