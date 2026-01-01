Der KI-Wendepunkt: was führende Unternehmen in Werbung, Medien und Unterhaltung 2025 wissen müssen

KI beweist, dass sie hier bleiben wird. 2023 sorgte für Staunen und 2024 gab es umfassende Experimente. 2025 wird das Jahr, in dem Unternehmen in Werbung, Medien und Unterhaltung mit KI-Anwendungen ernst werden. Aber es ist kompliziert: KI-Proof-of-Concept-Projekte werden aus der Sandbox in die Produktion übertragen – und einige der größten Befürworter von KI werden etwas mürrisch.

Wie man sich in einer solchen Landschaft zurechtfindet, ist absolut wichtig für mich und Top-Führungskräfte wie Snowflake CEO, Sridhar Ramaswamy, Snowflake Distinguished AI Engineer, Yuxiong Xe und andere branchenspezifische Expert:innen von Snowflake, die mitgearbeitet haben am Bericht KI und Daten: Prognosen für 2025. Von der Operationalisierung von KI bis hin zum Umschreiben von Führungskompetenzen: Wir prognostizieren, wie eine KI-beschleunigte Zukunft aussehen könnte (und was passieren könnte, wenn Unternehmen ihre grundlegenden Datenstrategien nicht umsetzen).

Werbe-, Medien- und Unterhaltungsunternehmen sind bereits datengestützte Unternehmen, was es einfacher gemacht hat, Technologien wie generative KI zu erkunden und zu implementieren.

Als Global Head of Media, Entertainment & Advertising bei Snowflake kann ich sagen, dass es bereits eine experimentelle Branche ist. Werbung, Medien und Unterhaltung führen Technologie in der Regel als eine der ersten ein. Doch auch wenn diese Branche nicht so streng reguliert wird wie Finanzdienstleistungen oder Gesundheitswesen, kann die kreative Art der Arbeit dazu führen, dass Probleme mit geistigem Eigentum häufiger auftreten.

Den Rest der Prognosen für Werbung, Medien, Unterhaltung und mehr finden Sie im Bericht „Snowflakes KI- und Daten-Prognosen für 2025“.