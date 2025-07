Impulsionando a inovação no AI Data Cloud: por que me juntei à Snowflake para liderar o GTM para o setor de mídia, entretenimento e AdTech/Martech

Privacidade e IA generativa

Há também o “calcanhar de Aquiles”: a privacidade. O cenário regulatório muda rapidamente, os sistemas operacionais e os navegadores estão estabelecendo suas próprias políticas, e os consumidores exigem com razão mais controle de seus dados. Não se trata de um desafio a ser temido, mas uma oportunidade para criar um ecossistema mais confiável e sustentável. O compromisso da Snowflake com a governança de dados, a segurança, as tecnologias que aumentam a privacidade e os data clean rooms fornecem as bases para que as empresas inovem de forma responsável. Podemos ajudar nossos clientes a integrar a privacidade e a proteção de dados às suas estratégias de dados, promovendo a confiança do consumidor e, ao mesmo tempo, extraindo insights e resultados valiosos.

E, é claro, não podemos ignorar a mudança sísmica causada pela IA generativa, que tem o poder de revolucionar tudo, desde a criação de conteúdo e a personalização até a medição e otimização de campanhas. Imagine as possibilidades quando a IA é capaz de acessar e analisar continuamente grandes conjuntos de dados para gerar cópia hiper-relevante, criar ativos de vídeo de modo dinâmico ou até prever o comportamento do consumidor com precisão sem precedentes. A plataforma dimensionável e os eficazes recursos de dados da Snowflake são a base ideal para que as empresas aproveitem o poder da IA generativa, permitindo-lhes experimentar, iterar e, em última análise, atingir novos níveis de criatividade e eficiência.

Desenvolvimento na base

Passei a maior parte da minha carreira em publicidade/mídia criando plataformas e ferramentas para oferecer suporte à monetização de publishers/mídia e dimensionar produtos de publicidade em escala. A posição do Snowflake perto do "núcleo" do data stack faz toda a diferença: reforçar esse núcleo pode promover de forma rápida e extensiva um uso eficaz e responsável dos dados e da IA, mais do que realizar mudanças graduais dentro de uma "capa externa" de cada vez.