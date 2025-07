Snowflake presenta una startup: Chaos Labs

Mitigare il rischio in ambienti incerti è una competenza preziosa che Chaos Labs ha imparato a padroneggiare nel mondo della finanza on-chain. Abbiamo parlato con il fondatore e CEO dell’azienda, Omer Goldberg, per conoscere i suoi obiettivi, le lezioni apprese e in che modo Snowflake sta aiutando la sua azienda a fornire parametri di rischio in tempo reale a una base di clienti in crescita.

Come descriveresti Chaos Labs in una sola frase?

Chaos Labs crea tecnologie che rendono i mercati più sicuri e accessibili.

I nostri sistemi di gestione del rischio, oracoli e modelli AI aiutano i principali protocolli a garantire miliardi di valore e al contempo democratizzare l’accesso a sofisticati strumenti finanziari.

Cosa ti ispira in quanto fondatore di startup?

La nostra missione è stimolare la crescita globale della finanza rendendola sicura, scalabile e accessibile a tutti. Attraverso i nostri prodotti principali, gestiamo centinaia di miliardi ogni mese, garantendo al contempo la sicurezza dei nostri clienti e la protezione dei loro fondi. Siamo motivati essenzialmente dalla fiducia che creiamo e l’impatto che produciamo.

Quale problema risolve Chaos Labs? Come avete identificato il problema?

Quattro anni fa, la finanza on-chain era appena agli inizi come settore. C’erano centinaia di miliardi di dollari che affluivano, ma non c’erano strumenti robusti e data-driven per determinare come gestire i fondi e i flussi in tempo reale.

Il mio ruolo precedente era in Instagram e Facebook, dove facevamo molti test A/B sulle configurazioni di produzione per capire cosa fosse ottimale. Nella finanza non è possibile farlo, perché si tratta di valore diretto, quindi la cosa migliore da fare è eseguire simulazioni. Abbiamo costruito una piattaforma di simulazione specializzata per le blockchain che è servita come terreno per ottimizzare piattaforme finanziarie, borse valori, applicazioni di prestito e credito in modo sicuro.

Qual è la cosa più interessante che Chaos Labs fa oggi con i dati?

I dati sono al centro del nostro lavoro. Calcoliamo il valore a rischio con milioni di punti dati in tempo reale per ogni applicazione con cui lavoriamo. La nostra piattaforma AI proprietaria estrae quindi segnali unici per il settore, il che ci consente di proteggere ulteriormente le previsioni e prevedere dove colpirà il rischio.

In che modo Snowflake si inserisce nel tuo data stack?

Snowflake è essenziale per il nostro stack di analisi dei dati. Quando si parla di blockchain, si parla di dati su scala enorme. Tuttavia, c’è molto rumore e non molto segnale. Per estrarre le metriche e gli insight di cui abbiamo bisogno, abbiamo creato le nostre pipeline di dati, che trasformano i dati e poi li trasferiscono in Snowflake. Snowflake funge quindi da data lake, in cui la nostra intelligenza artificiale, i nostri ricercatori e analisti possono interfacciarsi con dati puliti in modo rapido e affidabile.

C’è una caratteristica o una capacità in particolare che ti consente di fare di più nel tuo campo di lavoro?

Oggi i nostri sistemi potenziano i più grandi exchange di criptovalute del mondo. Dietro le quinte, ogni volta che le persone fanno una richiesta di scambio, il prezzo e il preventivo che ricevono arriva da noi. Dovevamo creare un’API per trasmettere i prezzi in streaming in tempo reale con una granularità molto, molto bassa: ci servivano porzioni di secondo, 1 minuto, 5 minuti, 10 minuti e così via. Senza Snowflake, ci sarebbe voluto uno sforzo eroico per creare tutte queste diverse viste dei dati. Ma nei momenti di picco, l’API che abbiamo creato può servire 10.000 richieste al secondo, e bastava una sola persona per configurare tutto questo con Snowflake.

Come azienda che utilizza il proprio algoritmo AI, qual è la tua opinione sul panorama in rapida evoluzione dei LLM?

Penso che i recenti sviluppi dei modelli di ragionamento basati sull’AI siano sorprendenti per le startup. La soglia per l’innovazione si è notevolmente ridotta, aprendo un’enorme porta per startup come noi che dispongono di dati unici per creare qualcosa di nuovo sul mercato. È quello che abbiamo fatto con Snowflake. Siamo stati in grado di creare i nostri data set proprietari per la distillazione e altri metodi di fine-tuning dei nostri modelli, e possiamo farlo con un piccolo team di soli cinque ingegneri, mentre fino a pochi anni fa forse ce ne sarebbero voluti centinaia.

Qual è il consiglio più prezioso che hai mai ricevuto sulla gestione di una startup?

Molti consigli non valgono tanto. Il successo consiste nel fare un passo alla volta; non esistono regole per costruire qualcosa di significativo. La vera chiave è la coerenza. Ed essere brutalmente onesti con te stessi su ciò che realmente promuove il progresso per i tuoi clienti e la tua azienda, non solo su ciò che sembra essere progresso.

Che lezione hai imparato nel peggiore dei modi?

Le lezioni sono innumerevoli, ma una in particolare è che la convinzione è la chiave. Sii attento nel prendere le decisioni, ma quando ti rendi conto di aver fatto una mossa sbagliata, sii consapevole e veloce nel correggerla.

Infine, quando pensi al futuro del tuo settore, dove vedi Chaos Labs?

Saremo la spina dorsale dei mercati finanziari, fornendo all’infrastruttura dei mercati finanziari oracoli e dati sul rischio e migliorando l’esecuzione on-chain per qualsiasi attore che si presenti.

