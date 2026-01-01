Der KI-Wendepunkt: was führende Unternehmen in Werbung, Medien und Unterhaltung 2025 wissen müssen
KI beweist, dass sie hier bleiben wird. 2023 sorgte für Staunen und 2024 gab es umfassende Experimente. 2025 wird das Jahr, in dem Unternehmen in Werbung, Medien und Unterhaltung mit KI-Anwendungen ernst werden. Aber es ist kompliziert: KI-Proof-of-Concept-Projekte werden aus der Sandbox in die Produktion übertragen – und einige der größten Befürworter von KI werden etwas mürrisch.
Wie man sich in einer solchen Landschaft zurechtfindet, ist absolut wichtig für mich und Top-Führungskräfte wie Snowflake CEO, Sridhar Ramaswamy, Snowflake Distinguished AI Engineer, Yuxiong Xe und andere branchenspezifische Expert:innen von Snowflake, die mitgearbeitet haben am Bericht KI und Daten: Prognosen für 2025. Von der Operationalisierung von KI bis hin zum Umschreiben von Führungskompetenzen: Wir prognostizieren, wie eine KI-beschleunigte Zukunft aussehen könnte (und was passieren könnte, wenn Unternehmen ihre grundlegenden Datenstrategien nicht umsetzen).
Werbe-, Medien- und Unterhaltungsunternehmen sind bereits datengestützte Unternehmen, was es einfacher gemacht hat, Technologien wie generative KI zu erkunden und zu implementieren.
Als Global Head of Media, Entertainment & Advertising bei Snowflake kann ich sagen, dass es bereits eine experimentelle Branche ist. Werbung, Medien und Unterhaltung führen Technologie in der Regel als eine der ersten ein. Doch auch wenn diese Branche nicht so streng reguliert wird wie Finanzdienstleistungen oder Gesundheitswesen, kann die kreative Art der Arbeit dazu führen, dass Probleme mit geistigem Eigentum häufiger auftreten.
Den Rest der Prognosen für Werbung, Medien, Unterhaltung und mehr finden Sie im Bericht „Snowflakes KI- und Daten-Prognosen für 2025“.
Prognose: Durch KI werden Werbetreibende mit ihren Budgets mehr erreichen können, weil es weniger Mittelsmänner geben wird.
Einer der wichtigsten Vorteile von KI-Tools ist die gesteigerte Effizienz während des gesamten Prozesses der Kommunikation mit Verbraucher:innen. Aktuell verlieren Werbetreibende fast die Hälfte ihres Geldes in der Zeit zwischen der Schaltung einer Anzeige und der Kundenansprache. KI wird Werbetreibenden ganz klar zugutekommen, indem sie mehr Umsatz für ihr Budget generieren.
Lassen Sie es mich kurz zusammenfassen: Für jeden Euro, den Werbetreibende ausgeben, gehen ca. 60 Cent an den Vertrieb und die Optimierung von Marketinginhalten über verschiedene Kanäle hinweg. Die verbleibenden 40 Cent werden in das Ökosystem zwischen Verkäufer und Käufer fließen. Während wir weiterhin die Konvergenz von AdTech und MarTech erleben – und da diese Konvergenz die Wertschöpfungskette durch das Vermeiden von Redundanzen verkürzt –, wird ein kleinerer Teil des Werbebudgets verschwinden, bevor es die Verbraucher:innen erreicht. Hier kann KI wirklich einen Unterschied machen, wenn es darum geht, den Prozess zu optimieren und den ROI von Marketingteams zu steigern.
Von erweiterten Anforderungen für den Verbraucherdatenschutz bis hin zur Einführung der neuesten und besten KI – Marketingteams können im gesamten Ökosystem mit Spannung rechnen. Seien Sie dabei bei David Fisher, Industry Principal Media & Entertainment – UK & EMEA, Snowflake; David Wells, Industry Principal AdTech & MarTech, Snowflake; und Erin Foxworthy, Industry Principal Agencies & Advertisers, Snowflake, beim Event 2025 AI + Data Predictions for Advertising, Media and Entertainment. Wir besprechen, wie Konvergenz das gesamte Ökosystem prägt, unsere Sicht zu Datenschutz und wie wir für die Zukunft planen.
Sollten Sie nicht dabei sein können, lesen Sie den vollständigen Bericht für den Rest meiner Prognosen 2025 für Werbung, Medien und Unterhaltung. Erhalten Sie Einblicke von sechs anderen Branchenexpert:innen und erhalten Sie aktuelle Daten- und KI-Prognosen von führenden Unternehmen wie Baris Gultekin, Head of AI bei Snowflake, und Brad Jones, Chief Information Security Officer bei Snowflake.