Startup destacada de Snowflake: Chaos Labs

Mitigar el riesgo en entornos inciertos es una habilidad valiosa, y una que Chaos Labs ha dominado para el mundo de las finanzas en cadena. Hablamos con el fundador y CEO de la empresa, Omer Goldberg, para conocer sus objetivos, las lecciones que ha aprendido por el camino y cómo Snowflake está ayudando a su negocio a ofrecer parámetros de riesgo en tiempo real a una base de clientes en crecimiento.

¿Cómo describirías Chaos Labs en una sola frase?

Chaos Labs desarrolla tecnología que hace que los mercados sean más seguros y accesibles.

Nuestros sistemas de gestión de riesgos, oráculos y modelos de inteligencia artificial (IA) ayudan a los principales protocolos a proteger miles de millones en valor, al tiempo que democratizan el acceso a herramientas financieras sofisticadas.

¿Qué te inspira como fundador?

Nuestra misión es impulsar el crecimiento global de las finanzas haciéndolas seguras, escalables y accesibles para todo el mundo. A través de nuestros productos principales, gestionamos cientos de miles de millones en volumen cada mes, a la vez que garantizamos que nuestros clientes se sientan seguros y que sus fondos permanezcan protegidos. Lo que de verdad nos impulsa es la confianza que generamos y el impacto que logramos.

¿Qué problema resuelve Chaos Labs? ¿Cómo identificaste ese problema?

Hace cuatro años, las finanzas en cadena apenas estaban empezando como sector. Entraban cientos de miles de millones de dólares, pero no había herramientas sólidas, basadas en datos, que ayudaran a determinar cómo gestionar los fondos y los flujos en tiempo real.

Antes trabajaba en Instagram y Facebook, donde hacíamos muchas pruebas A/B en configuraciones de producción para entender qué era lo óptimo. No puedes hacer eso en finanzas, porque estás trabajando con valor directo, así que lo mejor que puedes hacer es ejecutar simulaciones. Creamos una plataforma de simulación especializada en blockchains que servía como base para optimizar plataformas financieras, bolsas de valores, aplicaciones de préstamo y crédito de forma segura.

¿Qué es lo más interesante que está haciendo Chaos Labs con los datos hoy en día?

Los datos son fundamentales para lo que hacemos. Calculamos el valor expuesto al riesgo con millones de puntos de datos en tiempo real para cada aplicación con la que trabajamos. Nuestra plataforma de IA propietaria extrae después señales únicas del sector, lo que nos permite reforzar aún más las previsiones y predecir dónde creemos que se materializará el riesgo.

¿Cómo encaja Snowflake en tu pila de datos?

Snowflake es fundamental para nuestra pila de analítica de datos. Cuando hablas de blockchain, hablas de datos a una escala enorme. Sin embargo, hay mucho ruido y poca señal. Para extraer las métricas y la información que necesitamos, hemos creado nuestros propios flujos de datos, que transforman los datos y luego los envían a Snowflake. Así que, en la práctica, Snowflake funciona como nuestro data lake, donde nuestra IA, nuestros investigadores y nuestros analistas pueden interactuar con datos limpios de forma rápida y fiable.

¿Hay alguna característica o capacidad en particular que te permita ir más allá en tu campo de trabajo?

Hoy, nuestros sistemas impulsan las mayores transacciones de criptomonedas del mundo. Entre bambalinas, cada vez que alguien solicita realizar una operación, el precio y la cotización que recibe provienen de nosotros. Teníamos que crear una API para transmitir los precios en tiempo real con una granularidad muy, muy baja: necesitábamos fracciones de segundo, 1 minuto, 5 minutos, 10 minutos, etc. Sin Snowflake, habría supuesto un esfuerzo titánico poner en marcha y crear todas estas vistas diferentes de los datos. Pero, en los picos de volumen de operaciones bursátiles, la API que creamos puede atender 10 000 solicitudes por segundo, y solo hizo falta una persona para configurar todo eso con Snowflake.

Como empresa que utiliza su propio algoritmo de IA, ¿qué opinas del panorama de los LLM, en rápida evolución?

Creo que los avances recientes en modelos de razonamiento de IA son increíbles para las startups. El umbral de innovación se ha reducido de forma significativa, lo que abre una enorme puerta a startups como la nuestra, que cuentan con datos únicos para crear algo novedoso en el mercado. Eso es lo que hemos hecho con Snowflake. Hemos podido crear nuestros conjuntos de datos propios para la destilación y otros métodos de ajuste fino supervisado de nuestros modelos, y podemos hacerlo con un equipo pequeño de solo cinco ingenieros, mientras que hace unos años podrían haber hecho falta cientos.

¿Cuál es el consejo más valioso que has recibido sobre dirigir una startup?

La mayoría de los consejos no valen gran cosa. El éxito consiste en avanzar paso a paso; no hay un manual para construir algo con sentido. La verdadera clave es la constancia. Y ser brutalmente sincero contigo mismo sobre qué es lo que realmente está impulsando el progreso para tus clientes y tu negocio, no solo lo que parece que lo está haciendo.

¿Qué es algo que aprendiste por las malas?

Hay innumerables lecciones, pero una destaca: la convicción es clave. Sé reflexivo al tomar decisiones, pero cuando reconozcas que has dado un paso en falso, actúa con determinación y rapidez para corregirlo.

Por último, cuando piensas en el futuro de tu sector, ¿dónde ves a Chaos Labs?

Queremos ser la columna vertebral de los mercados financieros, al proporcionar infraestructura de mercado financiero con oráculos y datos sobre riesgo, y mejorar la ejecución en cadena para cualquier actor que se incorpore.

Obtén más información sobre Chaos Labs, incluidas sus oportunidades de empleo actuales, en chaoslabs.xyz. Si eres una empresa emergente que está desarrollando en Snowflake, consulta el programa para startups para obtener información sobre cómo Snowflake puede ayudarte a alcanzar tus objetivos como empresa emergente.