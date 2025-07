Snowflake, startup em destaque: Chaos Labs

No mundo das finanças on-chain, um conhecimento valioso que a Chaos Labs domina completamente é como reduzir os riscos em ambientes instáveis. Conversamos com o fundador e CEO da empresa, Omer Goldberg, para conhecer seus objetivos, as lições aprendidas ao longo do processo e como o Snowflake está ajudando sua empresa a fornecer parâmetros de risco em tempo real para uma base de clientes crescente.

Como você descreveria a Chaos Labs em uma única frase?

A Chaos Labs desenvolve uma tecnologia que torna os mercados mais seguros e acessíveis.

Nossos sistemas de gestão de riscos, assistentes e modelos de IA ajudam os principais protocolos a obter valores na casa dos bilhões de euros e, ao mesmo tempo, democratizar o acesso a ferramentas financeiras sofisticadas.

Como fundador, qual a sua fonte de inspiração?

Nossa missão é incentivar o crescimento global do setor financeiro, tornando-o seguro, dimensionável e acessível para todos. Com os nossos principais produtos, gerenciamos centenas de bilhões em volume por mês, garantindo que nossos clientes se sintam seguros e que seus fundos permaneçam protegidos. É a confiança que criamos e o impacto que causamos que realmente nos motiva.

Que problema a Chaos Labs resolve? Como esse problema foi identificado?

Há quatro anos, o cenário financeiro on-chain estava apenas começando como um setor. Havia um investimento de centenas de bilhões de dólares acontecendo. No entanto, não existiam ferramentas sólidas e baseadas em dados para ajudar a determinar como gerenciar fundos e operar em tempo real.

Antes, trabalhei no Instagram e no Facebook, onde fazíamos muitos testes A/B sobre configurações de produção para entender qual a solução ideal. Não é possível fazer isso em finanças, pois você está lidando com um valor direto, então a melhor opção é realizar simulações. Criamos uma plataforma de simulação especializada em blockchain, que serviu de local para otimizar, de forma segura, plataformas financeiras, trocas, aplicações de empréstimos e créditos.

Em relação aos dados, o que a Chaos Labs tem feito de mais interessante com eles?

Os dados são essenciais para o que fazemos. Calculamos o valor em risco com milhões de pontos de dados em tempo real para cada aplicação com a qual trabalhamos. Nossa plataforma de IA proprietária extrai sinais exclusivos do setor, o que nos permite proteger ainda mais as previsões e prever em que áreas pensamos que o risco ocorrerá.

Como o Snowflake se encaixa no seu data stack?

O Snowflake é fundamental para nosso stack de análise de dados. Quando você fala sobre blockchain, você está falando de dados em uma enorme escala. No entanto, há muito ruído e não muito sinal. Para extrair as métricas e os insights de que precisamos, criamos nossos próprios pipelines de dados, que transformam os dados e os enviam para o Snowflake. Sendo assim, de fato, o Snowflake funciona como nosso data lake, onde nossos profissionais de IA, pesquisadores e analistas podem interagir com dados limpos de forma rápida e confiável.

Algum recurso ou função específica que permita à empresa inovar em sua área de atuação?

Atualmente, nossos sistemas viabilizam as maiores transações de cripto do mundo. Em segundo plano, sempre que as pessoas fazem um pedido para realizar uma transação, o preço e a cotação que recebem vêm da nossa empresa. Precisávamos criar uma API para informar os preços em tempo real, com uma granularidade extremamente baixa, em termos de frações de um segundo, 1 minuto, 5 minutos, 10 minutos e assim por diante. Sem o Snowflake, a tarefa de ampliar e criar todas essas visualizações diferentes dos dados teria exigido um esforço gigantesco. No entanto, em momentos de pico em volume de negociação, a API que criamos pôde atender a 10.000 solicitações por segundo, e apenas uma pessoa precisou configurar tudo isso com o Snowflake.

Como uma empresa que usa o próprio algoritmo de IA, qual é a sua opinião sobre o cenário em rápida mudança dos LLMs?

Acredito que os recentes avanços em modelos de raciocínio de IA são incríveis para startups. O tempo necessário para a inovação reduziu muito. Isso abre uma grande porta para startups como a nossa, que têm dados únicos capazes de criar algo que é realmente novo no mercado. Foi isso que fizemos com o Snowflake. Conseguimos criar nossos conjuntos de dados proprietários para destilação e outros métodos de ajuste dos nossos modelos, e conseguimos fazer isso com uma equipe pequena de apenas cinco engenheiros. Acredito que, há alguns anos atrás, isso poderia ter precisado de uma equipe com centenas de profissionais.

Qual foi o conselho mais valioso que você já recebeu sobre como administrar uma startup?

Muitos conselhos não se aplicam tanto. Sucesso significa dar um passo de cada vez. Não há um manual que ensine como criar algo realmente significativo. O segredo é a persistência. E manter um foco, extremamente honesto com você mesmo, sobre o que realmente traz resultados para seus clientes e os seus negócios, não se baseando apenas em sentimentos do que isso poderia ser.

Uma lição você precisou aprender da maneira mais difícil?

São tantas lições, mas uma se destaca: convicção é fundamental. Tome decisões com cuidado, mas quando notar que fez uma mudança errada, seja realista e aja rápido para consertar.

Por fim, quando se pensa no futuro do setor, como você imagina a Chaos Labs?

Queremos ser o backbone dos mercados financeiros, fornecendo uma infraestrutura para as operações financeiras com assistentes oráculos e dados de risco, bem como melhorando a execução on-chain para qualquer novidade que surgir.

Conheça melhor a Chaos Labs, inclusive algumas de suas atuais oportunidades de emprego, em chaoslabs.xyz. Tem uma startup que esteja desenvolvendo o Snowflake? Confira o Startup Program, Powered by Snowflake, para obter mais informações sobre como a Snowflake pode ajudar a investir nos objetivos da sua startup.