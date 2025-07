Espandersi in più regioni e cloud senza costi di egress aggiuntivi

I provider di dati vogliono che i dati siano a disposizione dei clienti, indipendentemente da dove si trovi il cliente o il cloud provider. Tuttavia, i costi di egress possono contribuire fino al 70% dei costi totali di trasferimento dati. Storicamente, i provider hanno sempre dovuto conciliare il desiderio di aumentare la disponibilità dei propri dati per tutte le regioni Snowflake interessate con la necessità di gestire i costi di egress. Con Snowflake Egress Cost Optimizer (ECO), i clienti non devono più pagare i costi di egress per condividere gli stessi dati con altre regioni cloud (dopo il primo trasferimento in uscita dei dati). ECO fornisce una condivisione efficiente dei dati a costi contenuti tra qualsiasi regione o cloud Snowflake su AWS, GCP e Azure instradando i dati in modo intelligente, con un potenziale risparmio fino al 96% sui costi di egress (ipotizzando la replica da AWS US West a tutte le regioni commerciali e governative di Snowflake). Con il vantaggio di ridurre il costo di trasferimento dei dati e il costo complessivo di proprietà, ora i provider di dati Snowflake possono raggiungere i consumatori di tutto il mondo senza doversi preoccupare della regione cloud Snowflake in cui si trovano.

Panoramica

Uno dei principali motivi per cui i provider limitano la disponibilità dei propri dati nelle diverse regioni cloud sono i costi di egress. Per i clienti che trasferiscono gli stessi data set da una regione all’altra, i costi di egress sono ripetitivi e proibitivi per chi vuole ampliare la disponibilità. Il risultato sono contenuti disponibili per i clienti solo in alcune regioni Snowflake.

Egress Cost Optimizer utilizza un algoritmo intelligente per comprendere le configurazioni dei listing Snowflake per il trasferimento dei dati, come le regioni dei consumatori e i cloud provider sottostanti, e offre automaticamente il percorso più economico per il trasferimento dei dati. Egress Cost Optimizer non influisce sugli impegni in materia di sicurezza, funzionalità e prestazioni dei listingi, come il supporto per la crittografia dei dati in transito e inattivi tramite Snowflake Tri-Secret Secure (TSS) o le funzionalità di Cross-Cloud Auto Fulfillment esistenti (ad esempio, replica a livello di oggetto, aggiornamento dei dati basato sulla pianificazione dei listing e cronologia degli aggiornamenti). La latenza delle query non ha alcun impatto quando si usa Egress Cost Optimizer. Scopri come funziona Egress Cost Optimizer qui.