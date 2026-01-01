Ist Ihre Finanzorganisation bereit für den Einsatz generativer KI?

Als Branche, die auf Daten entwickelt wurde, ist der Bereich der Finanzdienstleistungen einer derjenigen, in denen KI-Technologien schon früh zum Einsatz kamen. In einer kürzlich durchgeführten Branchenumfrage gaben 46 % der Befragten an, dass künstliche Intelligenz die Kundenerfahrung verbessert hat, 35 % sagten, sie habe für betriebliche Effizienz gesorgt, und 20 % berichteten von einer Senkung der Gesamtbetriebskosten. Inzwischen hat die generative KI (GenAI) einen enormen Bedeutungszuwachs erfahren. Aus diesem Grund haben Organisationen begonnen, massiv in diese Technologie zu investieren. IDC erwartet, dass die weltweiten Ausgaben für generative KI von 16 Milliarden US-Dollar im Jahr 2023 auf 143 Milliarden US-Dollar im Jahr 2027 steigen werden, bei einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR, Compound Annual Growth Rate) von 73,8 %. Es wird erwartet, dass die Finanzdienstleistungsbranche mit prognostizierten Ausgaben in Höhe von 24,6 Milliarden US-Dollar im Jahr 2027 – das entspricht 17,2 % des gesamten GenAI-Marktes – einer der führenden Akteure im Bereich generativer KI sein wird.

Während die Möglichkeiten von generativer KI und Large Language Models (LLMs) grenzenlos sind, gibt es einige Datenherausforderungen und Risiken, derer sich Finanzverantwortliche bewusst sein müssen, wenn sie KI implementieren, die originäre Inhalte erzeugt. Der Zugang zu hochwertigen Quelldaten, wirksame Governance-Kontrollen und robuste Sicherheit sind von größter Bedeutung. Laut IDC setzt sich generative KI nur dann auf breiter Front durch, wenn die Nutzenden und Kund:innen den zugrunde liegenden Daten, Modellen und Applikationen vertrauen.

Hier erfahren Sie, wie Sie mit einer soliden Datenstrategie Ihrer Finanzorganisation helfen können, die Hindernisse und Blockaden zu überwinden, die einem Wettbewerbsvorteil durch generative KI im Wege stehen.