Snowflake bei Cannes Lions 2025

Partner- und Kundenupdates

Snowflake und unser offenes Ökosystem treiben die nächste Innovationswelle voran und bieten Partnern und Kunden die Flexibilität, Transparenz und Interoperabilität, die sie benötigen, um effektiver und präziser zu entwickeln, zu aktivieren und zu messen. Diese Ankündigungen spiegeln die wachsende Dynamik in unserem Daten- und Medien-Ökosystem wider, in dem Publisher, Werbetreibende und Agenturen komplexe Herausforderungen mit Geschwindigkeit, Skalierbarkeit und Präzision lösen. Von Identität und Aktivierung bis hin zu KI-gestützter Intelligence und Clean-Room-Kollaboration – diese nächste Innovationswelle beweist, welchen gemeinsamen Wert wir gemeinsam auf Snowflake erschließen.

Afterpay Media Network nutzt die Snowflake Native App von Narrative, um seine internen Käufersignale zu optimieren und plattformübergreifend zu aktivieren. Dank dieser Integration, die Narratives Federation of Identity nutzt, können Block, Inc. und seine Marken wie Afterpay, Square, Cash App und weitere Supergraphs für verbessertes Onboarding, Attribution und Frequenzmanagement erstellen.

„Bei Afterpay (Teil von Block, Inc.) nutzen wir Snowflake und Narrative, um eine nahtlose, sichere Data Collaboration zu ermöglichen, die eine wirklich ganzheitliche Sicht auf das Verbraucherverhalten ermöglicht. Mit der skalierbaren Plattform von Snowflake und den Data-Collaboration-Funktionen von Narrative liefern wir umfassende Einblicke in die Art und Weise, wie Verbraucher:innen Daten entdecken, entscheiden und kaufen.“ –Saket Mehta, Afterpay VP of Global Advertising, Block

Gemeinsam mit Audience Acuity for Identity baut Fanatics auf Snowflake ein Sportmediennetzwerk auf verschiedenen Plattformen auf. Mit Snowflake als wichtige unterstützende Infrastruktur können Fanatics nun Zielgruppen effizient zusammenstellen und an zahlreichen Zielen innerhalb einer einheitlichen Datenumgebung aktivieren.

„Snowflake ermöglicht es Fanatics, einen revolutionären Schritt nach vorne zu gehen, wenn es darum geht, wie wir Fans im großen Maßstab verstehen und mit ihnen interagieren. Wir schaffen neue Möglichkeiten, Erfahrungen zu personalisieren, Performance zu messen und die Zukunft der Sportmedien mit Präzision und Agilität zu gestalten.“ –Maddy Want, VP of Data, Fanatics

Hightouch verwandelt Snowflake in eine Datenplattform für Medienkaufende und -verkaufende und ermöglicht bessere Performance, schnellere Ausführung, Full-Funnel-Verantwortlichkeit und einheitliche Governance. Medienkaufende können Identitäten auflösen, präzise Zielgruppen aktivieren, Holdouts durchführen und Konversionen über mehr als 50 Medienkanäle senden. Verkaufende können kuratierte interne und externe Zielgruppen bereitstellen und Messungen in geschlossenen Schleifen durchführen – und das alles, ohne Daten außerhalb von Snowflake zu kopieren und zu speichern.

„Zu viele Medienteams müssen sich zwischen Skalierbarkeit und Sicherheit entscheiden – oder zwischen KI und Aktivierung. Mit Hightouch ist das nicht nötig. Wir machen Snowflake zum Control Center für Mediendaten: identitätsaufgelöst, ML-fähig und sofort über mehr als 50 Kanäle nutzbar – ohne Datenkopien, Verzögerungen oder Silos.“ –Ian Maier, AdTech Lead, Hightouch

Die datenschutzkonformen Identitätslösungen von ID5 sind jetzt in der Snowflake AI Data Cloud verfügbar und bieten nahtlosen Zugriff auf sichere Data Collaboration innerhalb der vertrauenswürdigen Snowflake-Umgebung. Dank dieser Partnerschaft können Snowflake-Kunden ihre Daten anreichern, die Zielgruppenreichweite erhöhen und die Kampagnen-Performance geräteübergreifend steigern. So wird eine einheitliche, skalierbare Adressierbarkeit auch in Cookie-freien und nicht authentifizierten Umgebungen bei gleichzeitiger Einhaltung des Datenschutzes gewährleistet.

Das kontextbezogene Produkt von Kargo nutzt Snowflake Cortex AI, um mithilfe von KI Kohorten für relevante Verbraucheransprache zu erstellen. Diese Methode geht über Standardtaxonomien hinaus und ermöglicht Marketingexpert:innen die Verwendung von Zielgruppenbeschreibungen in natürlicher Sprache, die maßgeschneiderte Segmente erstellen. In Zusammenarbeit mit Snowflake hat Kargo dieses Produkt durch die Zusammenarbeit an einer integrierten Lösung auf den Markt gebracht.

„Die Partnerschaft von Kargo mit Snowflake treibt eine neue Innovationswelle in der Werbetechnologie voran: skalierbare KI mit intuitivem Zielgruppendesign zu verbinden. Diese Zusammenarbeit definiert neu, wie Daten die Kreativität ankurbeln und intelligentere, schnellere Lösungen liefern, die das gesamte Marketing-Ökosystem aufwerten.“ –Andy Owens, VP of Data and Analytics, Kargo

Magnite Access, das zentrale Datenangebot von Magnite, nutzt jetzt die Data Clean Rooms von Snowflake, um interne Datenaktivierungs-, Omni-Channel-Anzeigenexpositions- und Konversionsdaten zu zentralisieren und so bessere Werbeergebnisse und höhere Umsätze für Publisher zu erzielen.

„Magnite möchte seinen Kunden helfen, das Beste aus ihren Daten herauszuholen. Dank der leistungsstarken und sicheren Infrastruktur von Snowflake, die in Magnite Access integriert ist, können Benutzer:innen Daten nahtlos integrieren, Zielgruppen in großem Umfang aktivieren und sogar internationale Zielgruppensegmente erstellen.“ –Kristen Williams, SVP of Partnerships, Magnite

Newton Research stellt Marken, Agenturen und Verlagen AI Agents zur Verfügung, die speziell für Marketing Analytics entwickelt wurden – und zwar direkt in Snowflake. Newton unterstützt Marketing-Mix-Modelle (MMMs), Multi-Touch-Attribution (MTA), Inkrementalitätstests, Pacing, Budgetumverteilung sowie Analytik nach Kampagnen – schneller, sicherer und umfassender.

Die Medienabteilung von NIQ baut in Zusammenarbeit mit Snowflake eine sichere Datenumgebung auf, die es Werbetreibenden und Medienunternehmen ermöglicht, Daten zur Anzeigenpräsenz mit den internen Vertriebsdaten von NIQ zu kombinieren. Werbetreibende können so die Auswirkungen des Marketings auf den Gewinn einer Marke genau messen.

PubMatics Partnerschaft mit Snowflake bietet einen differenzierten Ansatz zur Aktivierung von Geschäftsdaten, der den Daten einen neuen, schrittweisen Mehrwert verschafft, indem eine sichere und skalierbare Zielgruppenansprache im gesamten Premium-Omni-Channel-Bestand von PubMatic ermöglicht wird. Da weniger Systeme die Daten berühren und die volle Kontrolle behalten wird, verbessert diese Integration die Performance und den Datenschutz auf eine Weise, die wirklich einzigartig für das Ökosystem ist.

„Wir freuen uns riesig, mit Snowflake eine wirklich differenzierte Lösung auf den Markt zu bringen. Indem wir die Assets von Geschäftsdatenpartnern innerhalb der Snowflake-Infrastruktur vollständig kontrolliert halten, vereinfachen wir den Betrieb und senken die Kosten, ohne jemals den Datenschutz zu gefährden. Dieser einzigartige Ansatz ermöglicht präzises Targeting in Echtzeit im gesamten Omni-Channel-Bestand von PubMatic und schafft einen sicheren, skalierbaren Pfad zu Performance, der für die Zukunft der Werbung entwickelt wurde.“ –Elena Lau, VP of Business Development and Partner Management, PubMatic

Mit dem neuen MCP-basierten Identity-Matching-Protokoll von Samba TV können agentische Applikationen Data Clean Rooms durchlaufen und so die Data Collaboration für Werbetreibende und Medieninhaber beschleunigen. Samba-eigene Signale aus dem Fernsehen, Verhaltens- und Kontextdaten werden über dieses Protokoll verfügbar sein. Die Identität, die diskrete Clean Rooms durchquert, macht Snowflake zu einer datenschutzkonformen Supersignal-Aggregation, auf die die Branche gewartet hat.

Mit der neuen Connector App von The Trade Desk in Snowflake können Marketingexpert:innen das Onboarding automatisieren und die Segmentaktivierung im DSP von The Trade Desk beschleunigen. Über eine Anwendung können Unternehmen interne Daten, einschließlich CRM-Daten als UID2, benutzerdefinierte Zielgruppen und Produktkataloge auf SKU-Ebene senden und Daten auf Protokollebene zurück in Snowflake erhalten. Diese Integration optimiert Closed-Loop-Marketing und verbindet Activation Insights mit Werbung für bessere Ergebnisse.

Yahoo DSP entwickelt einen Snowflake Data Clean Room, um das Onboarding interner Daten zu vereinfachen und sichere, datenschutzkonforme Analysen zu ermöglichen. Die Integration unterstützt Ad-Log-Abfragen zur Ergebnismessung und ermöglicht es Publishern, ihre IDs innerhalb von Snowflake der Yahoo Connect ID zuzuordnen. So wird die Bestandsqualität verbessert und Betrug reduziert. Dies gibt Publishern eine sichere, individuelle Möglichkeit, ihre Zielgruppen in Yahoo DSP zu monetarisieren und gleichzeitig das Vertrauen der Benutzer:innen zu wahren.

„Bei Yahoo DSP konzentrieren wir uns darauf, Partnern die Flexibilität und Kontrolle zu geben, die sie beim Data Sharing benötigen. Unsere Partnerschaft mit Snowflake ist Teil unseres Engagements, Werbetreibenden und Publishern eine sichere und verantwortungsvolle Zusammenarbeit zu ermöglichen. In der heutigen Welt mit Datenschutzfokus ist es für die Branche wichtiger denn je, beim Schutz von Verbraucherdaten zusammenzuarbeiten – und wir sind stolz, gemeinsam mit Snowflake diese Mission zu unterstützen.“ –Giovanni Gardelli, VP of Ads Data Products, Yahoo DSP