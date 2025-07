Snowflake Startup Spotlight : Chaos Labs

Atténuer les risques dans des environnements incertains est une compétence précieuse que Chaos Labs maîtrise pour le monde de la finance on-chain. Nous avons discuté avec le fondateur et CEO de l’entreprise, Omer Goldberg, pour en savoir plus sur ses objectifs, les leçons qu’il a apprises tout au long de son parcours et comment Snowflake aide son entreprise à fournir des paramètres de risque en temps réel à une clientèle croissante.

Comment décririez-vous Chaos Labs en une seule phrase ?

Chaos Labs développe une technologie qui rend les marchés plus sûrs et plus accessibles.

Nos systèmes de gestion des risques, nos systèmes oracles et nos modèles d’IA aident les principaux protocoles à sécuriser des milliards de valeur tout en démocratisant l’accès à des outils financiers sophistiqués.

Qu’est-ce qui vous inspire en tant que fondateur ?

Notre mission est d’alimenter la croissance mondiale de la finance en la rendant sécurisée, évolutive et accessible à tous. Grâce à nos produits de base, nous gérons des centaines de milliards en volume chaque mois tout en nous assurant que nos clients se sentent en sécurité et que leurs fonds restent protégés. C’est la confiance que nous bâtissons et l’impact que nous avons qui nous motivent vraiment.

Quel problème Chaos Labs résout-elle ? Comment avez-vous identifié ce problème ?

Il y a quatre ans, le secteur de la finance on-chain faisait ses débuts. Il y avait des centaines de milliards de dollars qui arrivaient, mais il n'y avait pas d'outils fiables et basés sur les données pour aider à déterminer comment gérer les fonds et les flux en temps réel.

Mon poste précédent était chez Instagram et Facebook, où nous faisions beaucoup de tests A/B sur les configurations de production pour comprendre ce qui était optimal. Vous ne pouvez pas le faire dans la finance, parce que vous gérez de la valeur directe, donc l’option qu’il vous reste est d'exécuter des simulations. Nous avons créé une plateforme de simulation spécialisée pour les blockchains et qui a servi de base pour optimiser les plateformes financières, les bourses, les applications de prêt et le crédit de manière sécurisée.

Que fait Chaos Labs avec les données aujourd’hui ?

Les données sont au cœur de nos activités. Nous calculons la valeur exposée au risque avec des millions de points de données en temps réel pour chaque application avec laquelle nous travaillons. Notre plateforme d’IA propriétaire extrait ensuite des signaux propres au secteur, ce qui nous permet de mieux sécuriser les prévisions et de prévoir où nous pensons que le risque va frapper.

Comment Snowflake s’intègre-t-il dans votre data stack ?

Snowflake est essentiel à notre stack d’analyse de données. Lorsque vous parlez de blockchain, vous parlez de données à grande échelle. Cependant, il y a beaucoup de bruit et pas beaucoup de signal. Pour extraire les indicateurs et les informations dont nous avons besoin, nous avons créé nos propres pipelines de données, qui transforment les données et les transfèrent ensuite dans Snowflake. Ainsi, Snowflake nous sert de data lake, où notre IA, nos chercheurs et nos analystes peuvent interagir avec des données propres de manière rapide et fiable.

Y a-t-il une fonctionnalité ou une capacité particulière qui vous permet de repousser les limites dans votre domaine de travail ?

Aujourd’hui, nos systèmes alimentent les plus grandes cryptobourses au monde. En arrière-plan, chaque fois que des personnes font une demande de transaction, le prix et le devis qu’elles reçoivent proviennent de nous. Nous avions besoin de créer une API pour diffuser les prix en temps réel avec une très, très faible granularité – nous avions besoin de tranches d’une seconde, 1 minute, 5 minutes, 10 minutes et ainsi de suite. Sans Snowflake, il nous aurait fallu un effort héroïque pour nous déployer et créer toutes ces vues différentes des données. Mais au moment des pics de volume de transactions, l’API que nous avons créée peut répondre à 10 000 requêtes par seconde, et il a suffi d’une seule personne pour configurer tout cela avec Snowflake.

En tant qu’entreprise utilisant son propre algorithme d’IA, quel regard portez-vous sur l’évolution rapide du paysage des LLM ?

Je trouve que les récents développements avec les modèles de raisonnement d’IA sont incroyables pour les start-up. Le seuil d’accès à l’innovation a été considérablement réduit, ce qui ouvre une grande porte pour les start-up comme nous qui disposent de données uniques pour créer quelque chose de nouveau sur le marché. C’est ce que nous avons fait avec Snowflake. Nous avons pu créer nos jeux de données exclusifs pour la distillation et d’autres méthodes de fine-tuning de nos modèles, et nous pouvons le faire avec une petite équipe de cinq ingénieurs seulement, alors qu’il y a encore quelques années, cela aurait pris des centaines.

Quel est le conseil le plus précieux que vous ayez reçu sur la gestion d’une start-up ?

La plupart des conseils ne valent pas grand-chose. Le succès consiste à faire un pas à la fois ; il n’y a pas de recette pour créer quelque chose de significatif. La vraie clé est la cohérence. Être honnête avec soi-même sur ce qui favorise véritablement le progrès de ses clients et de son entreprise, et pas seulement ce qui semble le favoriser.

Qu’avez-vous appris à la dure ?

Les leçons à tirer sont innombrables, mais l’une d’elles est remarquable : la conviction est essentielle. Soyez réfléchi dans la prise de décisions, mais lorsque vous reconnaissez que vous avez commis une erreur, soyez délibéré et rapide pour la réparer.

Enfin, quand on pense à l’avenir du secteur, où voyez-vous Chaos Labs ?

Nous serons l’épine dorsale des marchés financiers, en fournissant l’infrastructure des marchés financiers avec des oracles et des données sur les risques, en améliorant l’exécution pour tout acteur entrant.

En savoir plus sur Chaos Labs, y compris ses opportunités d'emploi actuelles, à l’adresse chaoslabs.xyz. Si vous êtes une start-up qui s’appuie sur Snowflake, consultez le programme Powered by Snowflake Startup pour découvrir comment Snowflake peut soutenir vos objectifs de start-up.