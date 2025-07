Ausweitung auf mehr Regionen und Clouds ohne zusätzliche Egress-Kosten

Weitere Informationen finden Sie unter ALTER ACCOUNT.

Wenn Sie in andere Regionen replizieren, in denen Egress Cost Optimizer verwendet wird, werden Ihnen für ECO 16,896 USD pro TB-Monat in Rechnung gestellt. Wird ECO nicht genutzt, weil Ihre Datenübertragung bereits optimiert ist (z. B. in weniger als zwei Regionen und innerhalb desselben Cloud-Anbieters), wird Ihnen ECO nicht berechnet.

Zusammenfassung

Snowflake-Anwender:innen wollen ihre Kundschaft in der Cloud-Region treffen, in der sie auch ihre Snowflake-Instanzen haben. Die Egress-Kosten können jedoch bis zu 70 % der Gesamtkosten für die Datenübertragung betragen. Mit Snowflake Egress Cost Optimizer müssen Benutzer:innen keine hohen Egress-Kosten mehr zahlen. ECO reduziert die Kosten für die Datenübertragung in jede Region oder Cloud über AWS, GCP und Azure hinweg durch intelligentes Routing der Daten und spart so bis zu 96 % an Egress-Kosten.

Mit dem Vorteil, dass nach dem ersten Datenausgang keine zusätzlichen Egress-Kosten anfallen, können Snowflake-Kunden nun Nutzende auf der ganzen Welt erreichen, ohne sich um die zugrunde liegenden Cloud-Anbieter und Regionen sorgen zu müssen. Sie können damit beginnen, indem Sie Egress Cost Optimizer in Snowflake Provider Studio aktivieren. Einmal auf Unternehmensebene aktiviert, wird sie automatisch für alle Konten aktiviert. Konten können ECO jederzeit in Snowflake Provider Studio Settings deaktivieren. Der Egress Cost Optimizer hat keine Auswirkungen auf bestehende Datensicherheitseinstellungen wie TSS, End-to-End-Verschlüsselung und Datenverarbeitung und behält die gleiche Abfrageperformance bei. Mit Egress Cost Optimizer bezahlen Sie die cloudübergreifenden Egress-Kosten einmalig, sodass Sie so breit replizieren können, wie Sie es benötigen, ohne die Egress-Kosten in die Höhe zu treiben.

