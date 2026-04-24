Che tu guidi un’organizzazione pronta a sfruttare l’AI e l’analisi dei dati in tempo reale o sia un partner impegnato ad accompagnare il cliente in questo percorso, la complessità di una migrazione su larga scala può portare alla “paralisi da analisi”. La posta in gioco è alta e il rischio percepito spesso sembra ancora più elevato.

Per questo siamo entusiasti di presentare Snowflake LiftOff, un programma progettato appositamente per offrire ai partner Snowflake strumenti, risorse e un framework collaborativo per accelerare il percorso del cliente verso l’AI Data Cloud Snowflake.

Competenze condivise per accelerare il successo della migrazione

Snowflake LiftOff si basa su un principio semplice: otteniamo risultati migliori quando lavoriamo come un unico team. LiftOff riunisce organizzazioni pronte a modernizzarsi e partner dotati di strumenti Snowflake best-in-class e metodologie collaudate, con il supporto di esperti Snowflake che aiutano a strutturare gli ingaggi con coerenza e con un focus sulla riduzione dei rischi.

LiftOff è un modello di delivery unificato progettato per aiutare clienti, partner e Snowflake ad accelerare insieme.

Dalla visione al valore

LiftOff consente ai partner Snowflake di aiutare i clienti a ottenere risultati concreti e pronti per la produzione fin dalle prime fasi del percorso. LiftOff punta ad aiutare i clienti a ottenere:

Una landing zone Snowflake sicura e scalabile: Creando la data foundation per il nuovo ambiente.

Tempistiche di migrazione e documentazione architetturale: Fornendo una roadmap tecnica chiara.

Piani di governance e mitigazione dei rischi: Affrontando sicurezza e conformità fin dal primo giorno.

Esempi di codice convertiti: Dimostrando la fattibilità tecnica della migrazione.

Un percorso chiaro verso la produzione: Passando dalla teoria a un’implementazione su larga scala.

LiftOff aiuta clienti e partner ad affrontare insieme, in modo diretto, le domande più complesse sulla migrazione:

Come possiamo migrare in sicurezza senza interrompere il business?

Che aspetto ha un’architettura Snowflake moderna per le nostre esigenze specifiche?

In quanto tempo possiamo vedere un ritorno su questo investimento?

Combinando le competenze dei partner con le best practice collaudate Snowflake, LiftOff è progettato per far partire le migrazioni su una data foundation solida, rendendo il percorso verso una modernizzazione su larga scala più strutturato e più semplice da pianificare.

Vuoi iniziare?

Guarda Snowflake Connect: Analytics on demand per vedere il programma in azione e scoprire come assicurarti le risorse per la tua prossima migrazione.