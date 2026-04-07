Snowflake presenta una startup: Sema4.ai

Nella serie di blog Snowflake presenta una startup chiediamo ai fondatori quali problemi stanno risolvendo, quali app stanno creando e cosa hanno imparato durante il loro percorso imprenditoriale. In questa intervista incontriamo Paul Codding, Co-Founder di Sema4.ai e scopriamo come la sua azienda punta a valorizzare la conoscenza istituzionale dei dipendenti permettendo a ogni esperto di business di creare agenti AI.

Cosa ha ispirato te e il tuo team a fondare Sema4.ai?

Mi dà la motivazione vedere gli utenti aziendali — gli esperti di dominio che conoscono davvero i processi — avere finalmente gli strumenti per trasformare la loro competenza in automazione intelligente. Nel corso della mia carriera in AWS e Cloudera, ho visto professionisti del business faticare a tradurre le loro conoscenze in soluzioni tecnologiche, e dipendere sempre da risorse tecniche scarse e altamente specializzate. Il momento decisivo è arrivato quando abbiamo capito che gli agenti AI potevano essere definiti in linguaggio naturale dalle persone che conoscono meglio il lavoro. È questo che ci ha spinto a creare Sema4.ai:, democratizzando la creazione di agenti AI affinché ogni esperto di business possa diventare un costruttore di automazione.

Cosa distingue Sema4.ai dalle altre soluzioni basate su agenti?

Mentre altri si concentrano su agenti conversazionali semplici, noi permettiamo agli agenti di comprendere documenti complessi, eseguire analisi matematiche su dati reali su scala enterprise e integrare insight tra fonti di dati strutturati e non strutturati. I nostri agenti non si limitano a parlare dei dati: lavorano con i dati, li trasformano e li utilizzano per automatizzare processi aziendali completi. Questa è la differenza tra un’AI che parla e un’AI che lavora.

Perché avete scelto di costruire il vostro business su Snowflake?

Snowflake Native App Framework ha rivoluzionato ciò che è possibile fare con il deployment dell’AI in ambito enterprise. Distribuiamo agenti AI direttamente dove risiedono i dati aziendali. I nostri agenti funzionano nativamente in Snowflake utilizzando Snowflake Cortex AI, accedendo ai dati dei clienti con architettura zero-copy e rispettando i confini di sicurezza Snowflake. Possiamo passare dall’idea alla produzione in pochi giorni invece che mesi, cambiando radicalmente il modo in cui le aziende adottano gli agenti AI.

In che modo lavorare con Snowflake ha influenzato la crescita di Sema4.ai?

Cicli di vendita più rapidi e semplificati, insieme a una visibilità globale GTM, sono stati trasformativi per noi. Con Snowflake, la frizione nei processi di procurement che normalmente aggiunge da tre a sei mesi ai progetti AI semplicemente scompare: i clienti acquistano Sema4.ai utilizzando la loro spesa Snowflake esistente, evitando lunghi cicli legali e di approvvigionamento. Allo stesso tempo, l’accesso alla base di oltre 12.000 clienti Snowflake ci offre un contatto immediato con aziende nei settori dei servizi finanziari, della sanità e del settore pubblico che hanno bisogno di agenti AI ma non possono scendere a compromessi su sicurezza e conformità. Raggiungiamo clienti in settori altamente regolamentati che non prenderebbero in considerazione soluzioni AI cloud tradizionali e apriamo mercati che avremmo impiegato mesi a penetrare con approcci di vendita enterprise tradizionali.

l’AI sta influenzando la strategia e i processi di sviluppo della vostra startup?

Due innovazioni sono state decisive: i modelli di reasoning, in grado di gestire attività complesse e multi-step, e la velocità di sviluppo che ci consente di passare dall’idea a un prototipo funzionante in pochi giorni invece che mesi.

I modelli di reasoning hanno reso possibile automatizzare processi aziendali prima irrealizzabili, perché richiedono valutazioni contestuali e gestione delle eccezioni. I nostri agenti non seguono semplici script: comprendono il lavoro e si adattano a nuove situazioni. Questo significa che non competiamo solo con altre aziende software, ma anche con processi manuali che non sono mai stati automatizzati.

La velocità di innovazione ha completamente ridefinito la nostra roadmap. Funzionalità che pensavamo richiedessero mesi vengono rilasciate in settimane grazie alla possibilità di prototipare e validare rapidamente con clienti reali.

Come founder di startup, qual è la tua prospettiva sul panorama AI in così rapida evoluzione?

Lo sviluppo più entusiasmante è l’emergere di modelli di reasoning in grado di seguire in modo coerente logiche di business complesse, un elemento finora mancante per gli agenti di enterprise AI. Ma l’impatto reale si ha quando queste capacità possono accedere e utilizzare efficacemente i dati aziendali, combinando in tempo reale informazioni provenienti da database, documenti e file per prendere decisioni informate.

Ciò che mi preoccupa è l’eccessiva attenzione alle capacità dei modelli rispetto alla loro reale prontezza per l’ambiente enterprise. Sicurezza, governance e integrazione dei dati sono fondamentali per l’adozione in azienda. Alcune soluzioni AI non riescono a lavorare efficacemente con dati complessi e provenienti da più fonti, che rappresentano la realtà dei processi aziendali. Senza la capacità di combinare e analizzare in modo fluido dati da fonti diverse, anche i modelli più avanzati restano limitati a attività superficiali.

Cosa vi aspetta per il futuro di Sema4.ai?

Stiamo rendendo possibile l’automazione di processi aziendali che finora non potevano essere automatizzati. La chiave è combinare reasoning AI, dati aziendali in tempo reale e document intelligence per gestire workflow complessi e multi-step che richiedono valutazioni simili a quelle umane su più sistemi e tipologie di documenti, come la riconciliazione finanziaria, la revisione dei contratti o il ciclo quote-to-cash. Tra cinque anni la domanda non sarà più “Possiamo automatizzarlo?”, ma “Perché non lo abbiamo ancora automatizzato?”. Stiamo passando dall’automazione di singole attività all’automazione di interi processi aziendali.



Scopri di più sugli agenti e sugli strumenti di automazione di Sema4.ai su sema4.ai oppure prova la piattaforma agenti nel Marketplace Snowflake. Se sei una startup che sviluppa su Snowflake, scopri il programma Snowflake for Startups per capire come Snowflake può supportare i tuoi obiettivi.